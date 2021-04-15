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В Гидрометцентре пообещали аномально теплую погоду
В Гидрометцентре пообещали аномально теплую погоду
С пятницы температура в центре Европейской России будет понижаться, но аномальное тепло сохранится, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T00:35
2021-04-15T10:10
россия
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. С пятницы температура в центре Европейской России будет понижаться, но аномальное тепло сохранится, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.По его словам, антициклон вновь начнет воздействовать на погоду в воскресенье и понедельник, но температура немного понизится из-за смены воздушных масс. Днем она составит 10-15 градусов.Ночью тоже похолодает: с пятницы на субботу будет пять-семь градусов, далее — от одного до шести.
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россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество

В Гидрометцентре пообещали аномально теплую погоду

00:35 15.04.2021 (обновлено: 10:10 15.04.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВетви деревьев в Александровском саду в Москве
Ветви деревьев в Александровском саду в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. С пятницы температура в центре Европейской России будет понижаться, но аномальное тепло сохранится, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В воскресенье температура будет на три градуса выше нормы, а понизится по отношению к теперешним показателям на семь-восемь градусов. В пятницу и субботу будет 15-16 градусов и небольшой дождь", — рассказал метеоролог.

По его словам, антициклон вновь начнет воздействовать на погоду в воскресенье и понедельник, но температура немного понизится из-за смены воздушных масс. Днем она составит 10-15 градусов.
Ночью тоже похолодает: с пятницы на субботу будет пять-семь градусов, далее — от одного до шести.
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РоссияПогодаРоман ВильфандГидрометцентрМоскваОбщество
 
 
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