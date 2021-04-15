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Более 770 млн рублей долгов по зарплате вернули в Подмосковье
Более 770 млн рублей долгов по зарплате вернули в Подмосковье
Свыше 770 миллионов рублей задолженности по зарплате вернули в Московской области, сообщил в рамках заседания Мособлдумы Сергей Забатурин. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T12:24
2021-04-15T12:24
2021-04-15T12:24
новости подмосковья
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Свыше 770 миллионов рублей задолженности по зарплате вернули в Московской области, сообщил в рамках заседания Мособлдумы Сергей Забатурин."За прошедший пандемийный год (с начала пандемии – ред.) мы выявили порядка 6 тысяч нарушений по выплатам заработной платы. Возвращено задолженности на сумму свыше 770 миллионов рублей", - сказал Забатурин в ходе своего выступления.Он также добавил, что прокуратура области выявила неисполненных вовремя публичных контрактов на сумму свыше 3 миллиардов рублей.
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