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СК заинтересовался историей с провалившейся под лед сибирской школьницей
СК заинтересовался историей с провалившейся под лед сибирской школьницей
Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по истории со школьницей из Новосибирской области, которая едва не утонула в полынье и была спасена... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T17:21
2021-04-15T17:21
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр бастрыкин
обь
новосибирская область
происшествия
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по истории со школьницей из Новосибирской области, которая едва не утонула в полынье и была спасена подругой, говорится в релизе ведомства.По данным МЧС, все произошло 7 апреля. Подруги-второклассницы из школы №1 города Обь как обычно возвращались домой после уроков по короткому пути, по тропинке через заболоченное озеро, когда одна из них наступила на тонкий лед и провалилась в ледяную воду с головой.Другая девочка сразу же бросила вещи на землю, подползла к подруге и вытащила ее из воды, после чего отвела ее в больницу. При этом, по словам спасительницы, неподалеку были взрослые, но никто из них, заявила она, не пришел на помощь.Глава СК РФ поручил доложить ему о ходе проверки и поставил ее ход на личный контроль.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр бастрыкин, обь, новосибирская область, происшествия

СК заинтересовался историей с провалившейся под лед сибирской школьницей

17:21 15.04.2021
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСтанция водоподготовки в Подмосковье
Станция водоподготовки в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по истории со школьницей из Новосибирской области, которая едва не утонула в полынье и была спасена подругой, говорится в релизе ведомства.
По данным МЧС, все произошло 7 апреля. Подруги-второклассницы из школы №1 города Обь как обычно возвращались домой после уроков по короткому пути, по тропинке через заболоченное озеро, когда одна из них наступила на тонкий лед и провалилась в ледяную воду с головой.
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Другая девочка сразу же бросила вещи на землю, подползла к подруге и вытащила ее из воды, после чего отвела ее в больницу. При этом, по словам спасительницы, неподалеку были взрослые, но никто из них, заявила она, не пришел на помощь.
"Следственными органами СУСК по Новосибирской области в целях проверки информации о необеспечении условий для безопасного посещения образовательного учреждения учащимися организована проверка", - говорится в релизе.
Глава СК РФ поручил доложить ему о ходе проверки и поставил ее ход на личный контроль.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Александр БастрыкинОбьНовосибирская областьПроисшествия
 
 
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