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Германия выдала России участника вооруженного налета
Германия выдала России участника вооруженного налета
Германия экстрадировала россиянина, обвиняемого в разбойном нападении на офис кредитно-потребительского кооператива "Народный" в 2018 году, откуда... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T15:02
2021-04-15T15:02
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
интерпол
генеральная прокуратура рф
москва
германия
берлин (город)
происшествия
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Германия экстрадировала россиянина, обвиняемого в разбойном нападении на офис кредитно-потребительского кооператива "Народный" в 2018 году, откуда злоумышленники похитили имущество и деньги на 484 миллиона рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ."По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Федеративной Республики Германия экстрадировали в Россию Александра Великого. В сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола Александр Великий будет доставлен в Москву", - говорится в сообщении.По информации ведомства, Великий обвиняется в разбое с незаконным проникновением в помещение организованной группой в особо крупном размере, незаконном лишении человека свободы организованной группой и незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.По версии следствия, в июле 2018 года преступники, переодевшись в форму одной из российских спецслужб, под видом обыска ворвались в офис кредитного потребительского кооператива "Народный" в Москве. Там они сковали наручниками сотрудников и два часа били их, демонстрируя оружие и угрожая. После этого члены банды похитили имущество и деньги почти на 484 миллиона рублей и, переодевшись в гражданскую одежду, уехали.Поскольку Великий скрылся от правоохранительных органов, он был объявлен в розыск. В июле 2020 года его задержали в Германии, после чего Генпрокуратура направила в Берлин запрос о выдаче для привлечения к уголовной ответственности. В марте 2021 года он был удовлетворен.Судьба других участников банды не уточняется.
https://ria.ru/20210329/moshennichestvo-1603349403.html
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россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), интерпол, генеральная прокуратура рф, москва, германия, берлин (город), происшествия

Германия выдала России участника вооруженного налета

15:02 15.04.2021
 
© AP Photo / dpa / Stefan RampfelАвтомобили полиции Германии
Автомобили полиции Германии - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© AP Photo / dpa / Stefan Rampfel
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Германия экстрадировала россиянина, обвиняемого в разбойном нападении на офис кредитно-потребительского кооператива "Народный" в 2018 году, откуда злоумышленники похитили имущество и деньги на 484 миллиона рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
"По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Федеративной Республики Германия экстрадировали в Россию Александра Великого. В сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола Александр Великий будет доставлен в Москву", - говорится в сообщении.
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По информации ведомства, Великий обвиняется в разбое с незаконным проникновением в помещение организованной группой в особо крупном размере, незаконном лишении человека свободы организованной группой и незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.
По версии следствия, в июле 2018 года преступники, переодевшись в форму одной из российских спецслужб, под видом обыска ворвались в офис кредитного потребительского кооператива "Народный" в Москве. Там они сковали наручниками сотрудников и два часа били их, демонстрируя оружие и угрожая. После этого члены банды похитили имущество и деньги почти на 484 миллиона рублей и, переодевшись в гражданскую одежду, уехали.
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Поскольку Великий скрылся от правоохранительных органов, он был объявлен в розыск. В июле 2020 года его задержали в Германии, после чего Генпрокуратура направила в Берлин запрос о выдаче для привлечения к уголовной ответственности. В марте 2021 года он был удовлетворен.
Судьба других участников банды не уточняется.
 
РоссияФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)ИнтерполГенеральная прокуратура РФМоскваГерманияБерлин (город)Происшествия
 
 
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