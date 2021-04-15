https://ria.ru/20210415/moldaviya-1728468962.html

Санду высказалась о проведении досрочных парламентских выборов

Санду высказалась о проведении досрочных парламентских выборов

Президент Молдавии Майя Санду заявила на брифинге в четверг, что надеется в скором времени подписать указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов. РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T18:56

2021-04-15T18:56

2021-04-15T18:56

майя санду

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 15 апр – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила на брифинге в четверг, что надеется в скором времени подписать указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.В конце марта президент обратилась в Конституционный суд за подтверждением своего права распустить парламент и инициировать досрочные выборы. КС в четверг признал, что Санду может распустить парламент и должна будет определиться с датой проведения досрочных выборов.По ее словам, досрочные выборы должны быть проведены сразу, как нормализуется ситуация с коронавирусом. Санду рассчитывает, что избрание нового парламента позволит провести реформу системы юстиции, избавиться от коррупционеров среди государственных служащих. Президент подчеркнула, что проведение досрочных выборов в Молдавии неизбежно.Парламент Молдавии 30 марта одобрил введение в республике режима ЧП из-за коронавируса на 60 дней – с 1 апреля до 30 мая. Это решение опротестовали депутаты пропрезидентской партии "Действие и солидарность", а также депутат прорумынской Партии национального единства Октавиан Цыку. В своих обращениях к Конституционному суду они отметили, что был нарушен порядок введения чрезвычайного положения.

https://ria.ru/20210415/moldaviya-1728436042.html

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майя санду, молдавия, в мире