https://ria.ru/20210415/kulikovopole-1728464731.html

В храме музея "Куликово поле" восстановят придел Сергея Радонежского

В храме музея "Куликово поле" восстановят придел Сергея Радонежского

В храме Рождества Пресвятой Богородицы музея-заповедника "Куликово поле" восстановят придел Сергия Радонежского, вернув ему исторический облик, сообщила... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T18:38

2021-04-15T18:38

2021-04-15T18:38

культура

культура

религия

"куликово поле"

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728464544_0:28:1130:664_1920x0_80_0_0_125df55c399a46897f132021b48e9974.jpg

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. В храме Рождества Пресвятой Богородицы музея-заповедника "Куликово поле" восстановят придел Сергия Радонежского, вернув ему исторический облик, сообщила пресс-служба музея.Как сообщила пресс-служба, придел Сергия Радонежского занимал левый угол трапезной храма Рождества Пресвятой Богородицы. До наших дней он не сохранился, но есть его подробное описание и изображения начала XX века. Иконостас придела Сергия Радонежского считали образцом "русского стиля" во многом благодаря уникальным Царским вратам XVI века.Церковные врата привезли в село Монастырщино в 17 веке из Донского монастыря, к которому были приписаны земли Куликова поля и деревянная церковь Рождества Богородицы. В первые десятилетия советской власти Царские врата были вывезены из заброшенного храма с Куликова поля в Коломенское, а после Великой Отечественной войны они оказались в Государственном историческом музее.По архивным материалам на основе исследований подлинника специалисты "Софрино" изготавливают все конструкции придела Сергия Радонежского, сообщила пресс-служба. Все детали иконостаса соберут непосредственно на Куликовом поле. После проверки прочности несущей конструкции установят позолоченные резные элементы, оклады и киоты, последними - иконы.В соответствии с оригиналом на Церковных вратах будут размещены лики Спасителя, Богоматери, херувимов, святителей и архидиаконов. Над главным входом в алтарь придела - изображения Троицы и причащения Иисусом Христом святых апостолов.

https://sn.ria.ru/20210326/kulikovo-pole-1602840395.html

https://ria.ru/20201009/relikvii-1578964433.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, религия, "куликово поле", общество