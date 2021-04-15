https://ria.ru/20210415/ogranicheniya-1728440055.html

Минцифры допустило новые ограничения для иностранных IT-гигантов

Минцифры допустило новые ограничения для иностранных IT-гигантов

Минцифры РФ обсуждает ограничение размещения рекламы на площадках иностранных IT-гигантов, нарушающих российское законодательство, заявил глава министерства... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T16:45

2021-04-15T16:45

2021-04-15T16:45

россия

максут шадаев

госдума рф

технологии

экономика

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Минцифры РФ обсуждает ограничение размещения рекламы на площадках иностранных IT-гигантов, нарушающих российское законодательство, заявил глава министерства Максут Шадаев."Дополнительно мы обсуждаем, что кроме таких мер, которые уже действуют, связанных с ограничением доступа, возможно, имеет смысл применять меры, связанные с ограничением размещения рекламы на этих площадках, если площадка не выполняет требование российского законодательства. Мы сейчас обсуждаем, можно ли ограничивать размещение российскими юрлицами рекламы", - сказал Шадаев, выступая в Госдуме.В Госдуме уже не первый раз обсуждают такую проблему: в принятом в среду постановлении палаты депутаты предлагали правительству рассмотреть вопрос об установлении дополнительных требований к зарубежным технологическим компаниям, осуществляющим деятельность в российском сегменте интернета, в части, касающейся размещения ими рекламы, направленной на привлечение внимания российских лиц.Шадаев также напомнил, что в России сейчас обсуждается введение так называемого цифрового налога в отношении крупных зарубежных IT-компаний, которые работают на российском рынке."Это связано с тем, что многие проходят не в российской юрисдикции, например, когда какая-то иностранная компания напрямую у иностранной площадки заказывает рекламу продукции или товаров, ориентированных на наших пользователей. Фактически компания получает доходы от рекламы у наших пользователей, все финансовые транзакции проходят вне нашей юрисдикции, соответственно налоги не платятся", - пояснил он."Обсуждается в рамках этой конструкции, что вводится налог, но при этом если компания здесь платит налог, создавая рабочие места, имея какие-то объекты, соответственно, тот налог может быть учтен", - сказал Шадаев. По словам министра, такой механизм будет способствовать регистрации бизнеса в России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, максут шадаев, госдума рф, технологии, экономика