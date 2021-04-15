https://ria.ru/20210415/otpusk-1728282618.html

Дом или квартира у моря: как выбрать жилье для отдыха на юге России

Дом или квартира у моря: как выбрать жилье для отдыха на юге России

Найти отель на Кубани или в Крыму на майские праздники уже довольно сложно. Спрос и так был большим, а после закрытия авиасообщения с Турцией — просто ажиотаж... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T08:00

2021-04-15T08:00

2021-04-15T08:08

туризм

отдых на море

зарина догузова

проблемы - туризм

туризм

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федеральное агентство по туризму (ростуризм)

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости, Светлана Баева. Найти отель на Кубани или в Крыму на майские праздники уже довольно сложно. Спрос и так был большим, а после закрытия авиасообщения с Турцией — просто ажиотаж. Но это не значит, что туристы остались без жилья. Частники, мини-отели, гостевые дома, апартаменты (порой просто квартиры в краткосрочную аренду) — пожалуйста, бронируйте. О том, как не стать жертвой обмана, выбирая такой вариант, к чему стоит быть готовым, если привыкли к классическим гостиницам, и по каким правилам жить как дома, но в гостях, — в материале РИА Новости.Частные плюсы"Прошлым летом, когда только-только открыли Сочи, я полетела туда на второй день, но боялась ехать в отель, вместе со всеми завтракать, обедать, находиться в лифте, — рассказывает туристка Александра Никитина. — Я выбрала новый апарткомплекс на второй линии. Там мне очень понравилось! Ни с кем не пересекаешься: заходишь в подъезд, поднимаешься на второй этаж — и ты уже у себя в квартире. Просторное жилье, балкон, большой плюс — собственные кухня, холодильник, особенно это выгодно семьям с детьми".Возможность уединения по-прежнему актуальна. Далеко не все путешественники вакцинировались, пожилые туристы — в группе риска, к тому же многие предпочитают минимизировать случайные встречи. Плюс такого жилья еще и в том, что бывают интересные недорогие варианты и неожиданные бонусы. "В Таганроге мне удалось снять трехэтажный эллинг с двумя балконами по цене комнаты в нем, — говорит мотопутешественница Инга Чернышева. — Причем мотоцикл разрешили парковать прямо внутри, на первом этаже, там еще были камин и пианино". По ее словам, невероятная дешевизна объяснялась тем, что в середине сентября других гостей просто не было, хозяин разрешил пользоваться всем домом. Быть начекуНо есть и риски — шанс остаться без денег или оказаться в совершенно ужасных условиях."При бронировании жилья у частников надо быть начеку: обман подстерегает на каждом шагу. От красивой картинки на "Авито", которая к реальности не имеет никакого отношения, до откровенного мошенничества", — предостерегает эксперт по недвижимости в Сочи Александра Мосейкина. Нередко доверчивый отдыхающий вносит предоплату, а на месте дозвониться до "хозяина" не может. "Некоторые агентства берут плату за информационные услуги — пять-шесть тысяч рублей, но номера арендодателей не отвечают, а по адресам квартир вас никто не ждет", — добавляет она."Еще один распространенный способ обмана: в последний момент перед заселением вам сообщают, что с жильем якобы что-то случилось и попасть туда не получится, но есть другой вариант, — уточняет сооснователь сервиса бронирования частного жилья Евгений Ядрихинский. — Только вот он обычно хуже и дороже. Но у путешественника просто нет времени искать что-то другое".Также гости порой сталкиваются с неожиданными и неприемлемыми условиями заселения. Время заезда и выезда, на которые турист не рассчитывал, залог за сохранность имущества, запрет на проживание с детьми или животными, перечисляет Тимофей Медяков, управляющий компании "Море апартаментов" в Сочи."Чтобы не остаться на улице, нужно обязательно после бронирования созвониться с хозяевами и все уточнить, особенно если вы едете с детьми", — советует туристка Мария Захарова, которая в прошлом году десять раз побывала в Сочи.Где расположено жилье, тоже следует внимательно проверить заранее. Например, "первая линия, до моря 50 метров" на деле может обернуться крутым спуском к воде.Эксперт по сертификации туруслуг и услуг гостиниц Ольга Плюснина указывает на другие возможные проблемы: назойливость некоторых хозяев (если они живут по соседству), шумные объекты рядом, неухоженная территория.Как обезопасить себяНа 100 процентов быть уверенным, что жилье окажется как на картинке, а хозяин адекватным, нельзя, но максимально обезопасить себя и свои деньги вполне реально. Первое — это вопрос предоплаты. "Если ее нет, надежность такого бронирования довольно низкая, — отмечает Евгений Ядрихинский. — Хозяин может все отменить ради более выгодной заявки. С другой стороны — отправлять аванс напрямую крайне рискованно, легко нарваться на мошенников".По словам Ольги Плюсниной, часто, особенно на юге, заявляют бесплатную отмену и (или) отсутствие предоплаты. Но после бронирования приходит предложение отправить всю сумму на карту арендодателю. И тогда вернуть деньги, если откажетесь от жилья, весьма затруднительно.Эксперты рекомендуют бронировать через посредников-агрегаторов: AirBnB, Booking, "Островок" и других. Там же стоит почитать отзывы, в соцсетях их легче подделать.Если смотрите квартиру уже на месте, обязательно попросите показать паспорт и свидетельство о собственности, чтобы уберечься от мошенника, добавляет независимый финансовый советник Александра Базак.Мусор преткновенияКонечно, на гостиничный сервис тут рассчитывать не приходится. С другой стороны, вы можете самостоятельно и максимально комфортно обустроить свой быт. Турист как бы дома, но именно "как бы"."Обсудите с арендодателем вместимость квартиры или дома. Конечно, вам не запретят пригласить в гости друга, но, если вы планируете заселиться впятером в маленькую студию или устроить вечеринку, об этом обязательно надо сообщить заранее, — говорит Юрий Кузнецов, владелец и генеральный директор российского онлайн-сервиса краткосрочной аренды жилья. — Иначе соседи пожалуются на шум, а собственники могут даже вызвать полицию, чтобы выселить вас без возврата денег". Также предупредите о домашнем питомце и уточните, где место для курения: даже если есть балкон, хозяин может быть против, чтобы вы там дымили.В квартире необходимо соблюдать хотя бы минимальный порядок, не двигать мебель, не ходить в уличной обуви по коврам."При выезде проявите вежливость: оставьте жилье более-менее прибранным, помойте за собой посуду и плиту", — советует эксперт. По его словам, есть такой спорный вопрос, даже камень преткновения — вынос мусора. Некоторые арендодатели ожидают от гостей, что те избавятся от бытовых отходов при отъезде. А отдыхающие считают, что это забота хозяина. "Нюансы — это отсутствие стандартизации и сертификации", — уточняет Александра Мосейкина. Все зависит от собственника и его личных взглядов на сервис, отношение к туристам и санитарно-гигиеническим нормам. Очень часто это не совпадает с ожиданиями арендаторов жилья, что неизбежно приводит к конфликту интересов.

https://ria.ru/20210323/krym-1602456018.html

https://ria.ru/20210331/moshennichestvo-1603648835.html

https://ria.ru/20210208/oteli-1596565246.html

https://ria.ru/20210201/tur-1595543284.html

https://ria.ru/20210314/oteli-1601007619.html

https://ria.ru/20210322/oteli-1602037133.html

https://ria.ru/20210318/kuban-1601862344.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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