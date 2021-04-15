https://ria.ru/20210415/podmoskove-1728379274.html

Более 770 млн рублей долгов по зарплате вернули в Подмосковье

Более 770 млн рублей долгов по зарплате вернули в Подмосковье

Свыше 770 миллионов рублей задолженности по зарплате вернули в Московской области, сообщил в рамках заседания Мособлдумы Сергей Забатурин. РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T12:24

2021-04-15T12:24

2021-04-15T12:24

новости подмосковья

московская областная дума

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Свыше 770 миллионов рублей задолженности по зарплате вернули в Московской области, сообщил в рамках заседания Мособлдумы Сергей Забатурин."За прошедший пандемийный год (с начала пандемии – ред.) мы выявили порядка 6 тысяч нарушений по выплатам заработной платы. Возвращено задолженности на сумму свыше 770 миллионов рублей", - сказал Забатурин в ходе своего выступления.Он также добавил, что прокуратура области выявила неисполненных вовремя публичных контрактов на сумму свыше 3 миллиардов рублей.

https://realty.ria.ru/20210414/dachi-1728268431.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская областная дума, московская область (подмосковье)