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В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области с вечера четверга до вечера субботы из-за сильного ветра, следует из данных... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T09:00

2021-04-15T09:00

2021-04-15T09:00

гидрометцентр

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области с вечера четверга до вечера субботы из-за сильного ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Отмечается, что предупреждение в Москве и Подмосковье действует с 20.00 15 апреля до 20.00 17 апреля. В области порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество