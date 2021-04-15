https://ria.ru/20210415/kultura-1728032504.html

Международный день культуры

Международный день культуры

15 апреля отмечается Международный день культуры. Дата связана с подписанием 15 апреля 1935 года в Вашингтоне договора "Об охране художественных и научных... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T04:49

2021-04-15T04:49

2021-04-15T04:49

международный день культуры

справки

в мире

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15 апреля отмечается Международный день культуры. Дата связана с подписанием 15 апреля 1935 года в Вашингтоне договора "Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников", получившего известность в международно-правовой практике как Пакт Рериха.С инициативой отмечать день подписания пакта как Международный день культуры выступила в 1998 году общественная организация Международная лига защиты культуры, учрежденная в 1996 году Международным центром Рерихов. С этого времени во многих городах России и всего мира 15 апреля проходит торжественное празднование Дня культуры с поднятием Знамени Мира. В некоторых городах России Международный день культуры проводится с 1995 года. В декабре 2008 года по инициативе общественных организаций России, Италии, Испании, Аргентины, Мексики, Кубы, Латвии, Литвы было создано Международное движение за утверждение 15 апреля Всемирным днем культуры под Знаменем Мира. Предложение о проведении Всемирного дня культуры было выдвинуто художником Николаем Рерихом в 1931 году в бельгийском городе Брюгге на конференции, посвященной продвижению международного договора об охране культурных ценностей. Рерих считал культуру главной движущей силой на пути совершенствования человеческого общества, видел в ней основу единения людей разных национальностей и вероисповеданий. Тогда же была названа основная задача Дня культуры – широкий призыв к красоте и знанию. Рерихом был предложен первый международный правовой акт об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников.Идея о необходимости заключения специального соглашения об охране памятников культуры во время войн возникла и была высказана им в 1904-1905 годах во время русско-японской войны на заседании русского архитектурного общества. В 1929 году Рерих выступил с проектом пакта и обратился к народам и правительствам всех стран.В 1930-е годы развернулось общественное движение сторонников заключения пакта, в ряде стран были созданы общества Пакта Рериха. В 1931-1932 годах в бельгийском городе Брюгге состоялись две международные конференции, посвященные пакту, в 1933 году в Вашингтоне была проведена третья конференция, которая рекомендовала правительствам всех стран подписать документ.Подписание Пакта Рериха состоялось 15 апреля в 1935 году в Вашингтоне в Белом Доме представителями 21 государства американского континента. В поддержку пакта выступили в свое время Франклин Рузвельт, Ромен Роллан, Бернард Шоу, Рабиндранат Тагор, Герберт Уэлс, Альберт Эйнштейн.В пакте содержатся общие принципиальные положения о защите культурных ценностей и уважении, которое следует им оказывать. Положение о защите объектов носит безусловный характер и не ослабляется оговорками о военной необходимости. В качестве отличительного знака на памятниках культуры Рерихом было предложено Знамя Мира, представляющее собой три круга в кольце амарантового цвета на белом полотнище, означающие символ триединства всего сущего. Пакт Рериха был использован в качестве основы для документов международного сотрудничества в области охраны культурного наследия, в том числе таких актов ЮНЕСКО как "Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта", принятая в Гааге 14 мая 1954 года, "Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия", принятая в Париже 16 ноября 1972 года. Впоследствии идеи пакта получили развитие во "Всеобщей декларации о культурном разнообразии" (2001) и "Декларации о преднамеренном разрушении культурного наследия" (2003) ЮНЕСКО, "Конвенции об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения" ООН (2005) и других международных документах. Указом президента РФ Владимира Путина в целях привлечения внимания общества к вопросам развития культуры, сохранения культурно-исторического наследия и роли российской культуры во всем мире 2014 год в России был объявлен годом культуры. Международному дню культуры ежегодно посвящены различные мероприятия – выставки, круглые столы, конференции.В 2020 году в связи с ограничительными мерами, направленными против распространения коронавирусной инфекции, многие российские театры в этот день устраивали бесплатные прямые трансляции спектаклей, культурные площадки проводили онлайн-экскурсии.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международный день культуры, справки, в мире