Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210415/pokhischenie-1728404345.html
В Подмосковье банда похитила иностранца и требовала 1,2 миллиона рублей
В Подмосковье банда похитила иностранца и требовала 1,2 миллиона рублей
Правоохранители задержали в Московской области шестерых похитителей гражданина азиатской страны, требовавших от родственников жертвы 1,2 миллиона рублей,... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T14:07
2021-04-15T14:07
ирина волк
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Правоохранители задержали в Московской области шестерых похитителей гражданина азиатской страны, требовавших от родственников жертвы 1,2 миллиона рублей, сообщили журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк и старший помощник подмосковного главка СК Ольга Врадий.Оттуда они связались с отцом жертвы и потребовали 1,2 миллиона рублей за сына. В течение трех суток похитители истязали мужчину, а потом отпустили для сбора требуемой суммы денег.Злоумышленники были задержаны по местам их временного проживания, они оказались уроженцами одного из азиатских государств, возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека, сообщники заключены под стражу."Фигуранты также могут быть причастны к совершению краж из квартир и частных домовладений на территории Московского региона", - добавила представитель МВД.Организатор преступления скончался еще до задержания, уточнила Врадий.В рамках расследования назначены компьютерно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.
https://ria.ru/20210408/pokhischenie-1727446802.html
https://ria.ru/20210401/sud-1603764380.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_960:229:3077:1817_1920x0_80_0_0_14681de63d886626187d0c55f8e8936c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ирина волк, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), происшествия

В Подмосковье банда похитила иностранца и требовала 1,2 миллиона рублей

14:07 15.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Правоохранители задержали в Московской области шестерых похитителей гражданина азиатской страны, требовавших от родственников жертвы 1,2 миллиона рублей, сообщили журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк и старший помощник подмосковного главка СК Ольга Врадий.
"Задержаны шестеро участников группы, подозреваемых в похищении человека из корыстных побуждений... В марте этого года злоумышленники ворвались в комнату общежития в подмосковном поселке Новоивановское, где в это время находился гражданин одной из стран Центральной Азии. Угрожая ножом и применив физическую силу, они вывели мужчину на улицу и увезли на автомобиле в Краснодарский край", - сказала Волк.
Оттуда они связались с отцом жертвы и потребовали 1,2 миллиона рублей за сына. В течение трех суток похитители истязали мужчину, а потом отпустили для сбора требуемой суммы денег.
Злоумышленники были задержаны по местам их временного проживания, они оказались уроженцами одного из азиатских государств, возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека, сообщники заключены под стражу.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
8 апреля, 21:34
В Москве арестовали четырех мужчин, обвиняемых в похищении человека
"Фигуранты также могут быть причастны к совершению краж из квартир и частных домовладений на территории Московского региона", - добавила представитель МВД.
Организатор преступления скончался еще до задержания, уточнила Врадий.
В рамках расследования назначены компьютерно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
1 апреля, 12:06
В Подмосковье трех человек будут судить за похищение младенца
 
Ирина ВолкОльга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:14Прибывших из Турции и Танзании предложили дважды тестировать на COVID-19
04:10СК готов помочь Белоруссии в расследовании геноцида в годы войны
04:10Россиянам рассказали, как дешево починить смартфон
03:47"Две великие державы": Байден выступил с речью об отношениях с Россией
03:45Мужчина в Техасе устроил стрельбу у терминала аэропорта, сообщает СМИ
03:34Эксперт назвал новые санкции США признаком некомпетентности Байдена
03:29В Белом доме рассказали о планах после вывода войск из Афганистана
03:25НАСА впервые отправит экипаж МКС на многоразовых корабле и ракете
03:21В России началось строительство завода по производству ударных дронов
03:15Эксперт рассказал, что делать, если вам попалась дефектная банкнота
03:13В России приступили к созданию летающего автомобиля "Циклокар"
03:08Петербургские ученые разрабатывают вакцину от COVID-19 со вкусом ряженки
02:53ГИБДД назвала четыре главные ошибки при сдаче экзамена на права
02:35На юго-востоке Москвы частично рухнула крыша горящего склада
02:32Израиль ударил по объектам ХАМАС в ответ на запуск ракеты из сектора Газа
02:16Россияне назвали желаемый размер сбережений для комфортной жизни
02:15Аналитики дали совет, как получить пассивный доход в сто тысяч рублей
02:10Россиянам посоветовали есть почки
02:09Источник назвал причину сбоя при стыковке "Прогресса" с МКС
02:07Ученые нашли вещества для восстановления печени алкоголиков
Лента новостейМолния