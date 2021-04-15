Кулеба назвал "красную линию" в отношениях с Россией
21:12 15.04.2021 (обновлено: 21:43 15.04.2021)
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что для Украины "красной линией", которую "не должна переходить Россия", является государственная граница.
"Если она пересечет границу — то должны быть последствия", — сказал он.
Высказывание прозвучало на совместной пресс-конференции с главами МИД Эстонии, Латвии и Литвы. В ходе встречи Кулеба обратился к коллегам из Балтийских стран с просьбой озвучивать в ЕС и НАТО необходимость практической поддержки Киева. Также Кулеба подчеркнул, что главы МИД стран Прибалтики осуждают эскалацию ситуации в Донбассе. Соответствующее видео опубликовано на официальной странице в Facebook МИД Украины.
Ранее Владимир Зеленский назвал вступление Киева в Североатлантический альянс единственным способом завершить конфликт на востоке Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что вступление Украины в НАТО только усугубит внутриукраинские проблемы, так как для жителей самопровозглашенных республик Донбасса членство в альянсе является "глубоко неприемлемой перспективой". В Москве также не раз подчеркивали, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта, однако обеспокоена риском обострения ситуации на востоке страны.
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