https://ria.ru/20210415/nastoyatel-1728442726.html

Настоятель монастыря РПЦ в Костромской области найден мертвым в лесу

Настоятель монастыря РПЦ в Костромской области найден мертвым в лесу

Игумена Свято-Предтеченского Иаково-Железноборовского мужского монастыря Андрея Козлова нашли мертвым, говорится в сообщении на сайте Костромской митрополии. РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T16:55

2021-04-15T16:55

2021-04-15T21:53

религия и мировоззрение

русская православная церковь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/153116/53/1531165318_0:109:3253:1939_1920x0_80_0_0_5b44a8312b07eb8df4b7f60554870030.jpg

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Игумена Свято-Предтеченского Иаково-Железноборовского мужского монастыря Андрея Козлова нашли мертвым, говорится в сообщении на сайте Костромской митрополии.Ранее в поисково-спасательном отряде "Лиза Алерт" РИА Новости сообщили, что 46-летний игумен пропал 9 апреля. Он вышел из монастыря и не вернулся."Костромская епархия с прискорбием сообщает о трагической гибели игумена Свято-Предтеченского Иаково-Железноборовского мужского монастыря Андрея (Козлова). Обстоятельства гибели уточняются", — сказано в сообщении.Отпевание и погребение игумена состоится в монастыре в воскресенье 18 апреля.По данным сайта митрополии, отец Андрей исполнял обязанности игумена монастыря с 2013 года, а служил в нем с 1995 года."Благодаря трудам игумена Андрея и немногочисленной братии в Иаково-Железноборовском монастыре велись масштабные ремонтно-реставрационные работы в храме Рождества Иоанна Предтечи, ремонт братского корпуса", — заключили в митрополии.Как заявили, в свою очередь, в СУ СК России по региону, тело священнослужителя нашли лесном массиве неподалеку от села Борок. В ходе проверки установлено, что вечером 9 апреля священнослужитель покинул территорию монастыря, не поставив об этом в известность никого из находившихся в монастыре лиц. С того дня начались его поиски, в которых приняли участие сотрудники полиции, местные жители и волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" Костромской области.При первоначальном осмотре полицейские не обнаружили следов насильственной смерти.Следователи выясняют обстоятельства смерти настоятеля, назначена судебно-медицинская экспертиза.

https://ria.ru/20210412/poiski-1727906499.html

https://ria.ru/20200909/men-1576955360.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

русская православная церковь