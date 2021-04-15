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В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области с вечера четверга до вечера субботы из-за сильного ветра, следует из данных... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T09:00
2021-04-15T09:00
2021-04-15T09:00
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области с вечера четверга до вечера субботы из-за сильного ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Отмечается, что предупреждение в Москве и Подмосковье действует с 20.00 15 апреля до 20.00 17 апреля. В области порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.
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гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество