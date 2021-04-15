https://ria.ru/20210415/oruzhie-1728332596.html

В Госдуме оценили заявление Киева о ядерном оружии в Крыму

В Госдуме оценили заявление Киева о ядерном оружии в Крыму

Депутат Госдумы от крымского региона Андрей Козенко заявил, что, судя по всему, на Украине за подготовку к размещению ядерного оружия в Крыму восприняли... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T00:59

2021-04-15T00:59

2021-04-15T08:25

республика крым

министерство обороны украины

украина

россия

европарламент

андрей козенко

андрей таранов

госдума рф

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Андрей Козенко заявил, что, судя по всему, на Украине за подготовку к размещению ядерного оружия в Крыму восприняли строительство школ, больниц и благоустройство территорий.Ранее министр обороны Украины Андрей Таран во время выступления в Европарламенте заявил, что инфраструктура Крыма готовится для потенциального размещения ядерного оружия. При этом министр не объяснил, почему так считает и не привел доказательств.По его словам, в высказываниях главы Минобороны Украины напрочь отсутствует главное логическое звено."Зачем России это делать с учетом дальности работы такого типа вооружения? РФ действительно обладает мощным военным потенциалом и при желании могла бы разместить ядерные боеголовки не только в Крыму, и Киев об этом узнал бы в последнюю очередь. Это такие меры, которые касаются исключительно нашей страны", - сказал депутат.Он подчеркнул, что Россия никогда в истории не развязывали войны и ей незачем это начинать делать."Россия, в отличие от некоторых других ядерных держав, осознает последствия применения оружия. Поэтому наш президент Владимир Владимирович Путин не раз подчеркивал, что наше ядерное вооружение направлено исключительно на защиту собственных территорий и сдерживания его распространения в мире", - сказал депутат.

https://ria.ru/20210414/ukraina-1728096493.html

https://ria.ru/20210414/ukraina-1728242966.html

республика крым

украина

россия

симферополь

киев

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