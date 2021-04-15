Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка - РИА Новости, 1920, 08.04.2019
Вологодская область
https://ria.ru/20210415/pavodok-1730170067.html
Людей эвакуируют из деревни и села в Вологодской области из-за паводка
Людей эвакуируют из деревни и села в Вологодской области из-за паводка
Паводковые воды подтопили 15 участков в поселке Сосновый берег и в деревне Водогино Вологодской области, оттуда эвакуированы 27 человек, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-15T16:12
2021-04-27T16:22
вологодская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730170470_0:167:2303:1462_1920x0_80_0_0_dbcaf09bcf24a1b4c6e30a06399b398c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 апр - РИА Новости. Паводковые воды подтопили 15 участков в поселке Сосновый берег и в деревне Водогино Вологодской области, оттуда эвакуированы 27 человек, сообщили в пресс-службе правительства региона."Всего подтоплены 15 земельных участков, 5 жилых домов. Сейчас делаем обваловку, затем будем откачивать воду. Подтопления пока незначительные, максимальный уровень воды непосредственно на участках - 20-30 сантиметров. С населением начали работать с утра, эвакуировали 27 человек, в том числе 5 детей", - цитируются в сообщении слова главы Вологодского района Сергея Жестянникова.По прогнозам руководителя Вологодского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светланы Берсеневой, рост уровней воды продолжится в ближайшие двое суток. Это касается районов области на реках Кубена, Суда и Ворон, а также Вологда и Тошня, на которой уровень воды приближается к критическим отметкам.Также 12 и 13 апреля отмечался ледоход на реке Сухона, в первой половине дня 14 апреля ледоход пересек границу Вологодской и Архангельской областей, и к вечеру продвинулся ниже города Котлас.По данным пресс-службы правительства, в Великоустюгском районе работают оперативные группы ГУМЧС России в составе 18 человек, группировка Невского спасательного отряда МЧС России в составе 30 человек и Аварийно-спасательная служба Вологодской области - 20 человек и 27 единиц техники. Там были проведены дноуглубительные работы и очистка русла реки Сухона, ледорезные работы, взрывные работы с использованием 3 тонн взрывчатки, а также чернение льда, которое позволило максимально снизить риски затоплений.
https://ria.ru/20210415/gotovnost-1728476388.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730170470_67:0:2238:1628_1920x0_80_0_0_be7b9b295d1c61abb3a56d3b392cb834.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия

Людей эвакуируют из деревни и села в Вологодской области из-за паводка

16:12 15.04.2021 (обновлено: 16:22 27.04.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Дубровин / Перейти в фотобанкПаводок в Вологодской области, 18 апреля 2016
Паводок в Вологодской области, 18 апреля 2016 - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Михаил Дубровин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 апр - РИА Новости. Паводковые воды подтопили 15 участков в поселке Сосновый берег и в деревне Водогино Вологодской области, оттуда эвакуированы 27 человек, сообщили в пресс-службе правительства региона.
"Всего подтоплены 15 земельных участков, 5 жилых домов. Сейчас делаем обваловку, затем будем откачивать воду. Подтопления пока незначительные, максимальный уровень воды непосредственно на участках - 20-30 сантиметров. С населением начали работать с утра, эвакуировали 27 человек, в том числе 5 детей", - цитируются в сообщении слова главы Вологодского района Сергея Жестянникова.
Последствия подтопления на территории Вологодской области - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
15 апреля, 19:56Вологодская область
В ряде районов Вологодчины введен режим повышенной готовности
По прогнозам руководителя Вологодского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светланы Берсеневой, рост уровней воды продолжится в ближайшие двое суток. Это касается районов области на реках Кубена, Суда и Ворон, а также Вологда и Тошня, на которой уровень воды приближается к критическим отметкам.
Также 12 и 13 апреля отмечался ледоход на реке Сухона, в первой половине дня 14 апреля ледоход пересек границу Вологодской и Архангельской областей, и к вечеру продвинулся ниже города Котлас.
"Основной ледоход прошёл, и все перекаты, которые находятся на территории Вологодской области, лёд прошел успешно, заторных явлений нет. Сегодня можно говорить о том, что серьезного подтопления в районе Сухоны не будет", – доложил из Великого Устюга председатель правительства Вологодской области Антон Кольцов.
По данным пресс-службы правительства, в Великоустюгском районе работают оперативные группы ГУМЧС России в составе 18 человек, группировка Невского спасательного отряда МЧС России в составе 30 человек и Аварийно-спасательная служба Вологодской области - 20 человек и 27 единиц техники. Там были проведены дноуглубительные работы и очистка русла реки Сухона, ледорезные работы, взрывные работы с использованием 3 тонн взрывчатки, а также чернение льда, которое позволило максимально снизить риски затоплений.
 
Вологодская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:49Лавров заявил, что читает оппозиционные СМИ
18:43Новак рассказал о поправках в закон о газоснабжении
18:42Лавров готов встретиться с Блинкеном в Рейкьявике
18:42Лавров рассказал, когда будет возможна встреча Путина с Байденом
18:41Лавров назвал заявления Белого дома о санкциях шизофреническими
18:37Лавров пообещал жестко реагировать на попытки пересечь "красные линии"
18:35Лавров назвал "эксцессом" скандальные слова Байдена о Путине
18:34Лавров рассказал об отказе США разрешить дипломатический скандал
18:24Объявлена дата выхода нового альбома Билли Айлиш
18:19Блогеру Reeflay дали шесть лет колонии за смерть девушки во время стрима
18:18Программа кешбэка для детских лагерей будет действовать до конца года
18:13Германия призвала решать конфликт в Донбассе "в диалоге, а не на дуэли"
18:09Медведчук раскритиковал украинские власти за закупки угля из США
17:59В МИД Украины решили победить Россию "мозгами"
17:57Верховный суд оставил в силе приговор участникам пензенского дела "Сети"*
17:51В Псковском университете выявили коронавирус у 11 индийских студентов
17:50Власти Израиля будут привлекать туристов в Эйлат компенсациями
17:47Ракетный крейсер "Москва" вышел в Черное море
17:46Парламент Турции осудил заявление Байдена о геноциде армян
17:42Гинцбург оценил эффективность "Спутника V" против индийского штамма
Лента новостейМолния