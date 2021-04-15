https://ria.ru/20210415/parad-1728462583.html

В Смоленске провели "Парад для одного ветерана"

В Смоленске провели "Парад для одного ветерана"

Патриотическая акция "Парад для одного ветерана" состоялась в Смоленске в честь столетнего юбилея участника Великой Отечественной войны Федора Ивановича... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T18:20

2021-04-15T18:20

2021-04-15T18:30

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смоленская область

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БРЯНСК, 15 апр – РИА Новости. Патриотическая акция "Парад для одного ветерана" состоялась в Смоленске в честь столетнего юбилея участника Великой Отечественной войны Федора Ивановича Русакова, сообщает пресс-служба администрации региона."Во дворе дома № 14 на улице Николаева в Смоленске состоялась патриотическая акция "Парад для одного ветерана", приуроченная к столетию со дня рождения участника Великой Отечественной войны Федора Ивановича Русакова. С юбилеем смоленского ветерана – защитника Отечества поздравил губернатор Алексей Островский", - говорится в сообщении.В праздничном шествии приняли участие курсанты Военной академии войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации имени маршала Советского Союза А. М. Василевского, воспитанники Смоленского фельдмаршала Кутузова кадетского корпуса, юнармейцы, а также военный оркестр академии, который исполнил музыкальные композиции времен Великой Отечественной войны.Отмечается, что Федор Иванович Русаков начал боевой пусть с участия в партизанском отряде, который сформировался в его родной деревне Гуторово Батуринского (ныне Ярцевского) района Смоленской области в самом начале войны. В марте 1943 года его направили на учебу в Первое Саратовское танковое училище. Меньше чем через год младший лейтенант Русаков в составе Третьего Белорусского фронта 215-го танкового полка принимал участие в боях за Восточную Пруссию, далее были Первый Украинский фронт и Висло-Одерская операция. Участвовал в освобождении Праги в 1945 году. Федор Иванович награжден орденами Отечественной войны и Красной Звезды. После окончания войны более 30 лет прослужил в органах госбезопасности.В мирное время по инициативе ветерана на месте сожженной деревни Гуторово воздвигли памятный монумент, а в феврале этого года состоялась презентация книги "Федор Русаков. Судьба защитника Отечества", издание которой было приурочено к 100-летию со дня рождения героя, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210315/za-rulem-v-100-let-veteran-stal-rekordsmenom-rossii-1601375242.html

https://ria.ru/20201224/sbor-1590832452.html

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Глава Смоленской области в доме у ветерана ВОВ Патриотическая акция "Парад для одного ветерана" состоялась в Смоленске в честь столетнего юбилея участника Великой Отечественной войны Федора Ивановича Русакова, сообщает пресс-служба администрации региона. 2021-04-15T18:20 true PT0M46S

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россия, алексей островский, смоленская область, прага, общество