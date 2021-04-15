https://ria.ru/20210415/park-1728461817.html

"Боровлево-3" получило статус инновационно-промышленного парка

"Боровлево-3" получило статус инновационно-промышленного парка

Первый инновационно-промышленный парк появился в Тверской области. Соответствующий статус присвоен территории комплекса "Боровлево-3" в Калининском районе,... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T18:33

2021-04-15T18:33

2021-04-15T18:33

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 15 апр – РИА Новости. Первый инновационно-промышленный парк появился в Тверской области. Соответствующий статус присвоен территории комплекса "Боровлево-3" в Калининском районе, сообщает пресс-служба областного правительства."Планируется, что это будет современный инновационно-промышленный парк с хорошими условиями для работы высокотехнологичных предприятий. Для резидентов предусмотрен льготный налоговый режим и наличие готовой инфраструктуры, созданной за счёт бюджетных средств. Это водо-, электро- и газоснабжение, строительство подъездных и внутренних дорог на территории технопарка, его обеспечение общественным транспортом", - сказал губернатор области Игорь Руденя, выступая на заседании Совета по инвестиционной политике и развитию предпринимательства Верхневолжья. На площади в 82 гектара производства смогут разместить 19 новых компаний, которые создадут около трех тысяч новых рабочих мест. Ожидается, что объем инвестиционных вложений составит порядка 10 миллиардов рублей.Резиденты парка смогут воспользоваться мерами государственной поддержки, среди которых освобождение от налогов на землю, на имущество, для них будет снижен налог на прибыль. Инфраструктура парка будет обеспечена за счёт средств, которые были сэкономлены на реструктуризации кредитов областного бюджета.Кроме того, на заседании принято решение о включении двух инвестиционных проектов в перечень приоритетных. Их реализация предполагает привлечение более 2,3 миллиардов рублей, а также создание более 240 рабочих мест для жителей Верхневолжья.Статус приоритетных проектов дает возможность инвесторам воспользоваться особыми мерами поддержки со стороны региона, в том числе налоговым вычетом по налогу на прибыль, субсидиями по налогу на имущество и на прибыль, а также гарантийной поддержкой Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства региона.Приоритетным проектом стало создание крупного логистического комплекса компании "Альфа", который поставляет запчасти для автомобилей "Лада" в регионы Центрального и Северо-Западного федеральных округов, на Урал, Приволжье и за рубеж.Еще одним приоритетным проектом названо строительство завода по производству современных декоративных и строительных материалов "Пластик-Строймаркет". Высокотехнологичная продукция предприятия применяется по всей стране, в том числе на объектах энергетики и нефтехимии.Компания большое внимание уделяет подготовке молодых кадров, на территории производства создан учебный центр, где проводится переподготовка специалистов, обучающие занятия со школьниками и студентами технических учебных учреждений региона.Губернатор призвал региональные компании присоединиться к работе с начинающими специалистами для дальнейшего их трудоустройства на производства Тверской области.

https://ria.ru/20210413/dvory-1728065955.html

https://ria.ru/20210409/verkhnevolzhe-1727526538.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь руденя