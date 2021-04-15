https://ria.ru/20210415/oruzhie-1728372579.html

Украина попросила Запад вернуть ей ядерное оружие

Украина попросила Запад вернуть ей ядерное оружие

Украинский посол Андрей Мельник в Берлине призвал западные страны задуматься о возращении его стране ядерного статуса. Об этом он сказал в эфире радиостанции... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T11:52

2021-04-15T11:52

2021-04-15T11:52

россия

андрей мельник

донбасс

нато

германия

берлин (город)

украина

безопасность

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Украинский посол Андрей Мельник в Берлине призвал западные страны задуматься о возращении его стране ядерного статуса. Об этом он сказал в эфире радиостанции Deutschlandfunk.Он заявил, что Украина нуждается не только в моральной поддержке, но и в современных системах вооружений.Позднее на своей странице в Twitter он также добавил, что Киев требует оказать сильную военную поддержку со стороны Германии, а также как можно скорее принять Украину в НАТО.В последнее время существенно возросла напряженность в зоне конфликта в Донбассе. На этом фоне Запад обвиняет Россию в усилении "агрессивных действий" и требует объяснить передвижение войск в Крыму и в Ростовской области, вблизи украинской границы. В Кремле на это заявили, что войска передвигаются по российской территории и это никому не угрожает и не должно никого волновать.Москва не раз подчеркивала, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210413/donbass-1728102104.html

россия

донбасс

германия

берлин (город)

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, андрей мельник, донбасс, нато, германия, берлин (город), украина, безопасность