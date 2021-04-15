https://ria.ru/20210415/liviya-1728475698.html

Ливия готова повысить уровень представительства в России до посла

Ливия готова повысить уровень представительства в России до посла

Председатель правительства национального единства Ливии Абдельхамид Дбейба выразил надежду на возобновление работы посольства РФ в стране. РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T19:34

2021-04-15T19:34

2021-04-15T19:46

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Председатель правительства национального единства Ливии Абдельхамид Дбейба выразил надежду на возобновление работы посольства РФ в стране."Также мы надеемся, что ваше министерство примет решение о возвращении в Ливию посла и о возобновлении деятельности посольства. Мы со своей стороны также готовы повысить уровень дипломатического представительства в Москве до посла", - сказал он на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.Посольство России в Ливии было эвакуировано в 2014 году в соседний Тунис по соображениям безопасности. Как отметила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, временный поверенный в делах РФ в Ливии Джамшет Болтаев обсудил с властями страны возвращение российского посольства в Триполи.После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет в Ливии происходило противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, заседавшего в Триполи на западе страны, и властями на востоке Ливии, которые поддерживала Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. Обе стороны обвиняли внешние силы в поставках оружия и техники противникам.Форум ливийского политического диалога под эгидой ООН в начале февраля в Женеве избрал переходную исполнительную власть, которая будет руководить страной до всеобщих выборов, назначенных на 24 декабря. Новым главой Президентского совета был избран бывший посол ПНС Ливии в Греции Мухаммад Менфи, главой переходного правительства - ливийский бизнесмен и политик Дбейба. В конце марта новому ливийскому правительству были переданы полномочия от властей на западе и востоке страны.

https://ria.ru/20210319/liviya-1600991612.html

https://ria.ru/20200629/1573591352.html

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халифа хафтар, мария захарова, муаммар каддафи, москва, ливия, оон, в мире, россия