https://ria.ru/20210415/pererabotka-1728381958.html
Шестнадцать центров по переработке стройотходов создадут в Подмосковье
Шестнадцать центров по переработке стройотходов создадут в Подмосковье
Свыше 50 миллионов кубических метров строительных отходов ежегодно образуются на территории Московской области, сообщил министр экологии и природопользования... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T12:38
2021-04-15T12:38
2021-04-15T12:38
новости подмосковья
андрей разин
московская областная дума
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/95593/09/955930928_0:135:2592:1593_1920x0_80_0_0_f04e8417cf414f2c07fda3cfe4777896.jpg
МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Свыше 50 миллионов кубических метров строительных отходов ежегодно образуются на территории Московской области, сообщил министр экологии и природопользования Андрея Разин."Для решения данной проблемы требуется создать 16 центров по переработке строительных отходов, а также усилить контроль по талонной системе для региональных операторов. Эта задача будет одной из приоритетных на 2021 год", - сказал Разин на заседании Мособлдумы в четверг.По его словам, 5 комплексов будут построены с нуля, 5 действующих будут расширены, и еще 6 действующих будут модернизированы.
https://ria.ru/20210415/podmoskove-1728379274.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/95593/09/955930928_144:0:2448:1728_1920x0_80_0_0_6f6377d94065d17a11a34b0ef8b19c9c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей разин, московская областная дума, московская область (подмосковье)