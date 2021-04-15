Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210415/ogranicheniya-1728440055.html
Минцифры допустило новые ограничения для иностранных IT-гигантов
Минцифры допустило новые ограничения для иностранных IT-гигантов
Минцифры РФ обсуждает ограничение размещения рекламы на площадках иностранных IT-гигантов, нарушающих российское законодательство, заявил глава министерства... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T16:45
2021-04-15T16:45
россия
максут шадаев
госдума рф
технологии
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155858/31/1558583174_286:0:3076:1570_1920x0_80_0_0_2572eae39381031ff399001b0bc7ad72.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Минцифры РФ обсуждает ограничение размещения рекламы на площадках иностранных IT-гигантов, нарушающих российское законодательство, заявил глава министерства Максут Шадаев."Дополнительно мы обсуждаем, что кроме таких мер, которые уже действуют, связанных с ограничением доступа, возможно, имеет смысл применять меры, связанные с ограничением размещения рекламы на этих площадках, если площадка не выполняет требование российского законодательства. Мы сейчас обсуждаем, можно ли ограничивать размещение российскими юрлицами рекламы", - сказал Шадаев, выступая в Госдуме.В Госдуме уже не первый раз обсуждают такую проблему: в принятом в среду постановлении палаты депутаты предлагали правительству рассмотреть вопрос об установлении дополнительных требований к зарубежным технологическим компаниям, осуществляющим деятельность в российском сегменте интернета, в части, касающейся размещения ими рекламы, направленной на привлечение внимания российских лиц.Шадаев также напомнил, что в России сейчас обсуждается введение так называемого цифрового налога в отношении крупных зарубежных IT-компаний, которые работают на российском рынке."Это связано с тем, что многие проходят не в российской юрисдикции, например, когда какая-то иностранная компания напрямую у иностранной площадки заказывает рекламу продукции или товаров, ориентированных на наших пользователей. Фактически компания получает доходы от рекламы у наших пользователей, все финансовые транзакции проходят вне нашей юрисдикции, соответственно налоги не платятся", - пояснил он."Обсуждается в рамках этой конструкции, что вводится налог, но при этом если компания здесь платит налог, создавая рабочие места, имея какие-то объекты, соответственно, тот налог может быть учтен", - сказал Шадаев. По словам министра, такой механизм будет способствовать регистрации бизнеса в России.
https://ria.ru/20210407/analogi-1727194645.html
https://ria.ru/20210331/prilozhenie-1603673299.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155858/31/1558583174_321:0:3050:2047_1920x0_80_0_0_735d187e0e413c60daf201562713b2ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, максут шадаев, госдума рф, технологии, экономика

Минцифры допустило новые ограничения для иностранных IT-гигантов

16:45 15.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЛоготип Google
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Минцифры РФ обсуждает ограничение размещения рекламы на площадках иностранных IT-гигантов, нарушающих российское законодательство, заявил глава министерства Максут Шадаев.
"Дополнительно мы обсуждаем, что кроме таких мер, которые уже действуют, связанных с ограничением доступа, возможно, имеет смысл применять меры, связанные с ограничением размещения рекламы на этих площадках, если площадка не выполняет требование российского законодательства. Мы сейчас обсуждаем, можно ли ограничивать размещение российскими юрлицами рекламы", - сказал Шадаев, выступая в Госдуме.
Учительница во время онлайн урока в одной из школ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
7 апреля, 14:47
Минцифры рассказало о российских аналогах Zoom
В Госдуме уже не первый раз обсуждают такую проблему: в принятом в среду постановлении палаты депутаты предлагали правительству рассмотреть вопрос об установлении дополнительных требований к зарубежным технологическим компаниям, осуществляющим деятельность в российском сегменте интернета, в части, касающейся размещения ими рекламы, направленной на привлечение внимания российских лиц.
Шадаев также напомнил, что в России сейчас обсуждается введение так называемого цифрового налога в отношении крупных зарубежных IT-компаний, которые работают на российском рынке.
Страница сервиса Yandex Pay на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 17:34
Минцифры выступило против установки на смартфоны неудаляемых приложений
"Это связано с тем, что многие проходят не в российской юрисдикции, например, когда какая-то иностранная компания напрямую у иностранной площадки заказывает рекламу продукции или товаров, ориентированных на наших пользователей. Фактически компания получает доходы от рекламы у наших пользователей, все финансовые транзакции проходят вне нашей юрисдикции, соответственно налоги не платятся", - пояснил он.
"Обсуждается в рамках этой конструкции, что вводится налог, но при этом если компания здесь платит налог, создавая рабочие места, имея какие-то объекты, соответственно, тот налог может быть учтен", - сказал Шадаев. По словам министра, такой механизм будет способствовать регистрации бизнеса в России.
 
РоссияМаксут ШадаевГосдума РФТехнологииЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:14Прибывших из Турции и Танзании предложили дважды тестировать на COVID-19
04:10СК готов помочь Белоруссии в расследовании геноцида в годы войны
04:10Россиянам рассказали, как дешево починить смартфон
03:47"Две великие державы": Байден выступил с речью об отношениях с Россией
03:45Мужчина в Техасе устроил стрельбу у терминала аэропорта, сообщает СМИ
03:34Эксперт назвал новые санкции США признаком некомпетентности Байдена
03:29В Белом доме рассказали о планах после вывода войск из Афганистана
03:25НАСА впервые отправит экипаж МКС на многоразовых корабле и ракете
03:21В России началось строительство завода по производству ударных дронов
03:15Эксперт рассказал, что делать, если вам попалась дефектная банкнота
03:13В России приступили к созданию летающего автомобиля "Циклокар"
03:08Петербургские ученые разрабатывают вакцину от COVID-19 со вкусом ряженки
02:53ГИБДД назвала четыре главные ошибки при сдаче экзамена на права
02:35На юго-востоке Москвы частично рухнула крыша горящего склада
02:32Израиль ударил по объектам ХАМАС в ответ на запуск ракеты из сектора Газа
02:16Россияне назвали желаемый размер сбережений для комфортной жизни
02:15Аналитики дали совет, как получить пассивный доход в сто тысяч рублей
02:10Россиянам посоветовали есть почки
02:09Источник назвал причину сбоя при стыковке "Прогресса" с МКС
02:07Ученые нашли вещества для восстановления печени алкоголиков
Лента новостейМолния