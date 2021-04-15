https://ria.ru/20210415/ogranicheniya-1728440055.html
Минцифры допустило новые ограничения для иностранных IT-гигантов
Минцифры допустило новые ограничения для иностранных IT-гигантов
Минцифры РФ обсуждает ограничение размещения рекламы на площадках иностранных IT-гигантов, нарушающих российское законодательство, заявил глава министерства... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T16:45
2021-04-15T16:45
2021-04-15T16:45
россия
максут шадаев
госдума рф
технологии
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155858/31/1558583174_286:0:3076:1570_1920x0_80_0_0_2572eae39381031ff399001b0bc7ad72.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Минцифры РФ обсуждает ограничение размещения рекламы на площадках иностранных IT-гигантов, нарушающих российское законодательство, заявил глава министерства Максут Шадаев."Дополнительно мы обсуждаем, что кроме таких мер, которые уже действуют, связанных с ограничением доступа, возможно, имеет смысл применять меры, связанные с ограничением размещения рекламы на этих площадках, если площадка не выполняет требование российского законодательства. Мы сейчас обсуждаем, можно ли ограничивать размещение российскими юрлицами рекламы", - сказал Шадаев, выступая в Госдуме.В Госдуме уже не первый раз обсуждают такую проблему: в принятом в среду постановлении палаты депутаты предлагали правительству рассмотреть вопрос об установлении дополнительных требований к зарубежным технологическим компаниям, осуществляющим деятельность в российском сегменте интернета, в части, касающейся размещения ими рекламы, направленной на привлечение внимания российских лиц.Шадаев также напомнил, что в России сейчас обсуждается введение так называемого цифрового налога в отношении крупных зарубежных IT-компаний, которые работают на российском рынке."Это связано с тем, что многие проходят не в российской юрисдикции, например, когда какая-то иностранная компания напрямую у иностранной площадки заказывает рекламу продукции или товаров, ориентированных на наших пользователей. Фактически компания получает доходы от рекламы у наших пользователей, все финансовые транзакции проходят вне нашей юрисдикции, соответственно налоги не платятся", - пояснил он."Обсуждается в рамках этой конструкции, что вводится налог, но при этом если компания здесь платит налог, создавая рабочие места, имея какие-то объекты, соответственно, тот налог может быть учтен", - сказал Шадаев. По словам министра, такой механизм будет способствовать регистрации бизнеса в России.
https://ria.ru/20210407/analogi-1727194645.html
https://ria.ru/20210331/prilozhenie-1603673299.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155858/31/1558583174_321:0:3050:2047_1920x0_80_0_0_735d187e0e413c60daf201562713b2ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, максут шадаев, госдума рф, технологии, экономика
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости.
Минцифры РФ обсуждает ограничение размещения рекламы на площадках иностранных IT-гигантов, нарушающих российское законодательство, заявил глава министерства Максут Шадаев
.
"Дополнительно мы обсуждаем, что кроме таких мер, которые уже действуют, связанных с ограничением доступа, возможно, имеет смысл применять меры, связанные с ограничением размещения рекламы на этих площадках, если площадка не выполняет требование российского законодательства. Мы сейчас обсуждаем, можно ли ограничивать размещение российскими юрлицами рекламы", - сказал Шадаев, выступая в Госдуме
.
В Госдуме уже не первый раз обсуждают такую проблему: в принятом в среду постановлении палаты депутаты предлагали правительству рассмотреть вопрос об установлении дополнительных требований к зарубежным технологическим компаниям, осуществляющим деятельность в российском сегменте интернета, в части, касающейся размещения ими рекламы, направленной на привлечение внимания российских лиц.
Шадаев также напомнил, что в России
сейчас обсуждается введение так называемого цифрового налога в отношении крупных зарубежных IT-компаний, которые работают на российском рынке.
"Это связано с тем, что многие проходят не в российской юрисдикции, например, когда какая-то иностранная компания напрямую у иностранной площадки заказывает рекламу продукции или товаров, ориентированных на наших пользователей. Фактически компания получает доходы от рекламы у наших пользователей, все финансовые транзакции проходят вне нашей юрисдикции, соответственно налоги не платятся", - пояснил он.
"Обсуждается в рамках этой конструкции, что вводится налог, но при этом если компания здесь платит налог, создавая рабочие места, имея какие-то объекты, соответственно, тот налог может быть учтен", - сказал Шадаев. По словам министра, такой механизм будет способствовать регистрации бизнеса в России.