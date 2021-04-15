https://ria.ru/20210415/pererabotka-1728381958.html

Шестнадцать центров по переработке стройотходов создадут в Подмосковье

Шестнадцать центров по переработке стройотходов создадут в Подмосковье

Свыше 50 миллионов кубических метров строительных отходов ежегодно образуются на территории Московской области, сообщил министр экологии и природопользования... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T12:38

2021-04-15T12:38

2021-04-15T12:38

новости подмосковья

андрей разин

московская областная дума

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/95593/09/955930928_0:135:2592:1593_1920x0_80_0_0_f04e8417cf414f2c07fda3cfe4777896.jpg

МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Свыше 50 миллионов кубических метров строительных отходов ежегодно образуются на территории Московской области, сообщил министр экологии и природопользования Андрея Разин."Для решения данной проблемы требуется создать 16 центров по переработке строительных отходов, а также усилить контроль по талонной системе для региональных операторов. Эта задача будет одной из приоритетных на 2021 год", - сказал Разин на заседании Мособлдумы в четверг.По его словам, 5 комплексов будут построены с нуля, 5 действующих будут расширены, и еще 6 действующих будут модернизированы.

https://ria.ru/20210415/podmoskove-1728379274.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей разин, московская областная дума, московская область (подмосковье)