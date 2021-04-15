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Посевная кампания в Подмосковье началась на две недели раньше срока
Посевная кампания в Подмосковье началась на две недели раньше срока
Посевная кампания в Московской области началась на две недели раньше срока из-за тёплой погоды, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T15:25
2021-04-15T15:25
2021-04-15T15:25
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Посевная кампания в Московской области началась на две недели раньше срока из-за тёплой погоды, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский."Посевная кампания в Московской области в этом году была запланирована на 26 апреля, мы начали ее на две недели раньше срока. Почти 7,5 тысячи гектаров мы обработали селитрой... Два дня назад первый пробный посев овса взошел", - сказал Воскресенский на пресс-конференции в четверг.Посевная в регионе началась раньше из-за теплой погоды, отметил министр. В этом году планируется задействовать на 2,7% гектара земли больше, чем в предыдущем.Министр обратил внимание, что в планах министерства вернуться к показателям посевной кампании 2018 года.
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости.
Посевная кампания в Московской области
началась на две недели раньше срока из-за тёплой погоды, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.
"Посевная кампания в Московской области в этом году была запланирована на 26 апреля, мы начали ее на две недели раньше срока. Почти 7,5 тысячи гектаров мы обработали селитрой... Два дня назад первый пробный посев овса взошел", - сказал Воскресенский на пресс-конференции в четверг.
Посевная в регионе началась раньше из-за теплой погоды, отметил министр. В этом году планируется задействовать на 2,7% гектара земли больше, чем в предыдущем.
"Посевная площадь всего в прошлом году - 530 тысяч гектаров, в 2021 году мы планируем задействовать 614 тысяч гектаров", - пояснил он.
Министр обратил внимание, что в планах министерства вернуться к показателям посевной кампании 2018 года.