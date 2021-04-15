https://ria.ru/20210415/navalnyy-1728478567.html

МИД: Германия использует Навального для вмешательства в дела России

МИД: Германия использует Навального для вмешательства в дела России

Власти ФРГ продолжают использовать Алексея Навального для вмешательства во внутренние дела России, сообщил МИД РФ. РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T19:55

2021-04-15T19:55

2021-04-15T20:17

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

алексей навальный

германия

в мире

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Власти ФРГ продолжают использовать Алексея Навального для вмешательства во внутренние дела России, сообщил МИД РФ.Если власти ФРГ продолжат молчать на вопросы РФ по делу блогера Алексея Навального, то они лишь распишутся в своей причастности к произошедшему с ним инциденту, говорится в сообщении МИД РФ."Без сколь-либо внятной реакции остаются адресованные Федеральному ведомству юстиции ФРГ четыре запроса и три официальных письма Генеральной прокуратуры РФ об оказании международной правовой помощи в рамках проводимой МВД России доследственной проверки причин экстренной госпитализации блогера в Омске 20 августа 2020 года… По-прежнему будем публично добиваться от Берлина внятных, предметных ответов. Если власти ФРГ продолжат молчать, то они лишь распишутся в своей непосредственной причастности к произошедшему с российским блогером инциденту", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте министерства.Заявления Берлина по Алексею Навальному могут быть направлены на дестабилизацию обстановки в России в преддверии выборов в Госдуму, сообщил МИД РФ."Со стороны официального Берлина в адрес Москвы постоянно звучат безапелляционные требования, имеющие целью ни что иное, как дальнейшее информационное "накачивание" последовательно конструируемого западными системными СМИ образа Алексея Навального в качестве "лидера протестного движения России", "жертвы режима" и "узника совести"... Подобные усилия, параллельно предпринимаемые рядом других государств, в практическом плане могут быть направлены исключительно на оказание дестабилизирующего влияния на внутриполитическую обстановку в нашей стране", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.По оценке министерства, в свете предстоящих в сентябре 2021 года выборов в Государственную думу "это представляется единственным достоверным их мотивом".В последнее время отношения Евросоюза с Россией продолжили обострение из-за так называемого "дела Навального". ЕС ввел дополнительные антироссийские санкции. В МИД РФ назвали их "тупиковым и неправовым путем" и пообещали ответить. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле уверены, что политика санкций против России не достигает цели.Алексея Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование.В Кремле заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Россия тогда направляла Германии запросы о правовой помощи, но ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО - на соответствующие письма. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". МИД РФ заявлял, что Запад и ОЗХО, не предоставляя РФ информацию о веществе, которым якобы был отравлен Навальный, утаивают ключевую "улику".Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.

https://ria.ru/20210408/putin-1727375793.html

https://ria.ru/20210409/zaklyuchennye-1727509962.html

https://ria.ru/20210410/pase-1727734085.html

https://ria.ru/20210406/golodovka-1604339426.html

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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, германия, в мире