https://ria.ru/20210415/medved-1728379939.html
Медведь вышел к школе в сахалинском селе
Медведь вышел к школе в сахалинском селе
Медведь вышел к школе в сахалинском селе, его выслеживают охотоведы, сообщил РИА Новости в четверг заместитель руководителя агентства лесного и охотничьего... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T12:28
2021-04-15T12:28
2021-04-15T13:36
сахалин
невельский район
сахалинская область
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 апр - РИА Новости. Медведь вышел к школе в сахалинском селе, его выслеживают охотоведы, сообщил РИА Новости в четверг заместитель руководителя агентства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области Данила Дударев.Хищник вышел к воротам школы в селе Шебунино Невельского района (юго-западное побережье Сахалина) в минувшие выходные и попал в обзор школьной камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что это небольшой медвежонок. От здания его отпугнул охранник."Этот медведь еще и в понедельник появлялся там. С понедельника уже лесничество держит ситуацию на контроле. Больше медведя там не видели. Представитель лесничества находится там, на месте", - сообщил Дударев, отметив, что если хищник снова появится в селе, то будет принято решение о его вынужденном отстреле, так как он представляет угрозу.
https://ria.ru/20210414/medved-1728241264.html
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Медведь у ворот сельской школы на Сахалине
Медведь вышел к воротам школы в селе Шебунино Невельского района (юго-западное побережье Сахалина). Хищник попал в обзор камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что это небольшой медвежонок. От здания его отпугнул охранник. Теперь медведя выслеживают охотоведы.
2021-04-15T12:28
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сахалин, невельский район, сахалинская область, происшествия