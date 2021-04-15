Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация для проекта Тамбовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тамбовская область
https://ria.ru/20210415/pomosch-1728468090.html
Тамбовская область окажет помощь жителям села, дома которых сгорели
Тамбовская область окажет помощь жителям села, дома которых сгорели
Жителям села Троицкая Вихляйка в Тамбовской области, где пожар уничтожил 21 дом, выделят средства из областного и муниципального бюджетов, сообщает в четверг... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T18:50
2021-04-15T18:50
тамбовская область
жилье
александр никитин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg
ВОРОНЕЖ, 15 апр - РИА Новости. Жителям села Троицкая Вихляйка в Тамбовской области, где пожар уничтожил 21 дом, выделят средства из областного и муниципального бюджетов, сообщает в четверг администрация региона.Информация о возгорании домов в селе Троицкая Вихляйка Сосновского района поступила спасателям около 15.00 мск среды. В результате пожара сгорели четыре жилых дома, четыре дачи и 13 нежилых домов. При этом пожарным удалось отстоять 200 домов. Пожар был ликвидирован в среду вечером. По данным областных властей, площадь охваченных огнем зданий составила 600 квадратных метров и 2 тысячи квадратных метров сухой растительности. В четверг в пострадавшем от огня селе побывал глава администрации Тамбовской области Александр Никитин."Мы задействуем и используем все меры поддержки, предусмотренные региональным законодательством. В первую очередь погорельцам будет выделена поддержка из областного бюджета в размере 80 тысяч рублей. Кроме того, они могут рассчитывать на муниципальную помощь - около 15 тысяч рублей. Понятно, что этими средствами мы не ограничимся", - приводит пресс-служба обладминистрации слова Никитина.Губернатор предложил главе Сосновского района Александру Дьяконову создать общественный совет помощи погорельцам и открыть для них расчетный счет.Оказание помощи погорельцам, как и расследование причин возгорания, губернатор взял под личный контроль.По данным обладминистрации, в результате пожара попали в больницу три человека. Как отмечают областные власти, они "испытали, скорее, нервное потрясение".
https://ria.ru/20210413/ipoteka-1728146627.html
https://ria.ru/20210309/doplaty-1600527189.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_924d3c9992146d9b07dbcbae7465e4d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
жилье, александр никитин

Тамбовская область окажет помощь жителям села, дома которых сгорели

18:50 15.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 15 апр - РИА Новости. Жителям села Троицкая Вихляйка в Тамбовской области, где пожар уничтожил 21 дом, выделят средства из областного и муниципального бюджетов, сообщает в четверг администрация региона.
Информация о возгорании домов в селе Троицкая Вихляйка Сосновского района поступила спасателям около 15.00 мск среды. В результате пожара сгорели четыре жилых дома, четыре дачи и 13 нежилых домов. При этом пожарным удалось отстоять 200 домов. Пожар был ликвидирован в среду вечером. По данным областных властей, площадь охваченных огнем зданий составила 600 квадратных метров и 2 тысячи квадратных метров сухой растительности. В четверг в пострадавшем от огня селе побывал глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
13 апреля, 19:44Тамбовская область
Губернатор Александр Никитин выступил за продление льготной ипотеки
"Мы задействуем и используем все меры поддержки, предусмотренные региональным законодательством. В первую очередь погорельцам будет выделена поддержка из областного бюджета в размере 80 тысяч рублей. Кроме того, они могут рассчитывать на муниципальную помощь - около 15 тысяч рублей. Понятно, что этими средствами мы не ограничимся", - приводит пресс-служба обладминистрации слова Никитина.
Губернатор предложил главе Сосновского района Александру Дьяконову создать общественный совет помощи погорельцам и открыть для них расчетный счет.
"Очень много домов сгорело. Будем разбираться в каждом конкретном случае. Все, что можно сделать по закону, используя бюджетные и частные средства, мы обязательно сделаем. Планируем обратиться в лесхозы за пиломатериалом для ремонта и строительства новых домов", - сказал Никитин.
Оказание помощи погорельцам, как и расследование причин возгорания, губернатор взял под личный контроль.
Врач сидит за столом кабинета в поликлинике Москвы - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
9 марта, 20:03Тамбовская область
В Тамбовской области будут платить городским врачам за трудоустройство
По данным обладминистрации, в результате пожара попали в больницу три человека. Как отмечают областные власти, они "испытали, скорее, нервное потрясение".
 
Тамбовская областьЖильеАлександр Никитин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:14Прибывших из Турции и Танзании предложили дважды тестировать на COVID-19
04:10СК готов помочь Белоруссии в расследовании геноцида в годы войны
04:10Россиянам рассказали, как дешево починить смартфон
03:47"Две великие державы": Байден выступил с речью об отношениях с Россией
03:45Мужчина в Техасе устроил стрельбу у терминала аэропорта, сообщает СМИ
03:34Эксперт назвал новые санкции США признаком некомпетентности Байдена
03:29В Белом доме рассказали о планах после вывода войск из Афганистана
03:25НАСА впервые отправит экипаж МКС на многоразовых корабле и ракете
03:21В России началось строительство завода по производству ударных дронов
03:15Эксперт рассказал, что делать, если вам попалась дефектная банкнота
03:13В России приступили к созданию летающего автомобиля "Циклокар"
03:08Петербургские ученые разрабатывают вакцину от COVID-19 со вкусом ряженки
02:53ГИБДД назвала четыре главные ошибки при сдаче экзамена на права
02:35На юго-востоке Москвы частично рухнула крыша горящего склада
02:32Израиль ударил по объектам ХАМАС в ответ на запуск ракеты из сектора Газа
02:16Россияне назвали желаемый размер сбережений для комфортной жизни
02:15Аналитики дали совет, как получить пассивный доход в сто тысяч рублей
02:10Россиянам посоветовали есть почки
02:09Источник назвал причину сбоя при стыковке "Прогресса" с МКС
02:07Ученые нашли вещества для восстановления печени алкоголиков
Лента новостейМолния