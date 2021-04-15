В Москве задержали обвиняемых в нападении на профессора МГУ в 2002 году
12:14 15.04.2021 (обновлено: 12:27 15.04.2021)
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Задержаны два брата с богатым криминальным прошлым, которые обвиняются в нападении и покушении на убийство профессора МГУ имени Ломоносова в 2002 году, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
По ее словам, в Москве расследуется дело, возбужденное по статьям ч. 3 ст. 30 пп. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ "покушение на убийство", п. "в" ч. 3 ст. 162 УК РФ "разбой".
По версии следствия, трое преступников выслеживали людей, у которых, по их мнению, могло быть при себе дорогостоящее имущество. Вечером 19 марта 2002 года, когда водитель высадил профессора у дома по улице Паустовского и уехал, злоумышленники вошли за ним в подъезд и избили его. Мужчина лишился телефона и был госпитализирован.
"В ходе совместной работы следователей ГСУ СК России по городу Москве и сотрудников Московского уголовного розыска установлены личности и местонахождение подозреваемых. Ими оказались двое братьев 1973 и 1975 года рождения, ранее неоднократно судимые за аналогичные преступления. Личность третьего нападавшего в настоящее время устанавливается", - сказала Иванова.
Она отметила, что фигурантам предъявлено обвинение, в ближайшее время им будет избрана мера пресечения.
Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идёт об историке, президенте исторического факультета МГУ Сергее Карпове.