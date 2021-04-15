https://ria.ru/20210415/podmoskove-1728401525.html

Сельскому хозяйству Подмосковья не хватает четырех тысяч работников

Сельскому хозяйству Подмосковья не хватает четырех тысяч работников

Дефицит работников в сельскохозяйственной сфере Московской области сократился с 5,5 тысячи человек в начале года до 4 тысяч в настоящее время, заявил министр... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T13:53

2021-04-15T13:53

2021-04-15T13:54

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Дефицит работников в сельскохозяйственной сфере Московской области сократился с 5,5 тысячи человек в начале года до 4 тысяч в настоящее время, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский."В начале этого года у нас был дефицит порядка 5,5 тысячи человек как в растениеводстве, так и в животноводстве. Было принято решение использовать все возможные инструменты для поиска людей - привлечение студенческих отрядов, работа с кадровыми агентствами не только Московской области, но и соседних регионов, отдаленных регионов, это работа с ФСИН. Благодаря этому 1,5 тысячи человек нам удалось привлечь", - сказал Воскресенский на пресс-конференции в четверг."Опасений, что будет срыв из-за недостатка трудовых резервов, у нас нет", - добавил министр.

https://ria.ru/20210415/posevnaya-1728384568.html

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московская область (подмосковье)