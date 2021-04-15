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В Госдуме оценили заявление Киева о ядерном оружии в Крыму
В Госдуме оценили заявление Киева о ядерном оружии в Крыму
Депутат Госдумы от крымского региона Андрей Козенко заявил, что, судя по всему, на Украине за подготовку к размещению ядерного оружия в Крыму восприняли... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T00:59
2021-04-15T08:25
республика крым
министерство обороны украины
украина
россия
европарламент
андрей козенко
андрей таранов
госдума рф
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Андрей Козенко заявил, что, судя по всему, на Украине за подготовку к размещению ядерного оружия в Крыму восприняли строительство школ, больниц и благоустройство территорий.Ранее министр обороны Украины Андрей Таран во время выступления в Европарламенте заявил, что инфраструктура Крыма готовится для потенциального размещения ядерного оружия. При этом министр не объяснил, почему так считает и не привел доказательств.По его словам, в высказываниях главы Минобороны Украины напрочь отсутствует главное логическое звено."Зачем России это делать с учетом дальности работы такого типа вооружения? РФ действительно обладает мощным военным потенциалом и при желании могла бы разместить ядерные боеголовки не только в Крыму, и Киев об этом узнал бы в последнюю очередь. Это такие меры, которые касаются исключительно нашей страны", - сказал депутат.Он подчеркнул, что Россия никогда в истории не развязывали войны и ей незачем это начинать делать."Россия, в отличие от некоторых других ядерных держав, осознает последствия применения оружия. Поэтому наш президент Владимир Владимирович Путин не раз подчеркивал, что наше ядерное вооружение направлено исключительно на защиту собственных территорий и сдерживания его распространения в мире", - сказал депутат.
https://ria.ru/20210414/ukraina-1728096493.html
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республика крым, министерство обороны украины, украина, россия, европарламент, андрей козенко, андрей таранов, госдума рф, симферополь, киев, политика

В Госдуме оценили заявление Киева о ядерном оружии в Крыму

00:59 15.04.2021 (обновлено: 08:25 15.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Андрей Козенко заявил, что, судя по всему, на Украине за подготовку к размещению ядерного оружия в Крыму восприняли строительство школ, больниц и благоустройство территорий.
Ранее министр обороны Украины Андрей Таран во время выступления в Европарламенте заявил, что инфраструктура Крыма готовится для потенциального размещения ядерного оружия. При этом министр не объяснил, почему так считает и не привел доказательств.
"С такими выступлениями Тарану нужно не в Европарламент, а в кабинет к психотерапевту. Судя по всему, строительство в Крыму школ и больниц, благоустройство территорий Киев воспринимает как подготовку к размещению ядерного оружия", - сказал РИА Новости Козенко.
По его словам, в высказываниях главы Минобороны Украины напрочь отсутствует главное логическое звено.
"Зачем России это делать с учетом дальности работы такого типа вооружения? РФ действительно обладает мощным военным потенциалом и при желании могла бы разместить ядерные боеголовки не только в Крыму, и Киев об этом узнал бы в последнюю очередь. Это такие меры, которые касаются исключительно нашей страны", - сказал депутат.
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Он подчеркнул, что Россия никогда в истории не развязывали войны и ей незачем это начинать делать.
"Россия, в отличие от некоторых других ядерных держав, осознает последствия применения оружия. Поэтому наш президент Владимир Владимирович Путин не раз подчеркивал, что наше ядерное вооружение направлено исключительно на защиту собственных территорий и сдерживания его распространения в мире", - сказал депутат.
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