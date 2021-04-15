https://ria.ru/20210415/liviya-1728419131.html

Путин обсудил ситуацию в Ливии с председателем ПНЕ страны

Путин обсудил ситуацию в Ливии с председателем ПНЕ страны

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем Правительства национального единства Ливии Абдельхамидом Дбейбой, находящимся с... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T15:18

2021-04-15T15:18

2021-04-15T19:42

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владимир путин

ливия

в мире

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем Правительства национального единства Ливии Абдельхамидом Дбейбой, находящимся с визитом в РФ, сообщает пресс-служба Кремля."Обстоятельно рассмотрена проблематика урегулирования в Ливии. Владимир Путин приветствовал формирование в этой стране центральных органов власти на переходный период, которым предстоит подготовить и провести в конце года общенациональные выборы", - говорится в сообщении.Кроме того, отмечена готовность России и впредь содействовать продвижению межливийского политического процесса для достижения долгосрочной стабильности в Ливии, укрепления ее суверенитета и единства, а также обеспечения поступательного социально-экономического развития."С учетом имеющегося у двух государств богатого опыта взаимовыгодной кооперации условлено приступить к проработке перспективных направлений развития двусторонних связей в различных областях. Абдельхамид Дбейба выразил признательность за поставку в Ливию партии российской вакцины "Спутник V", - добавляется в сообщении.Отмечается, что президент России поздравил премьер-министра Ливии и весь ливийский народ с началом священного месяца Рамадан.

https://ria.ru/20200629/1573591352.html

https://ria.ru/20210323/liviya-1602562076.html

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россия, владимир путин, ливия, в мире