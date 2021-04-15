В храме музея "Куликово поле" восстановят придел Сергея Радонежского
© Фото : пресс-служба музея-заповедника "Куликово поле"Иконописец храма Рождества Пресвятой Богородицы музея-заповедника "Куликово поле"
© Фото : пресс-служба музея-заповедника "Куликово поле"
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. В храме Рождества Пресвятой Богородицы музея-заповедника "Куликово поле" восстановят придел Сергия Радонежского, вернув ему исторический облик, сообщила пресс-служба музея.
"Коллектив Художественно-производственного предприятия "Софрино" создает иконостас и копию царских врат XVI века для храма Рождества Богородицы в селе Монастырщино. Уже летом памятнику Куликовской битвы вернут исторический облик, обустроив еще один придел", - говорится в сообщении.
Как сообщила пресс-служба, придел Сергия Радонежского занимал левый угол трапезной храма Рождества Пресвятой Богородицы. До наших дней он не сохранился, но есть его подробное описание и изображения начала XX века. Иконостас придела Сергия Радонежского считали образцом "русского стиля" во многом благодаря уникальным Царским вратам XVI века.
Церковные врата привезли в село Монастырщино в 17 веке из Донского монастыря, к которому были приписаны земли Куликова поля и деревянная церковь Рождества Богородицы. В первые десятилетия советской власти Царские врата были вывезены из заброшенного храма с Куликова поля в Коломенское, а после Великой Отечественной войны они оказались в Государственном историческом музее.
По архивным материалам на основе исследований подлинника специалисты "Софрино" изготавливают все конструкции придела Сергия Радонежского, сообщила пресс-служба. Все детали иконостаса соберут непосредственно на Куликовом поле. После проверки прочности несущей конструкции установят позолоченные резные элементы, оклады и киоты, последними - иконы.
В соответствии с оригиналом на Церковных вратах будут размещены лики Спасителя, Богоматери, херувимов, святителей и архидиаконов. Над главным входом в алтарь придела - изображения Троицы и причащения Иисусом Христом святых апостолов.
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