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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210415/kulikovopole-1728464731.html
В храме музея "Куликово поле" восстановят придел Сергея Радонежского
В храме музея "Куликово поле" восстановят придел Сергея Радонежского
В храме Рождества Пресвятой Богородицы музея-заповедника "Куликово поле" восстановят придел Сергия Радонежского, вернув ему исторический облик, сообщила... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T18:38
2021-04-15T18:38
культура
культура
религия
"куликово поле"
общество
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. В храме Рождества Пресвятой Богородицы музея-заповедника "Куликово поле" восстановят придел Сергия Радонежского, вернув ему исторический облик, сообщила пресс-служба музея.Как сообщила пресс-служба, придел Сергия Радонежского занимал левый угол трапезной храма Рождества Пресвятой Богородицы. До наших дней он не сохранился, но есть его подробное описание и изображения начала XX века. Иконостас придела Сергия Радонежского считали образцом "русского стиля" во многом благодаря уникальным Царским вратам XVI века.Церковные врата привезли в село Монастырщино в 17 веке из Донского монастыря, к которому были приписаны земли Куликова поля и деревянная церковь Рождества Богородицы. В первые десятилетия советской власти Царские врата были вывезены из заброшенного храма с Куликова поля в Коломенское, а после Великой Отечественной войны они оказались в Государственном историческом музее.По архивным материалам на основе исследований подлинника специалисты "Софрино" изготавливают все конструкции придела Сергия Радонежского, сообщила пресс-служба. Все детали иконостаса соберут непосредственно на Куликовом поле. После проверки прочности несущей конструкции установят позолоченные резные элементы, оклады и киоты, последними - иконы.В соответствии с оригиналом на Церковных вратах будут размещены лики Спасителя, Богоматери, херувимов, святителей и архидиаконов. Над главным входом в алтарь придела - изображения Троицы и причащения Иисусом Христом святых апостолов.
https://sn.ria.ru/20210326/kulikovo-pole-1602840395.html
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культура, религия, "куликово поле", общество

В храме музея "Куликово поле" восстановят придел Сергея Радонежского

18:38 15.04.2021
 
© Фото : пресс-служба музея-заповедника "Куликово поле"Иконописец храма Рождества Пресвятой Богородицы музея-заповедника "Куликово поле"
Иконописец храма Рождества Пресвятой Богородицы музея-заповедника Куликово поле - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© Фото : пресс-служба музея-заповедника "Куликово поле"
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. В храме Рождества Пресвятой Богородицы музея-заповедника "Куликово поле" восстановят придел Сергия Радонежского, вернув ему исторический облик, сообщила пресс-служба музея.

"Коллектив Художественно-производственного предприятия "Софрино" создает иконостас и копию царских врат XVI века для храма Рождества Богородицы в селе Монастырщино. Уже летом памятнику Куликовской битвы вернут исторический облик, обустроив еще один придел", - говорится в сообщении.

Как сообщила пресс-служба, придел Сергия Радонежского занимал левый угол трапезной храма Рождества Пресвятой Богородицы. До наших дней он не сохранился, но есть его подробное описание и изображения начала XX века. Иконостас придела Сергия Радонежского считали образцом "русского стиля" во многом благодаря уникальным Царским вратам XVI века.
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По архивным материалам на основе исследований подлинника специалисты "Софрино" изготавливают все конструкции придела Сергия Радонежского, сообщила пресс-служба. Все детали иконостаса соберут непосредственно на Куликовом поле. После проверки прочности несущей конструкции установят позолоченные резные элементы, оклады и киоты, последними - иконы.
В соответствии с оригиналом на Церковных вратах будут размещены лики Спасителя, Богоматери, херувимов, святителей и архидиаконов. Над главным входом в алтарь придела - изображения Троицы и причащения Иисусом Христом святых апостолов.
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