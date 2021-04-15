https://ria.ru/20210415/medved-1728379939.html

Медведь вышел к школе в сахалинском селе

Медведь вышел к школе в сахалинском селе

Медведь вышел к школе в сахалинском селе, его выслеживают охотоведы, сообщил РИА Новости в четверг заместитель руководителя агентства лесного и охотничьего... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T12:28

2021-04-15T12:28

2021-04-15T13:36

сахалин

невельский район

сахалинская область

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 апр - РИА Новости. Медведь вышел к школе в сахалинском селе, его выслеживают охотоведы, сообщил РИА Новости в четверг заместитель руководителя агентства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области Данила Дударев.Хищник вышел к воротам школы в селе Шебунино Невельского района (юго-западное побережье Сахалина) в минувшие выходные и попал в обзор школьной камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что это небольшой медвежонок. От здания его отпугнул охранник."Этот медведь еще и в понедельник появлялся там. С понедельника уже лесничество держит ситуацию на контроле. Больше медведя там не видели. Представитель лесничества находится там, на месте", - сообщил Дударев, отметив, что если хищник снова появится в селе, то будет принято решение о его вынужденном отстреле, так как он представляет угрозу.

https://ria.ru/20210414/medved-1728241264.html

сахалин

невельский район

сахалинская область

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Медведь у ворот сельской школы на Сахалине Медведь вышел к воротам школы в селе Шебунино Невельского района (юго-западное побережье Сахалина). Хищник попал в обзор камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что это небольшой медвежонок. От здания его отпугнул охранник. Теперь медведя выслеживают охотоведы. 2021-04-15T12:28 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сахалин, невельский район, сахалинская область, происшествия