Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210415/kuleba-1728488099.html
Кулеба назвал "красную линию" в отношениях с Россией
Кулеба назвал "красную линию" в отношениях с Россией
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что для Украины "красной линией", которую "не должна переходить Россия", является государственная... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T21:12
2021-04-15T21:43
россия
дмитрий кулеба
мид украины
нато
дмитрий песков
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156084/08/1560840891_0:0:820:461_1920x0_80_0_0_bbf4cc5b93d7ddf3893e8b1d12436653.jpg
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что для Украины "красной линией", которую "не должна переходить Россия", является государственная граница. Высказывание прозвучало на совместной пресс-конференции с главами МИД Эстонии, Латвии и Литвы. В ходе встречи Кулеба обратился к коллегам из Балтийских стран с просьбой озвучивать в ЕС и НАТО необходимость практической поддержки Киева. Также Кулеба подчеркнул, что главы МИД стран Прибалтики осуждают эскалацию ситуации в Донбассе. Соответствующее видео опубликовано на официальной странице в Facebook МИД Украины.Ранее Владимир Зеленский назвал вступление Киева в Североатлантический альянс единственным способом завершить конфликт на востоке Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что вступление Украины в НАТО только усугубит внутриукраинские проблемы, так как для жителей самопровозглашенных республик Донбасса членство в альянсе является "глубоко неприемлемой перспективой". В Москве также не раз подчеркивали, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта, однако обеспокоена риском обострения ситуации на востоке страны.
https://ria.ru/20210411/signal-1727794776.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156084/08/1560840891_64:0:805:556_1920x0_80_0_0_1e9ee40627f97a7fce0d914d13323510.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дмитрий кулеба, мид украины, нато, дмитрий песков, украина

Кулеба назвал "красную линию" в отношениях с Россией

21:12 15.04.2021 (обновлено: 21:43 15.04.2021)
 
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что для Украины "красной линией", которую "не должна переходить Россия", является государственная граница.
"Если она пересечет границу — то должны быть последствия", — сказал он.
Высказывание прозвучало на совместной пресс-конференции с главами МИД Эстонии, Латвии и Литвы. В ходе встречи Кулеба обратился к коллегам из Балтийских стран с просьбой озвучивать в ЕС и НАТО необходимость практической поддержки Киева. Также Кулеба подчеркнул, что главы МИД стран Прибалтики осуждают эскалацию ситуации в Донбассе. Соответствующее видео опубликовано на официальной странице в Facebook МИД Украины.
Ранее Владимир Зеленский назвал вступление Киева в Североатлантический альянс единственным способом завершить конфликт на востоке Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что вступление Украины в НАТО только усугубит внутриукраинские проблемы, так как для жителей самопровозглашенных республик Донбасса членство в альянсе является "глубоко неприемлемой перспективой". В Москве также не раз подчеркивали, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта, однако обеспокоена риском обострения ситуации на востоке страны.
Здание министерства иностранных дел в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
11 апреля, 18:01
В Киеве заявили о "мощном сигнале" от Запада
 
РоссияДмитрий КулебаМИД УкраиныНАТОДмитрий ПесковУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:14Прибывших из Турции и Танзании предложили дважды тестировать на COVID-19
04:10СК готов помочь Белоруссии в расследовании геноцида в годы войны
04:10Россиянам рассказали, как дешево починить смартфон
03:47"Две великие державы": Байден выступил с речью об отношениях с Россией
03:45Мужчина в Техасе устроил стрельбу у терминала аэропорта, сообщает СМИ
03:34Эксперт назвал новые санкции США признаком некомпетентности Байдена
03:29В Белом доме рассказали о планах после вывода войск из Афганистана
03:25НАСА впервые отправит экипаж МКС на многоразовых корабле и ракете
03:21В России началось строительство завода по производству ударных дронов
03:15Эксперт рассказал, что делать, если вам попалась дефектная банкнота
03:13В России приступили к созданию летающего автомобиля "Циклокар"
03:08Петербургские ученые разрабатывают вакцину от COVID-19 со вкусом ряженки
02:53ГИБДД назвала четыре главные ошибки при сдаче экзамена на права
02:35На юго-востоке Москвы частично рухнула крыша горящего склада
02:32Израиль ударил по объектам ХАМАС в ответ на запуск ракеты из сектора Газа
02:16Россияне назвали желаемый размер сбережений для комфортной жизни
02:15Аналитики дали совет, как получить пассивный доход в сто тысяч рублей
02:10Россиянам посоветовали есть почки
02:09Источник назвал причину сбоя при стыковке "Прогресса" с МКС
02:07Ученые нашли вещества для восстановления печени алкоголиков
Лента новостейМолния