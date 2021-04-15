https://ria.ru/20210415/muzey-1728450957.html

Музей российского казачества объединит историю и современность

Музей российского казачества объединит историю и современность

Атаман Всероссийского казачьего общества, казачий генерал Николай Долуда рассказал о целях и задачах нового музея, сообщает пресс-служба ВсКО. РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T17:28

2021-04-15T17:28

2021-04-15T17:38

российское казачество

российское казачество

россия

николай долуда

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Атаман Всероссийского казачьего общества, казачий генерал Николай Долуда рассказал о целях и задачах нового музея, сообщает пресс-служба ВсКО."Поручение президента страны о создании Центрального музея российского казачества имеет глубокий государственный смысл. Сегодня в стране формируется единая национальная идея, которая бы способствовала объединению многонационального российского народа, укреплению государственности и в конечном счете обеспечению национальной безопасности страны", – подчеркнул Николай Долуда.12 апреля Владимир Путин поручил создать Центральный музей российского казачества и обеспечить его деятельность. Поручение необходимо исполнить до 31 декабря 2021 года.По словам атамана, Центральный музей российского казачества станет символом величия единой истории России, понимания того, что история казачества не отделима от истории Отечества. Символичным, по мнению атамана ВсКО, станет расположение музея в родовом поместье царской династии Романовых, в усадьбе Измайлово. Именно благодаря донским казакам в 1613 году на царство был избран Михаил Романов. История казачества XVIII–XIX веков – это история достойного служения вере православной, народу и Отечеству."Музей станет центром консолидации спорных научных взглядов на отдельные факты и события истории казачества, формирования объективного общественного мнения о культуре, обычаях и традициях казаков как сильной и созидательной части народа. И самое главное – музей позволит сохранить историю казачества для тех, кто сегодня только родился, тех, кто вступает в самостоятельную жизнь и обретает гражданскую позицию. Соприкоснувшись с историей и современностью казачества, молодые люди смогут безошибочно выбрать свой жизненный путь и вырасти патриотами своей Родины", – заключил Николай Долуда.

https://ria.ru/20210412/muzey-1727860811.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российское казачество, россия, николай долуда