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В ООН прокомментировали российско-американские отношения
В ООН прокомментировали российско-американские отношения
ООН заявляет о необходимости сотрудничества между Россией и США и будет делать все, что в ее силах для того, чтобы поддержать это сотрудничество, заявил на... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T19:28
2021-04-15T19:43
стефан дюжаррик
в мире
россия
оон
сша
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ООН, 15 апр – РИА Новости. ООН заявляет о необходимости сотрудничества между Россией и США и будет делать все, что в ее силах для того, чтобы поддержать это сотрудничество, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.Комментируя введение последних санкций США против РФ и вызов посла США в МИД России, он заявил: "Мы прекрасно знаем о напряженности между США и Россией и о действиях, которые были приняты в этой связи"."Мы продолжаем подчеркивать необходимость сотрудничества между США и РФ, особенно учитывая их важность в мире, важность их как двух постоянных членов Совета Безопасности, у которых весьма сильное влияние на мир сегодня. Мы продолжим делать все, что в наших силах, чтобы поддержать это сотрудничество", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728475115.html
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стефан дюжаррик, в мире, россия, оон, сша

В ООН прокомментировали российско-американские отношения

19:28 15.04.2021 (обновлено: 19:43 15.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкАллея флагов возле здания ООН в Женеве
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ООН, 15 апр – РИА Новости. ООН заявляет о необходимости сотрудничества между Россией и США и будет делать все, что в ее силах для того, чтобы поддержать это сотрудничество, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Комментируя введение последних санкций США против РФ и вызов посла США в МИД России, он заявил: "Мы прекрасно знаем о напряженности между США и Россией и о действиях, которые были приняты в этой связи".
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"Мы продолжаем подчеркивать необходимость сотрудничества между США и РФ, особенно учитывая их важность в мире, важность их как двух постоянных членов Совета Безопасности, у которых весьма сильное влияние на мир сегодня. Мы продолжим делать все, что в наших силах, чтобы поддержать это сотрудничество", - подчеркнул он.
 
Стефан ДюжаррикВ миреРоссияООНСША
 
 
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