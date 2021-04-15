https://ria.ru/20210415/novikombank-1728454951.html
Новикомбанк примет участие в реализации инвестпроектов в Пермском крае
Новикомбанк примет участие в реализации инвестпроектов в Пермском крае
Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, примет участие в реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов на территории Пермского края, а также в... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T17:47
2021-04-15T17:47
2021-04-15T17:47
дмитрий махонин
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новости компаний - экономика
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, примет участие в реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов на территории Пермского края, а также в работе по стимулированию развития малого и среднего предпринимательства, говорится в сообщении банка. Соответствующее соглашение Новикомбанк и правительство Пермского края подписали на площадке VI Пермского инженерно-промышленного форума (ПИПФ). В соответствии с заключенным соглашением Новикомбанк будет содействовать реализации инвестиционных проектов и развитию инфраструктуры региона, включая производственный, дорожно-транспортный, жилищно-коммунальный и социальный комплексы Пермского края. Соглашение также нацелено на поддержку малого и среднего предпринимательства. Стороны договорились о формировании информационной среды для улучшения качества инвестиционных проектов, а именно о проведении их методологической и экспертной оценки, консультациях, организации форумов, конференций, семинаров, круглых столов и рабочих встреч. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что заключенное соглашение позволит использовать наработанные банком инструменты, как финансовые, так и организационные для реализации инвестпроектов. Председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева отметила, что банк активно участвует в создании в регионах присутствия здоровой экосистемы, объединяющей консолидированные усилия представителей бизнеса, власти и финансовых организаций. "Соглашение с правительством Пермского края направлено на поддержку реального сектора экономики за счет развития действующих производств и появления новых", сказала она. Новикомбанк открыл офис в Перми в 2019 году. Среди ключевых партнеров Новикомбанка в Пермском крае такие крупные предприятия, как: АО "Редуктор-ПМ", АО "ОДК-Пермские моторы", АО "ОДК-Авиадвигатель", АО "ОДК-СТАР", АО "Редуктор-ПМ", НПО "Биомед" и другие значимые предприятия региона.
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дмитрий махонин, новикомбанк, пермь, пермский край, новости компаний - экономика
МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Новикомбанк
, опорный банк Госкорпорации Ростех
, примет участие в реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов на территории Пермского края
, а также в работе по стимулированию развития малого и среднего предпринимательства, говорится в сообщении банка.
Соответствующее соглашение Новикомбанк и правительство Пермского края подписали на площадке VI Пермского инженерно-промышленного форума (ПИПФ).
В соответствии с заключенным соглашением Новикомбанк будет содействовать реализации инвестиционных проектов и развитию инфраструктуры региона, включая производственный, дорожно-транспортный, жилищно-коммунальный и социальный комплексы Пермского края. Соглашение также нацелено на поддержку малого и среднего предпринимательства.
Стороны договорились о формировании информационной среды для улучшения качества инвестиционных проектов, а именно о проведении их методологической и экспертной оценки, консультациях, организации форумов, конференций, семинаров, круглых столов и рабочих встреч.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин
отметил, что заключенное соглашение позволит использовать наработанные банком инструменты, как финансовые, так и организационные для реализации инвестпроектов.
"В Пермском крае сконцентрированы высокотехнологичные предприятия, значительная часть из которых входит в Ростех. Регион заинтересован в крупных прорывных проектах, которые будут драйверами для экономического и социального развития. Сотрудничество с Новикомбанком позволит наращивать реализацию инвестиционных проектов и связанных с ними объектов социальной инфраструктуры, жилищно-коммунального комплекса, дорог, в том числе на условиях государственно-частного партнерства", - прокомментировал Махонин, слова которого приводятся в сообщении банка.
Председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева отметила, что банк активно участвует в создании в регионах присутствия здоровой экосистемы, объединяющей консолидированные усилия представителей бизнеса, власти и финансовых организаций. "Соглашение с правительством Пермского края направлено на поддержку реального сектора экономики за счет развития действующих производств и появления новых", сказала она.
Новикомбанк открыл офис в Перми
в 2019 году. Среди ключевых партнеров Новикомбанка в Пермском крае такие крупные предприятия, как: АО "Редуктор-ПМ", АО "ОДК
-Пермские моторы", АО "ОДК-Авиадвигатель", АО "ОДК-СТАР", АО "Редуктор-ПМ", НПО "Биомед" и другие значимые предприятия региона.