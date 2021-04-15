https://ria.ru/20210415/oruzhie-1728338272.html

В Крыму назвали голословным заявление Киева о размещении ядерного оружия

В Крыму назвали голословным заявление Киева о размещении ядерного оружия

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал пустословием заявление министра обороны Украины... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T06:23

2021-04-15T06:23

2021-04-15T06:23

россия

европарламент

юрий гемпель

симферополь

республика крым

украина

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал пустословием заявление министра обороны Украины Андрея Тарана о размещении ядерного оружия в Крыму.Таран во время выступления в Европарламенте заявил, что инфраструктура Крыма готовится для потенциального размещения ядерного оружия. При этом министр не объяснил, почему так считает и не привел доказательств. Таран отметил также, что Россия "представляет угрозу для национальной безопасности Украины".

https://ria.ru/20210415/oruzhie-1728332596.html

россия

симферополь

республика крым

украина

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россия, европарламент, юрий гемпель, симферополь, республика крым, украина, в мире