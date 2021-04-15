https://ria.ru/20210415/napadenie-1728376949.html

В Москве задержали обвиняемых в нападении на профессора МГУ в 2002 году

В Москве задержали обвиняемых в нападении на профессора МГУ в 2002 году

Задержаны два брата с богатым криминальным прошлым, которые обвиняются в нападении и покушении на убийство профессора МГУ имени Ломоносова в 2002 году, сообщила РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T12:14

2021-04-15T12:14

2021-04-15T12:27

россия

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598290340_105:441:2962:2048_1920x0_80_0_0_1816f188382f9a0b6b1e248ef6d759e1.jpg

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Задержаны два брата с богатым криминальным прошлым, которые обвиняются в нападении и покушении на убийство профессора МГУ имени Ломоносова в 2002 году, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.По ее словам, в Москве расследуется дело, возбужденное по статьям ч. 3 ст. 30 пп. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ "покушение на убийство", п. "в" ч. 3 ст. 162 УК РФ "разбой".По версии следствия, трое преступников выслеживали людей, у которых, по их мнению, могло быть при себе дорогостоящее имущество. Вечером 19 марта 2002 года, когда водитель высадил профессора у дома по улице Паустовского и уехал, злоумышленники вошли за ним в подъезд и избили его. Мужчина лишился телефона и был госпитализирован.Она отметила, что фигурантам предъявлено обвинение, в ближайшее время им будет избрана мера пресечения.Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идёт об историке, президенте исторического факультета МГУ Сергее Карпове.

https://ria.ru/20210407/podozrevaemyy-1727278176.html

https://ria.ru/20210406/napadenie-1727109260.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия