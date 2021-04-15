https://ria.ru/20210415/nalet-1728415673.html

Германия выдала России участника вооруженного налета

Германия выдала России участника вооруженного налета

Германия экстрадировала россиянина, обвиняемого в разбойном нападении на офис кредитно-потребительского кооператива "Народный" в 2018 году, откуда... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T15:02

2021-04-15T15:02

2021-04-15T15:02

россия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

интерпол

генеральная прокуратура рф

москва

германия

берлин (город)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156272/48/1562724849_0:259:3179:2047_1920x0_80_0_0_79e9a06fb7b366e2b19d37e735880116.jpg

МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Германия экстрадировала россиянина, обвиняемого в разбойном нападении на офис кредитно-потребительского кооператива "Народный" в 2018 году, откуда злоумышленники похитили имущество и деньги на 484 миллиона рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ."По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Федеративной Республики Германия экстрадировали в Россию Александра Великого. В сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола Александр Великий будет доставлен в Москву", - говорится в сообщении.По информации ведомства, Великий обвиняется в разбое с незаконным проникновением в помещение организованной группой в особо крупном размере, незаконном лишении человека свободы организованной группой и незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.По версии следствия, в июле 2018 года преступники, переодевшись в форму одной из российских спецслужб, под видом обыска ворвались в офис кредитного потребительского кооператива "Народный" в Москве. Там они сковали наручниками сотрудников и два часа били их, демонстрируя оружие и угрожая. После этого члены банды похитили имущество и деньги почти на 484 миллиона рублей и, переодевшись в гражданскую одежду, уехали.Поскольку Великий скрылся от правоохранительных органов, он был объявлен в розыск. В июле 2020 года его задержали в Германии, после чего Генпрокуратура направила в Берлин запрос о выдаче для привлечения к уголовной ответственности. В марте 2021 года он был удовлетворен.Судьба других участников банды не уточняется.

https://ria.ru/20210329/moshennichestvo-1603349403.html

https://ria.ru/20210325/mazo-1602773385.html

россия

москва

германия

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), интерпол, генеральная прокуратура рф, москва, германия, берлин (город), происшествия