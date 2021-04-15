https://ria.ru/20210415/lukashevich-1728492910.html

Лукашевич прокомментировал маневры НАТО вблизи Украины

Лукашевич прокомментировал маневры НАТО вблизи Украины

Участившиеся маневры натовских подразделений вблизи Украины вызывают серьезную обеспокоенность, заявил в четверг постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич. РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T22:03

2021-04-15T22:03

2021-04-15T22:09

обсе

донецкая народная республика

александр лукашевич

нато

луганская область

украина

в мире

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ВЕНА, 15 апр - РИА Новости. Участившиеся маневры натовских подразделений вблизи Украины вызывают серьезную обеспокоенность, заявил в четверг постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.По его словам, украинские военные и силовики продолжают тактику эскалации напряженности в Донбассе. В качестве примера Лукашевич привел так называемые "антитеррористические учения" непосредственно на линии соприкосновения в населенном пункте Счастье Луганской области 30-31 марта.Он подчеркнул, что не ясна граница между мнимой "демонстрацией решимости" в поддержке некоторыми государствами НАТО украинских военных и сознательным подталкиванием их к вооруженному насилию против мирного населения."Серьезную обеспокоенность вызывают участившиеся маневры натовских подразделений вблизи Украины, работа разного рода инструкторов и советников непосредственно на ее территории, а также поставки на Украину техники и вооружений, включая высокотехнологичное и разрушительное летальное оружие", - сказал Лукашевич.По имеющейся информации, за последние дни на Украину прибыли "не менее пяти военно-транспортных самолетов США", добавил дипломат.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210410/ukraina-1727604795.html

https://ria.ru/20210415/ukraina-1728429323.html

донецкая народная республика

луганская область

украина

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обсе, донецкая народная республика, александр лукашевич, нато, луганская область, украина, в мире