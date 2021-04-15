В Подмосковье банда похитила иностранца и требовала 1,2 миллиона рублей
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Правоохранители задержали в Московской области шестерых похитителей гражданина азиатской страны, требовавших от родственников жертвы 1,2 миллиона рублей, сообщили журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк и старший помощник подмосковного главка СК Ольга Врадий.
"Задержаны шестеро участников группы, подозреваемых в похищении человека из корыстных побуждений... В марте этого года злоумышленники ворвались в комнату общежития в подмосковном поселке Новоивановское, где в это время находился гражданин одной из стран Центральной Азии. Угрожая ножом и применив физическую силу, они вывели мужчину на улицу и увезли на автомобиле в Краснодарский край", - сказала Волк.
Оттуда они связались с отцом жертвы и потребовали 1,2 миллиона рублей за сына. В течение трех суток похитители истязали мужчину, а потом отпустили для сбора требуемой суммы денег.
Злоумышленники были задержаны по местам их временного проживания, они оказались уроженцами одного из азиатских государств, возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека, сообщники заключены под стражу.
"Фигуранты также могут быть причастны к совершению краж из квартир и частных домовладений на территории Московского региона", - добавила представитель МВД.
Организатор преступления скончался еще до задержания, уточнила Врадий.
В рамках расследования назначены компьютерно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.