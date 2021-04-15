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В Москве задержали обвиняемых в нападении на профессора МГУ в 2002 году
В Москве задержали обвиняемых в нападении на профессора МГУ в 2002 году
Задержаны два брата с богатым криминальным прошлым, которые обвиняются в нападении и покушении на убийство профессора МГУ имени Ломоносова в 2002 году, сообщила РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T12:14
2021-04-15T12:27
россия
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Задержаны два брата с богатым криминальным прошлым, которые обвиняются в нападении и покушении на убийство профессора МГУ имени Ломоносова в 2002 году, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.По ее словам, в Москве расследуется дело, возбужденное по статьям ч. 3 ст. 30 пп. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ "покушение на убийство", п. "в" ч. 3 ст. 162 УК РФ "разбой".По версии следствия, трое преступников выслеживали людей, у которых, по их мнению, могло быть при себе дорогостоящее имущество. Вечером 19 марта 2002 года, когда водитель высадил профессора у дома по улице Паустовского и уехал, злоумышленники вошли за ним в подъезд и избили его. Мужчина лишился телефона и был госпитализирован.Она отметила, что фигурантам предъявлено обвинение, в ближайшее время им будет избрана мера пресечения.Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идёт об историке, президенте исторического факультета МГУ Сергее Карпове.
https://ria.ru/20210407/podozrevaemyy-1727278176.html
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россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

В Москве задержали обвиняемых в нападении на профессора МГУ в 2002 году

12:14 15.04.2021 (обновлено: 12:27 15.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Задержаны два брата с богатым криминальным прошлым, которые обвиняются в нападении и покушении на убийство профессора МГУ имени Ломоносова в 2002 году, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
По ее словам, в Москве расследуется дело, возбужденное по статьям ч. 3 ст. 30 пп. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ "покушение на убийство", п. "в" ч. 3 ст. 162 УК РФ "разбой".
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
7 апреля, 21:26
Подозреваемого в нападении с ножом на двух жителей Петербурга задержали
По версии следствия, трое преступников выслеживали людей, у которых, по их мнению, могло быть при себе дорогостоящее имущество. Вечером 19 марта 2002 года, когда водитель высадил профессора у дома по улице Паустовского и уехал, злоумышленники вошли за ним в подъезд и избили его. Мужчина лишился телефона и был госпитализирован.
"В ходе совместной работы следователей ГСУ СК России по городу Москве и сотрудников Московского уголовного розыска установлены личности и местонахождение подозреваемых. Ими оказались двое братьев 1973 и 1975 года рождения, ранее неоднократно судимые за аналогичные преступления. Личность третьего нападавшего в настоящее время устанавливается", - сказала Иванова.
Она отметила, что фигурантам предъявлено обвинение, в ближайшее время им будет избрана мера пресечения.
Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идёт об историке, президенте исторического факультета МГУ Сергее Карпове.
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РоссияЮлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
 
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