https://ria.ru/20210415/pavodok-1730170067.html

Людей эвакуируют из деревни и села в Вологодской области из-за паводка

Людей эвакуируют из деревни и села в Вологодской области из-за паводка

Паводковые воды подтопили 15 участков в поселке Сосновый берег и в деревне Водогино Вологодской области, оттуда эвакуированы 27 человек, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-15T16:12

2021-04-15T16:12

2021-04-27T16:22

вологодская область

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 апр - РИА Новости. Паводковые воды подтопили 15 участков в поселке Сосновый берег и в деревне Водогино Вологодской области, оттуда эвакуированы 27 человек, сообщили в пресс-службе правительства региона."Всего подтоплены 15 земельных участков, 5 жилых домов. Сейчас делаем обваловку, затем будем откачивать воду. Подтопления пока незначительные, максимальный уровень воды непосредственно на участках - 20-30 сантиметров. С населением начали работать с утра, эвакуировали 27 человек, в том числе 5 детей", - цитируются в сообщении слова главы Вологодского района Сергея Жестянникова.По прогнозам руководителя Вологодского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светланы Берсеневой, рост уровней воды продолжится в ближайшие двое суток. Это касается районов области на реках Кубена, Суда и Ворон, а также Вологда и Тошня, на которой уровень воды приближается к критическим отметкам.Также 12 и 13 апреля отмечался ледоход на реке Сухона, в первой половине дня 14 апреля ледоход пересек границу Вологодской и Архангельской областей, и к вечеру продвинулся ниже города Котлас.По данным пресс-службы правительства, в Великоустюгском районе работают оперативные группы ГУМЧС России в составе 18 человек, группировка Невского спасательного отряда МЧС России в составе 30 человек и Аварийно-спасательная служба Вологодской области - 20 человек и 27 единиц техники. Там были проведены дноуглубительные работы и очистка русла реки Сухона, ледорезные работы, взрывные работы с использованием 3 тонн взрывчатки, а также чернение льда, которое позволило максимально снизить риски затоплений.

https://ria.ru/20210415/gotovnost-1728476388.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия