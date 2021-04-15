В Госдуме оценили заявление Киева о ядерном оружии в Крыму
00:59 15.04.2021 (обновлено: 08:25 15.04.2021)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Андрей Козенко заявил, что, судя по всему, на Украине за подготовку к размещению ядерного оружия в Крыму восприняли строительство школ, больниц и благоустройство территорий.
Ранее министр обороны Украины Андрей Таран во время выступления в Европарламенте заявил, что инфраструктура Крыма готовится для потенциального размещения ядерного оружия. При этом министр не объяснил, почему так считает и не привел доказательств.
"С такими выступлениями Тарану нужно не в Европарламент, а в кабинет к психотерапевту. Судя по всему, строительство в Крыму школ и больниц, благоустройство территорий Киев воспринимает как подготовку к размещению ядерного оружия", - сказал РИА Новости Козенко.
По его словам, в высказываниях главы Минобороны Украины напрочь отсутствует главное логическое звено.
"Зачем России это делать с учетом дальности работы такого типа вооружения? РФ действительно обладает мощным военным потенциалом и при желании могла бы разместить ядерные боеголовки не только в Крыму, и Киев об этом узнал бы в последнюю очередь. Это такие меры, которые касаются исключительно нашей страны", - сказал депутат.
Он подчеркнул, что Россия никогда в истории не развязывали войны и ей незачем это начинать делать.
"Россия, в отличие от некоторых других ядерных держав, осознает последствия применения оружия. Поэтому наш президент Владимир Владимирович Путин не раз подчеркивал, что наше ядерное вооружение направлено исключительно на защиту собственных территорий и сдерживания его распространения в мире", - сказал депутат.