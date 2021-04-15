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Фестиваль традиционной народной культуры Казачья слава - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
Российское казачество
https://ria.ru/20210415/muzey-1728450957.html
Музей российского казачества объединит историю и современность
Музей российского казачества объединит историю и современность
Атаман Всероссийского казачьего общества, казачий генерал Николай Долуда рассказал о целях и задачах нового музея, сообщает пресс-служба ВсКО. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T17:28
2021-04-15T17:38
российское казачество
российское казачество
россия
николай долуда
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Атаман Всероссийского казачьего общества, казачий генерал Николай Долуда рассказал о целях и задачах нового музея, сообщает пресс-служба ВсКО."Поручение президента страны о создании Центрального музея российского казачества имеет глубокий государственный смысл. Сегодня в стране формируется единая национальная идея, которая бы способствовала объединению многонационального российского народа, укреплению государственности и в конечном счете обеспечению национальной безопасности страны", – подчеркнул Николай Долуда.12 апреля Владимир Путин поручил создать Центральный музей российского казачества и обеспечить его деятельность. Поручение необходимо исполнить до 31 декабря 2021 года.По словам атамана, Центральный музей российского казачества станет символом величия единой истории России, понимания того, что история казачества не отделима от истории Отечества. Символичным, по мнению атамана ВсКО, станет расположение музея в родовом поместье царской династии Романовых, в усадьбе Измайлово. Именно благодаря донским казакам в 1613 году на царство был избран Михаил Романов. История казачества XVIII–XIX веков – это история достойного служения вере православной, народу и Отечеству."Музей станет центром консолидации спорных научных взглядов на отдельные факты и события истории казачества, формирования объективного общественного мнения о культуре, обычаях и традициях казаков как сильной и созидательной части народа. И самое главное – музей позволит сохранить историю казачества для тех, кто сегодня только родился, тех, кто вступает в самостоятельную жизнь и обретает гражданскую позицию. Соприкоснувшись с историей и современностью казачества, молодые люди смогут безошибочно выбрать свой жизненный путь и вырасти патриотами своей Родины", – заключил Николай Долуда.
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российское казачество, россия, николай долуда

Музей российского казачества объединит историю и современность

17:28 15.04.2021 (обновлено: 17:38 15.04.2021)
 
© РИА Новости / Татьяна КузнецовАтаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда
Атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Татьяна Кузнецов
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Атаман Всероссийского казачьего общества, казачий генерал Николай Долуда рассказал о целях и задачах нового музея, сообщает пресс-служба ВсКО.
"Поручение президента страны о создании Центрального музея российского казачества имеет глубокий государственный смысл. Сегодня в стране формируется единая национальная идея, которая бы способствовала объединению многонационального российского народа, укреплению государственности и в конечном счете обеспечению национальной безопасности страны", – подчеркнул Николай Долуда.
12 апреля Владимир Путин поручил создать Центральный музей российского казачества и обеспечить его деятельность. Поручение необходимо исполнить до 31 декабря 2021 года.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
12 апреля, 11:13Российское казачество
Путин поручил создать центральный музей российского казачества
По словам атамана, Центральный музей российского казачества станет символом величия единой истории России, понимания того, что история казачества не отделима от истории Отечества.
"Казачество внесло немалую лепту в прирастании Российской империи новыми землями, в борьбе России с Османской империей, с Наполеоном, фашистской Германией", – отметил он.
Символичным, по мнению атамана ВсКО, станет расположение музея в родовом поместье царской династии Романовых, в усадьбе Измайлово. Именно благодаря донским казакам в 1613 году на царство был избран Михаил Романов. История казачества XVIII–XIX веков – это история достойного служения вере православной, народу и Отечеству.
"Музей станет центром консолидации спорных научных взглядов на отдельные факты и события истории казачества, формирования объективного общественного мнения о культуре, обычаях и традициях казаков как сильной и созидательной части народа. И самое главное – музей позволит сохранить историю казачества для тех, кто сегодня только родился, тех, кто вступает в самостоятельную жизнь и обретает гражданскую позицию. Соприкоснувшись с историей и современностью казачества, молодые люди смогут безошибочно выбрать свой жизненный путь и вырасти патриотами своей Родины", – заключил Николай Долуда.
 
Российское казачествоРоссийское казачествоРоссияНиколай Долуда
 
 
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