https://ria.ru/20210415/pogoda-1728331916.html
В Гидрометцентре пообещали аномально теплую погоду
В Гидрометцентре пообещали аномально теплую погоду
С пятницы температура в центре Европейской России будет понижаться, но аномальное тепло сохранится, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T00:35
2021-04-15T00:35
2021-04-15T10:10
россия
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. С пятницы температура в центре Европейской России будет понижаться, но аномальное тепло сохранится, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.По его словам, антициклон вновь начнет воздействовать на погоду в воскресенье и понедельник, но температура немного понизится из-за смены воздушных масс. Днем она составит 10-15 градусов.Ночью тоже похолодает: с пятницы на субботу будет пять-семь градусов, далее — от одного до шести.
https://ria.ru/20210414/leto-1728170510.html
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