https://ria.ru/20210415/napryazhennost-1728481071.html

Белый дом заявил, что не добивается усиления напряженности с Россией

Белый дом заявил, что не добивается усиления напряженности с Россией

США не добиваются эскалации напряженности с Россией, заявила представитель Белого дома Джен Псаки, РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T20:09

2021-04-15T20:09

2021-04-15T20:17

мария захарова

дженнифер псаки

дмитрий песков

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ВАШИНГТОН, 15 апр – РИА Новости. США не добиваются эскалации напряженности с Россией, заявила представитель Белого дома Джен Псаки,"Наша цель здесь не эскалация, наша цель - наложить на Россию ответственность за те действия ее правительства, которые мы считаем неприемлемыми", - сказала Псаки на регулярном брифинге в Белом доме.По ее словам, Вашингтон "не может предсказать, какое влияние (окажут санкции на поведение России)", но тем не менее считает необходимым реагировать на "неприемлемое поведение".Ранее в четверг Вашингтон объявил очередной пакет санкций в отношении России, на этот раз санкции мотивировали вменяемым Москве вмешательством в выборы 2020 года, кибератаки и ситуацию с Крымом. Под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии.МИД РФ заявил, что санкционный курс Вашингтона не отвечает интересам народов двух стран. Ответ на санкции США будет проработан, о нем станет известно в ближайшее время, добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал непричастность России к кибератакам. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также отмечала, что обвинения США в причастности России к массовой хакерской атаке на американские федеральные ведомства бездоказательны.

https://ria.ru/20210415/polyanskiy-1728469962.html

https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728475115.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, дженнифер псаки, дмитрий песков, россия, сша, в мире