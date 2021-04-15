https://ria.ru/20210415/muzhskoy_stil-1728359487.html

Барбершоп и 100 толстовок. Что нужно и не нужно стильному мужчине?

Барбершоп и 100 толстовок. Что нужно и не нужно стильному мужчине?

"Стильный мужчина" — это какой? Что значит "стиль" и что у него общего с математикой? Как не купить еще один ненужный худи во время шоппинга? Почему стрижка в барбершопе — не гарантия, что вы будете стильным? Что такое "капсула занятости" и причем тут одежда? Зачем стилисту нужен ваш мудборд и каждому ли мужчине обязательно нужно "быть стильным"?

2021-04-15T12:00

2021-04-15T12:00

2021-04-15T12:00

яснопонятно

подкаст

мужчины

одежда

стиль

мода

общество

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Барбершоп и 100 толстовок. Что нужно и не нужно стильному мужчине? «Стильный мужчина» — это какой? Что значит «стиль» и что у него общего с математикой? Как не купить еще один ненужный худи во время шоппинга? Почему стрижка в барбершопе — не гарантия, что вы будете стильным? Что такое «капсула занятости» и причем тут одежда? Зачем стилисту нужен ваш мудборд и каждому ли мужчине обязательно нужно «быть стильным»? audio/mpeg

Барбершоп и 100 толстовок. Что нужно и не нужно стильному мужчине? «Стильный мужчина» — это какой? Что значит «стиль» и что у него общего с математикой? Как не купить еще один ненужный худи во время шоппинга? Почему стрижка в барбершопе — не гарантия, что вы будете стильным? Что такое «капсула занятости» и причем тут одежда? Зачем стилисту нужен ваш мудборд и каждому ли мужчине обязательно нужно «быть стильным»? audio/mpeg

Благодаря Коко Шанель в женском гардеробе появился такой must-have, как маленькое черное платье. А есть ли одежда, которая обязательно должна быть в шкафу стильного мужчины? За сколько секунд оценивают ваш внешний вид, что сейчас в трендах мужской моды и как развивается индустрия красоты для мужчин рассказывает консультант по имиджу и стилю Ирина Гущина.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и МегаФон Подкасты. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, подкаст, мужчины, одежда, стиль, мода, общество