https://ria.ru/20210415/led-1728449521.html

СК заинтересовался историей с провалившейся под лед сибирской школьницей

СК заинтересовался историей с провалившейся под лед сибирской школьницей

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по истории со школьницей из Новосибирской области, которая едва не утонула в полынье и была спасена... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T17:21

2021-04-15T17:21

2021-04-15T17:21

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

александр бастрыкин

обь

новосибирская область

происшествия

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по истории со школьницей из Новосибирской области, которая едва не утонула в полынье и была спасена подругой, говорится в релизе ведомства.По данным МЧС, все произошло 7 апреля. Подруги-второклассницы из школы №1 города Обь как обычно возвращались домой после уроков по короткому пути, по тропинке через заболоченное озеро, когда одна из них наступила на тонкий лед и провалилась в ледяную воду с головой.Другая девочка сразу же бросила вещи на землю, подползла к подруге и вытащила ее из воды, после чего отвела ее в больницу. При этом, по словам спасительницы, неподалеку были взрослые, но никто из них, заявила она, не пришел на помощь.Глава СК РФ поручил доложить ему о ходе проверки и поставил ее ход на личный контроль.

https://ria.ru/20210408/rybalka-1727915740.html

россия

обь

новосибирская область

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2021

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россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр бастрыкин, обь, новосибирская область, происшествия