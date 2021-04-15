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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210415/podmoskove-1728401525.html
Сельскому хозяйству Подмосковья не хватает четырех тысяч работников
Сельскому хозяйству Подмосковья не хватает четырех тысяч работников
Дефицит работников в сельскохозяйственной сфере Московской области сократился с 5,5 тысячи человек в начале года до 4 тысяч в настоящее время, заявил министр... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T13:53
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новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Дефицит работников в сельскохозяйственной сфере Московской области сократился с 5,5 тысячи человек в начале года до 4 тысяч в настоящее время, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский."В начале этого года у нас был дефицит порядка 5,5 тысячи человек как в растениеводстве, так и в животноводстве. Было принято решение использовать все возможные инструменты для поиска людей - привлечение студенческих отрядов, работа с кадровыми агентствами не только Московской области, но и соседних регионов, отдаленных регионов, это работа с ФСИН. Благодаря этому 1,5 тысячи человек нам удалось привлечь", - сказал Воскресенский на пресс-конференции в четверг."Опасений, что будет срыв из-за недостатка трудовых резервов, у нас нет", - добавил министр.
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московская область (подмосковье)

Сельскому хозяйству Подмосковья не хватает четырех тысяч работников

13:53 15.04.2021 (обновлено: 13:54 15.04.2021)
 
© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкКомбайнер убирает урожай озимых зерновых культур в сельскохозяйственном ООО "Дружба Народов" в селе Петровка Красногвардейского района в Крыму
Комбайнер убирает урожай озимых зерновых культур в сельскохозяйственном ООО Дружба Народов в селе Петровка Красногвардейского района в Крыму - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Дефицит работников в сельскохозяйственной сфере Московской области сократился с 5,5 тысячи человек в начале года до 4 тысяч в настоящее время, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.
"В начале этого года у нас был дефицит порядка 5,5 тысячи человек как в растениеводстве, так и в животноводстве. Было принято решение использовать все возможные инструменты для поиска людей - привлечение студенческих отрядов, работа с кадровыми агентствами не только Московской области, но и соседних регионов, отдаленных регионов, это работа с ФСИН. Благодаря этому 1,5 тысячи человек нам удалось привлечь", - сказал Воскресенский на пресс-конференции в четверг.
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"Опасений, что будет срыв из-за недостатка трудовых резервов, у нас нет", - добавил министр.
 
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