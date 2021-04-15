https://ria.ru/20210415/kpp-1728405539.html

ЛНР обвинила Киев в отказе обсуждать открытие новых КПП в Донбассе

ЛНР обвинила Киев в отказе обсуждать открытие новых КПП в Донбассе

Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Галина Третьякова заблокировала обсуждение вопроса открытия двух новых пунктов пропуска... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T14:12

2021-04-15T14:12

2021-04-15T14:12

ситуация в днр и лнр

обсе

донецкая народная республика

луганская область

минск

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в мире

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ЛУГАНСК, 13 апр - РИА Новости. Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Галина Третьякова заблокировала обсуждение вопроса открытия двух новых пунктов пропуска "Луганск-Счастье" и "Первомайск-Золотое" у линии соприкосновения в Донбассе, заявила во вторник пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики в контактной группе Мария Ковшарь.Ранее к переговорам приступили гуманитарная и политическая подгруппы контактной группы по Донбассу. По данным МИД ЛНР, в ходе видеоконференции гуманитарной подгруппы представители республики надеялись получить от Киева письменное подтверждение договоренностей по параметрам функционирования двух новых КПП. В среду состоится видеоконференция контактной группы.Согласно сообщению Ковшарь, Третьякова потребовала от координатора довести до сведения контактной группы, что "ОРДЛО (Отдельные районы Донецкой и Луганской области - ред.) сорвали переговоры", аргументируя самим фактом участия в них ЛНР и ДНР."Координатор подгруппы господин Фриш (координатор подгруппы от ОБСЕ Тони Фриш - ред.) для продолжения диалога был вынужден даже повторять специально для Третьяковой вопросы представителей республик Донбасса. Однако, видимо, как раз достижение результата и не ходит в сферу интересов госпожи Третьяковой. Гуманитарные вопросы интересуют её только в той части, в которой на них можно набирать политический капитал", - пояснила пресс-секретарь делегации.Ковшарь уточнила, что ситуация несколько изменилась после того, как Третьякова удалилась, оставив вместо себя эксперта: диалог перешёл в прямое конструктивное русло, удалось обсудить отдельные детали вопроса процессуальной очистки удерживаемых в связи с конфликтом лиц."При таком подходе к работе украинской делегации рассчитывать на открытие новых пунктов пропуска и подготовку следующего обмена в реальной перспективе не приходится", - пояснила Ковшарь.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210406/ukraina-1604427141.html

https://ria.ru/20210415/ukraina-1728383800.html

донецкая народная республика

луганская область

минск

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ситуация в днр и лнр, обсе, донецкая народная республика, луганская область, минск, оон, в мире