https://ria.ru/20210415/pogoda-1728331916.html

В Гидрометцентре пообещали аномально теплую погоду

В Гидрометцентре пообещали аномально теплую погоду

С пятницы температура в центре Европейской России будет понижаться, но аномальное тепло сохранится, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T00:35

2021-04-15T00:35

2021-04-15T10:10

россия

погода

роман вильфанд

гидрометцентр

москва

общество

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. С пятницы температура в центре Европейской России будет понижаться, но аномальное тепло сохранится, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.По его словам, антициклон вновь начнет воздействовать на погоду в воскресенье и понедельник, но температура немного понизится из-за смены воздушных масс. Днем она составит 10-15 градусов.Ночью тоже похолодает: с пятницы на субботу будет пять-семь градусов, далее — от одного до шести.

https://ria.ru/20210414/leto-1728170510.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество