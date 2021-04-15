https://ria.ru/20210415/oon-1728473888.html

В ООН прокомментировали российско-американские отношения

В ООН прокомментировали российско-американские отношения

ООН заявляет о необходимости сотрудничества между Россией и США и будет делать все, что в ее силах для того, чтобы поддержать это сотрудничество, заявил на... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T19:28

2021-04-15T19:28

2021-04-15T19:43

стефан дюжаррик

в мире

россия

оон

сша

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ООН, 15 апр – РИА Новости. ООН заявляет о необходимости сотрудничества между Россией и США и будет делать все, что в ее силах для того, чтобы поддержать это сотрудничество, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.Комментируя введение последних санкций США против РФ и вызов посла США в МИД России, он заявил: "Мы прекрасно знаем о напряженности между США и Россией и о действиях, которые были приняты в этой связи"."Мы продолжаем подчеркивать необходимость сотрудничества между США и РФ, особенно учитывая их важность в мире, важность их как двух постоянных членов Совета Безопасности, у которых весьма сильное влияние на мир сегодня. Мы продолжим делать все, что в наших силах, чтобы поддержать это сотрудничество", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728475115.html

россия

сша

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стефан дюжаррик, в мире, россия, оон, сша