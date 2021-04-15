https://ria.ru/20210415/manyak-1728356075.html

"Скопинский маньяк" вновь не явился в суд по делу о новых ограничениях

"Скопинский маньяк" вновь не явился в суд по делу о новых ограничениях

Новости. Виктор Мохов, известный как "скопинский маньяк", вновь не явился на заседание суда по рассмотрению иска отдела полиции об ужесточении ограничений... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T10:24

2021-04-15T10:24

2021-04-15T10:24

виктор мохов

россия

следственный комитет россии (ск рф)

ксения собчак

скопин

саратовская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599706272_28:0:990:541_1920x0_80_0_0_ff7b1a79dd125aaeca69ec176d4a71bd.jpg

СКОПИН (Рязанская обл.), 15 апр - РИА Новости. Виктор Мохов, известный как "скопинский маньяк", вновь не явился на заседание суда по рассмотрению иска отдела полиции об ужесточении ограничений нахождения на свободе, передает корреспондент РИА Новости из Скопинского районного суда Рязанской области.По решению суда перед освобождением из колонии в Саратовской области в отношении Мохова был установлен надзор на шесть лет. Ему нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района, также он должен дважды в месяц отмечаться в ОВД. В Скопин он вернулся 5 марта, а 1 апреля судебным участком №31 в отношении Мохова было вынесено решение о назначении административного наказания в виде штрафа в 1200 рублей за несоблюдение административных ограничений. Как следует из постановления, опубликованного на сайте судебного участка, он принял участие в массовом мероприятии - в съемках видеоролика.В Скопинский районный суд отдел полиции направил исковое заявление о дополнении ранее установленных ограничений Мохову. Сам он рассказал РИА Новости, что ему хотят запретить общаться со СМИ. В Скопинском районном суде уточнили, что в числе предлагаемых дополнительных ограничений также запрет на посещение баров, кафе и ресторанов. Первое заседание было назначено на 6 апреля. Его провели в закрытом режиме, Мохов не явился. Рассмотрение отложили на 15 апреля.На заседание в четверг, назначенное на 10.00, Мохов вновь не пришел. Оно проводится в закрытом режиме.В 2000 году слесарь Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Мохов морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года они были освобождены. В августе 2005 года Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но впоследствии этот срок слегка сократили - до 16 лет 10 месяцев.Мохов покинул исправительную колонию №4 Саратовской области 3 марта. Вскоре после освобождения он дал интервью Ксении Собчак, которое вызвало большой резонанс в обществе и заставило многих общественных деятелей поставить вопрос, допустимо ли с точки зрения этики тиражировать подобные материалы. Из-за некоторых реплик преступника в интервью СК РФ начал доследственную проверку.

https://radiosputnik.ria.ru/20210406/martynova-1604435611.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210403/sobchak-1604071143.html

россия

скопин

саратовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор мохов, россия, следственный комитет россии (ск рф), ксения собчак, скопин, саратовская область, происшествия