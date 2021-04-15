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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210415/nastoyatel-1728442726.html
Настоятель монастыря РПЦ в Костромской области найден мертвым в лесу
Настоятель монастыря РПЦ в Костромской области найден мертвым в лесу
Игумена Свято-Предтеченского Иаково-Железноборовского мужского монастыря Андрея Козлова нашли мертвым, говорится в сообщении на сайте Костромской митрополии. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T16:55
2021-04-15T21:53
религия и мировоззрение
русская православная церковь
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Игумена Свято-Предтеченского Иаково-Железноборовского мужского монастыря Андрея Козлова нашли мертвым, говорится в сообщении на сайте Костромской митрополии.Ранее в поисково-спасательном отряде "Лиза Алерт" РИА Новости сообщили, что 46-летний игумен пропал 9 апреля. Он вышел из монастыря и не вернулся."Костромская епархия с прискорбием сообщает о трагической гибели игумена Свято-Предтеченского Иаково-Железноборовского мужского монастыря Андрея (Козлова). Обстоятельства гибели уточняются", — сказано в сообщении.Отпевание и погребение игумена состоится в монастыре в воскресенье 18 апреля.По данным сайта митрополии, отец Андрей исполнял обязанности игумена монастыря с 2013 года, а служил в нем с 1995 года."Благодаря трудам игумена Андрея и немногочисленной братии в Иаково-Железноборовском монастыре велись масштабные ремонтно-реставрационные работы в храме Рождества Иоанна Предтечи, ремонт братского корпуса", — заключили в митрополии.Как заявили, в свою очередь, в СУ СК России по региону, тело священнослужителя нашли лесном массиве неподалеку от села Борок. В ходе проверки установлено, что вечером 9 апреля священнослужитель покинул территорию монастыря, не поставив об этом в известность никого из находившихся в монастыре лиц. С того дня начались его поиски, в которых приняли участие сотрудники полиции, местные жители и волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" Костромской области.При первоначальном осмотре полицейские не обнаружили следов насильственной смерти.Следователи выясняют обстоятельства смерти настоятеля, назначена судебно-медицинская экспертиза.
https://ria.ru/20210412/poiski-1727906499.html
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русская православная церковь

Настоятель монастыря РПЦ в Костромской области найден мертвым в лесу

16:55 15.04.2021 (обновлено: 21:53 15.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСвято-Троицкий Ипатьевский монастырь в Костроме
Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь в Костроме - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Игумена Свято-Предтеченского Иаково-Железноборовского мужского монастыря Андрея Козлова нашли мертвым, говорится в сообщении на сайте Костромской митрополии.
Ранее в поисково-спасательном отряде "Лиза Алерт" РИА Новости сообщили, что 46-летний игумен пропал 9 апреля. Он вышел из монастыря и не вернулся.
"Костромская епархия с прискорбием сообщает о трагической гибели игумена Свято-Предтеченского Иаково-Железноборовского мужского монастыря Андрея (Козлова). Обстоятельства гибели уточняются", — сказано в сообщении.
Отпевание и погребение игумена состоится в монастыре в воскресенье 18 апреля.
Сотрудник отряда Лиза Алерт - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
12 апреля, 14:40Религия и мировоззрение
В Костромской области пропал настоятель мужского монастыря
По данным сайта митрополии, отец Андрей исполнял обязанности игумена монастыря с 2013 года, а служил в нем с 1995 года.
"Благодаря трудам игумена Андрея и немногочисленной братии в Иаково-Железноборовском монастыре велись масштабные ремонтно-реставрационные работы в храме Рождества Иоанна Предтечи, ремонт братского корпуса", — заключили в митрополии.
Как заявили, в свою очередь, в СУ СК России по региону, тело священнослужителя нашли лесном массиве неподалеку от села Борок. В ходе проверки установлено, что вечером 9 апреля священнослужитель покинул территорию монастыря, не поставив об этом в известность никого из находившихся в монастыре лиц. С того дня начались его поиски, в которых приняли участие сотрудники полиции, местные жители и волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" Костромской области.
При первоначальном осмотре полицейские не обнаружили следов насильственной смерти.
Следователи выясняют обстоятельства смерти настоятеля, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Отец Александр Мень - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
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