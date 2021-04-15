"Скопинский маньяк" вновь не явился в суд по делу о новых ограничениях
СКОПИН (Рязанская обл.), 15 апр - РИА Новости. Виктор Мохов, известный как "скопинский маньяк", вновь не явился на заседание суда по рассмотрению иска отдела полиции об ужесточении ограничений нахождения на свободе, передает корреспондент РИА Новости из Скопинского районного суда Рязанской области.
По решению суда перед освобождением из колонии в Саратовской области в отношении Мохова был установлен надзор на шесть лет. Ему нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района, также он должен дважды в месяц отмечаться в ОВД. В Скопин он вернулся 5 марта, а 1 апреля судебным участком №31 в отношении Мохова было вынесено решение о назначении административного наказания в виде штрафа в 1200 рублей за несоблюдение административных ограничений. Как следует из постановления, опубликованного на сайте судебного участка, он принял участие в массовом мероприятии - в съемках видеоролика.
В Скопинский районный суд отдел полиции направил исковое заявление о дополнении ранее установленных ограничений Мохову. Сам он рассказал РИА Новости, что ему хотят запретить общаться со СМИ. В Скопинском районном суде уточнили, что в числе предлагаемых дополнительных ограничений также запрет на посещение баров, кафе и ресторанов. Первое заседание было назначено на 6 апреля. Его провели в закрытом режиме, Мохов не явился. Рассмотрение отложили на 15 апреля.
На заседание в четверг, назначенное на 10.00, Мохов вновь не пришел. Оно проводится в закрытом режиме.
В 2000 году слесарь Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Мохов морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года они были освобождены. В августе 2005 года Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но впоследствии этот срок слегка сократили - до 16 лет 10 месяцев.
Мохов покинул исправительную колонию №4 Саратовской области 3 марта. Вскоре после освобождения он дал интервью Ксении Собчак, которое вызвало большой резонанс в обществе и заставило многих общественных деятелей поставить вопрос, допустимо ли с точки зрения этики тиражировать подобные материалы. Из-за некоторых реплик преступника в интервью СК РФ начал доследственную проверку.