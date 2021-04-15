https://ria.ru/20210415/posevnaya-1728384568.html

Контролировать посевную в Подмосковье будут из космоса

Контролировать посевную в Подмосковье будут из космоса

Начиная с июня, фотосъемку из космоса будут вести за посевными землями Московской области, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T12:51

2021-04-15T12:51

2021-04-15T12:51

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Начиная с июня, фотосъемку из космоса будут вести за посевными землями Московской области, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья."Каждые две недели мы будем получать снимки наших земель из космоса. Это поможет не только контролировать процесс, но и увеличить объемы вводимых в оборот земель", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Сергея Воскресенского.По его словам, космическая фотосъемка также поможет контролировать количество расположенного на территории региона борщевика

https://realty.ria.ru/20210414/dachi-1728268431.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)