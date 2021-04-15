https://ria.ru/20210415/oon-1728473888.html
В ООН прокомментировали российско-американские отношения
В ООН прокомментировали российско-американские отношения
ООН заявляет о необходимости сотрудничества между Россией и США и будет делать все, что в ее силах для того, чтобы поддержать это сотрудничество, заявил на... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T19:28
2021-04-15T19:28
2021-04-15T19:43
стефан дюжаррик
в мире
россия
оон
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156175/20/1561752035_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_d19b6dafb3be1e62da19d8df3fc7c810.jpg
ООН, 15 апр – РИА Новости. ООН заявляет о необходимости сотрудничества между Россией и США и будет делать все, что в ее силах для того, чтобы поддержать это сотрудничество, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.Комментируя введение последних санкций США против РФ и вызов посла США в МИД России, он заявил: "Мы прекрасно знаем о напряженности между США и Россией и о действиях, которые были приняты в этой связи"."Мы продолжаем подчеркивать необходимость сотрудничества между США и РФ, особенно учитывая их важность в мире, важность их как двух постоянных членов Совета Безопасности, у которых весьма сильное влияние на мир сегодня. Мы продолжим делать все, что в наших силах, чтобы поддержать это сотрудничество", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728475115.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156175/20/1561752035_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_ba5e26b0dcaf54633a63c7422bacb310.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стефан дюжаррик, в мире, россия, оон, сша