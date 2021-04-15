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В ЛНР обвинили Киев в установке мин рядом с участком разведения сил
В ЛНР обвинили Киев в установке мин рядом с участком разведения сил
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в установке 300 мин на окраине дороги вблизи участка разведения РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T12:23
2021-04-15T12:23
смм обсе
обсе
донбасс
луганская народная республика
вооруженные силы украины
киев
в мире
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ЛУГАНСК, 15 апр - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в установке 300 мин на окраине дороги вблизи участка разведения сил и средств у частично подконтрольного Киеву города Золотое, у линии соприкосновения в Донбассе.Ранее Народная милиция ЛНР не раз обвиняла украинских силовиков в минировании дорог и населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе."Отмечена установка более трехсот противотанковых мин ТМ-62 военнослужащими 2-го батальона 92-ой бригады (ВС Украины - ред.) на восточной стороне автодороги Т1316, вблизи участка разведения в районе населенного пункта Золотое", - заявил представитель пресс-службы.Он уточнил, что на южной стороне автодороги Т0504 вблизи подконтрольного Киеву города Попасная, по данным Народной милиции, украинские силовики также установили шесть противотанковых мин. Представитель пресс-службы подчеркнул, что действия военнослужащих ВС Украины по наращиванию минных заграждений у линии соприкосновения "напрямую угрожающих жизни и здоровью мирных граждан, а также препятствуют работе Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ".Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20210415/donbass-1728345392.html
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смм обсе, обсе, донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы украины, киев, в мире

В ЛНР обвинили Киев в установке мин рядом с участком разведения сил

12:23 15.04.2021
 
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 15 апр - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в установке 300 мин на окраине дороги вблизи участка разведения сил и средств у частично подконтрольного Киеву города Золотое, у линии соприкосновения в Донбассе.
Ранее Народная милиция ЛНР не раз обвиняла украинских силовиков в минировании дорог и населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе.
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Вчера, 09:03
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"Отмечена установка более трехсот противотанковых мин ТМ-62 военнослужащими 2-го батальона 92-ой бригады (ВС Украины - ред.) на восточной стороне автодороги Т1316, вблизи участка разведения в районе населенного пункта Золотое", - заявил представитель пресс-службы.
Он уточнил, что на южной стороне автодороги Т0504 вблизи подконтрольного Киеву города Попасная, по данным Народной милиции, украинские силовики также установили шесть противотанковых мин. Представитель пресс-службы подчеркнул, что действия военнослужащих ВС Украины по наращиванию минных заграждений у линии соприкосновения "напрямую угрожающих жизни и здоровью мирных граждан, а также препятствуют работе Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ".
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СММ ОБСЕОБСЕДонбассЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныКиевВ мире
 
 
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