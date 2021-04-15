https://ria.ru/20210415/moshennichestvo-1728406489.html

Московская пенсионерка отдала лжеполицейскому 42 тысячи долларов

Московская пенсионерка отдала лжеполицейскому 42 тысячи долларов

Пенсионерка в Москве передала мошеннику, представившемуся полицейским, 42 тысячи долларов, чтобы спасти "сына" от наказания за ДТП со смертельным исходом,... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T14:21

2021-04-15T14:21

2021-04-15T14:21

мошенничество

москва

происшествия

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Пенсионерка в Москве передала мошеннику, представившемуся полицейским, 42 тысячи долларов, чтобы спасти "сына" от наказания за ДТП со смертельным исходом, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По словам собеседника агентства, накануне 79-летней женщине позвонил мужчина, представившийся ее сыном. Он заявил, что попал в ДТП, в котором сломал челюсть, и из-за него погибла девушка. После этого "сын" передал трубку "сотруднику полиции", который заявил, что инцидент можно "решить" за деньги. Женщина поверила мошеннику и пообещала ему 42 тысячи долларов - тот заявил, что этих денег хватит.Спустя некоторое время к женщине приехал неизвестный, забрал у нее 42 тысячи долларов (более 3,2 миллиона рублей) и ушел. После этого пенсионерка позвонила своему сыну: выяснилось, что ни в какое ДТП он не попадал и с ним все хорошо."По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, злоумышленника ищут", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20210402/moshenniki-1603924581.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, москва, происшествия