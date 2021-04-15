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Украина попросила Запад вернуть ей ядерное оружие
Украина попросила Запад вернуть ей ядерное оружие
Украинский посол Андрей Мельник в Берлине призвал западные страны задуматься о возращении его стране ядерного статуса. Об этом он сказал в эфире радиостанции... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T11:52
2021-04-15T11:52
россия
андрей мельник
донбасс
нато
германия
берлин (город)
украина
безопасность
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Украинский посол Андрей Мельник в Берлине призвал западные страны задуматься о возращении его стране ядерного статуса. Об этом он сказал в эфире радиостанции Deutschlandfunk.Он заявил, что Украина нуждается не только в моральной поддержке, но и в современных системах вооружений.Позднее на своей странице в Twitter он также добавил, что Киев требует оказать сильную военную поддержку со стороны Германии, а также как можно скорее принять Украину в НАТО.В последнее время существенно возросла напряженность в зоне конфликта в Донбассе. На этом фоне Запад обвиняет Россию в усилении "агрессивных действий" и требует объяснить передвижение войск в Крыму и в Ростовской области, вблизи украинской границы. В Кремле на это заявили, что войска передвигаются по российской территории и это никому не угрожает и не должно никого волновать.Москва не раз подчеркивала, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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россия
донбасс
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россия, андрей мельник, донбасс, нато, германия, берлин (город), украина, безопасность

Украина попросила Запад вернуть ей ядерное оружие

11:52 15.04.2021
 
© AP Photo / Efrem LukatskyЖенщина с флагом Украины у посольства США в Киеве
Женщина с флагом Украины у посольства США в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Украинский посол Андрей Мельник в Берлине призвал западные страны задуматься о возращении его стране ядерного статуса. Об этом он сказал в эфире радиостанции Deutschlandfunk.
Он заявил, что Украина нуждается не только в моральной поддержке, но и в современных системах вооружений.
"Возможно, стоит подумать и о ядерном статусе", - заявил дипломат.
Позднее на своей странице в Twitter он также добавил, что Киев требует оказать сильную военную поддержку со стороны Германии, а также как можно скорее принять Украину в НАТО.
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13 апреля, 16:18
Французы обвинили США в попытках рассорить Россию и Европу из-за Донбасса
В последнее время существенно возросла напряженность в зоне конфликта в Донбассе. На этом фоне Запад обвиняет Россию в усилении "агрессивных действий" и требует объяснить передвижение войск в Крыму и в Ростовской области, вблизи украинской границы. В Кремле на это заявили, что войска передвигаются по российской территории и это никому не угрожает и не должно никого волновать.
Москва не раз подчеркивала, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
 
РоссияАндрей МельникДонбассНАТОГерманияБерлин (город)УкраинаБезопасность
 
 
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