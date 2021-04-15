https://ria.ru/20210415/pokhischenie-1728404345.html

В Подмосковье банда похитила иностранца и требовала 1,2 миллиона рублей

В Подмосковье банда похитила иностранца и требовала 1,2 миллиона рублей

Правоохранители задержали в Московской области шестерых похитителей гражданина азиатской страны, требовавших от родственников жертвы 1,2 миллиона рублей,... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T14:07

2021-04-15T14:07

2021-04-15T14:07

ирина волк

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Правоохранители задержали в Московской области шестерых похитителей гражданина азиатской страны, требовавших от родственников жертвы 1,2 миллиона рублей, сообщили журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк и старший помощник подмосковного главка СК Ольга Врадий.Оттуда они связались с отцом жертвы и потребовали 1,2 миллиона рублей за сына. В течение трех суток похитители истязали мужчину, а потом отпустили для сбора требуемой суммы денег.Злоумышленники были задержаны по местам их временного проживания, они оказались уроженцами одного из азиатских государств, возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека, сообщники заключены под стражу."Фигуранты также могут быть причастны к совершению краж из квартир и частных домовладений на территории Московского региона", - добавила представитель МВД.Организатор преступления скончался еще до задержания, уточнила Врадий.В рамках расследования назначены компьютерно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.

https://ria.ru/20210408/pokhischenie-1727446802.html

https://ria.ru/20210401/sud-1603764380.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина волк, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), происшествия