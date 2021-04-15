https://ria.ru/20210415/posevnaya-1728384568.html
Контролировать посевную в Подмосковье будут из космоса
Контролировать посевную в Подмосковье будут из космоса
Начиная с июня, фотосъемку из космоса будут вести за посевными землями Московской области, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T12:51
2021-04-15T12:51
2021-04-15T12:51
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155255/87/1552558764_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f7602a1000ba5b32ffc796f141dac1f7.jpg
МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Начиная с июня, фотосъемку из космоса будут вести за посевными землями Московской области, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья."Каждые две недели мы будем получать снимки наших земель из космоса. Это поможет не только контролировать процесс, но и увеличить объемы вводимых в оборот земель", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Сергея Воскресенского.По его словам, космическая фотосъемка также поможет контролировать количество расположенного на территории региона борщевика
https://realty.ria.ru/20210414/dachi-1728268431.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155255/87/1552558764_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bc13f6454ccee202551edf83a9dd45a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)