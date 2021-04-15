Лукашевич прокомментировал маневры НАТО вблизи Украины
22:03 15.04.2021 (обновлено: 22:09 15.04.2021)
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
ВЕНА, 15 апр - РИА Новости. Участившиеся маневры натовских подразделений вблизи Украины вызывают серьезную обеспокоенность, заявил в четверг постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
По его словам, украинские военные и силовики продолжают тактику эскалации напряженности в Донбассе. В качестве примера Лукашевич привел так называемые "антитеррористические учения" непосредственно на линии соприкосновения в населенном пункте Счастье Луганской области 30-31 марта.
"Вспоминаются и высказывания в феврале главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака о том, что активно осуществляется подготовка всех боевых частей "к наступательным действиям в урбанизированной местности". Или его же признание в интервью 30 марта о том, что украинские военные при помощи зарубежных партнеров готовятся к наступлению именно в такой местности", - сказал Лукашевич на онлайн-заседании постсовета ОБСЕ.
Он подчеркнул, что не ясна граница между мнимой "демонстрацией решимости" в поддержке некоторыми государствами НАТО украинских военных и сознательным подталкиванием их к вооруженному насилию против мирного населения.
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"Серьезную обеспокоенность вызывают участившиеся маневры натовских подразделений вблизи Украины, работа разного рода инструкторов и советников непосредственно на ее территории, а также поставки на Украину техники и вооружений, включая высокотехнологичное и разрушительное летальное оружие", - сказал Лукашевич.
По имеющейся информации, за последние дни на Украину прибыли "не менее пяти военно-транспортных самолетов США", добавил дипломат.
"Подогревая воинственные устремления "горячих голов" в Киеве, США и НАТО ничего не делают для того, чтобы призвать украинские власти выполнить то, что в своей резолюции 2202 одобрил Совет Безопасности ООН. А тем самым несут прямую ответственность за ухудшение ситуации и дальнейшее насилие", - заключил он.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.