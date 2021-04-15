https://ria.ru/20210415/pomosch-1728468090.html

Тамбовская область окажет помощь жителям села, дома которых сгорели

Тамбовская область окажет помощь жителям села, дома которых сгорели

Жителям села Троицкая Вихляйка в Тамбовской области, где пожар уничтожил 21 дом, выделят средства из областного и муниципального бюджетов, сообщает в четверг... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T18:50

2021-04-15T18:50

2021-04-15T18:50

тамбовская область

жилье

александр никитин

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ВОРОНЕЖ, 15 апр - РИА Новости. Жителям села Троицкая Вихляйка в Тамбовской области, где пожар уничтожил 21 дом, выделят средства из областного и муниципального бюджетов, сообщает в четверг администрация региона.Информация о возгорании домов в селе Троицкая Вихляйка Сосновского района поступила спасателям около 15.00 мск среды. В результате пожара сгорели четыре жилых дома, четыре дачи и 13 нежилых домов. При этом пожарным удалось отстоять 200 домов. Пожар был ликвидирован в среду вечером. По данным областных властей, площадь охваченных огнем зданий составила 600 квадратных метров и 2 тысячи квадратных метров сухой растительности. В четверг в пострадавшем от огня селе побывал глава администрации Тамбовской области Александр Никитин."Мы задействуем и используем все меры поддержки, предусмотренные региональным законодательством. В первую очередь погорельцам будет выделена поддержка из областного бюджета в размере 80 тысяч рублей. Кроме того, они могут рассчитывать на муниципальную помощь - около 15 тысяч рублей. Понятно, что этими средствами мы не ограничимся", - приводит пресс-служба обладминистрации слова Никитина.Губернатор предложил главе Сосновского района Александру Дьяконову создать общественный совет помощи погорельцам и открыть для них расчетный счет.Оказание помощи погорельцам, как и расследование причин возгорания, губернатор взял под личный контроль.По данным обладминистрации, в результате пожара попали в больницу три человека. Как отмечают областные власти, они "испытали, скорее, нервное потрясение".

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https://ria.ru/20210309/doplaty-1600527189.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилье, александр никитин