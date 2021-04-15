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Подкаст о том, что сегодня волнует жителей большого города. От общих вопросов о карьере, самореализации, отношениях до историй о комиксах, кофе, правильном сне и удаленке.
https://ria.ru/20210415/muzhskoy_stil-1728359487.html
Барбершоп и 100 толстовок. Что нужно и не нужно стильному мужчине?
Барбершоп и 100 толстовок. Что нужно и не нужно стильному мужчине?
"Стильный мужчина" — это какой? Что значит "стиль" и что у него общего с математикой? Как не купить еще один ненужный худи во время шоппинга? Почему стрижка в барбершопе — не гарантия, что вы будете стильным? Что такое "капсула занятости" и причем тут одежда? Зачем стилисту нужен ваш мудборд и каждому ли мужчине обязательно нужно "быть стильным"?
2021-04-15T12:00
2021-04-15T12:00
яснопонятно
подкаст
мужчины
одежда
стиль
мода
общество
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Барбершоп и 100 толстовок. Что нужно и не нужно стильному мужчине?
«Стильный мужчина» — это какой? Что значит «стиль» и что у него общего с математикой? Как не купить еще один ненужный худи во время шоппинга? Почему стрижка в барбершопе — не гарантия, что вы будете стильным? Что такое «капсула занятости» и причем тут одежда? Зачем стилисту нужен ваш мудборд и каждому ли мужчине обязательно нужно «быть стильным»?
audio/mpeg
Барбершоп и 100 толстовок. Что нужно и не нужно стильному мужчине?
«Стильный мужчина» — это какой? Что значит «стиль» и что у него общего с математикой? Как не купить еще один ненужный худи во время шоппинга? Почему стрижка в барбершопе — не гарантия, что вы будете стильным? Что такое «капсула занятости» и причем тут одежда? Зачем стилисту нужен ваш мудборд и каждому ли мужчине обязательно нужно «быть стильным»?
audio/mpeg
Благодаря Коко Шанель в женском гардеробе появился такой must-have, как маленькое черное платье. А есть ли одежда, которая обязательно должна быть в шкафу стильного мужчины? За сколько секунд оценивают ваш внешний вид, что сейчас в трендах мужской моды и как развивается индустрия красоты для мужчин рассказывает консультант по имиджу и стилю Ирина Гущина.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и МегаФон Подкасты. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, подкаст, мужчины, одежда, стиль, мода, общество

Барбершоп и 100 толстовок. Что нужно и не нужно стильному мужчине?

12:00 15.04.2021
 
ЯсноПонятно
Барбершоп и 100 толстовок. Что нужно и не нужно стильному мужчине?
12:00
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"Стильный мужчина" — это какой? Что значит "стиль" и что у него общего с математикой? Как не купить еще один ненужный худи во время шоппинга? Почему стрижка в барбершопе — не гарантия, что вы будете стильным? Что такое "капсула занятости" и причем тут одежда? Зачем стилисту нужен ваш мудборд и каждому ли мужчине обязательно нужно "быть стильным"?
Благодаря Коко Шанель в женском гардеробе появился такой must-have, как маленькое черное платье. А есть ли одежда, которая обязательно должна быть в шкафу стильного мужчины? За сколько секунд оценивают ваш внешний вид, что сейчас в трендах мужской моды и как развивается индустрия красоты для мужчин рассказывает консультант по имиджу и стилю Ирина Гущина.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и МегаФон Подкасты. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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