https://ria.ru/20210415/kostyum-1728341362.html

Роскачество назвало лучшие женские костюмы для занятий спортом

Роскачество назвало лучшие женские костюмы для занятий спортом

Роскачество провело исследование 16 торговых марок женской одежды, предназначенной для занятий спортом и активного отдыха, и, согласно результатам, в число... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T08:09

2021-04-15T08:09

2021-04-15T09:07

россия

fila

роскачество

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Роскачество провело исследование 16 торговых марок женской одежды, предназначенной для занятий спортом и активного отдыха, и, согласно результатам, в число лучших спортивных костюмов вошла одна российская марка, говорится в сообщении организации.Стоимость спортивных костюмов, которые изучались в рамках исследования, составила от 2 тысяч до 15 тысяч рублей. "Согласно рейтингу Роскачества, в пятерку лучших вошли спортивные костюмы марки Fila, New Balance, Putin Team, Reebok и Under Armour", - говорится в сообщении. Шесть спортивных костюмов (указанные, а также Demix) соответствуют и опережающим требованиям Роскачества."Развитие и приобретение конкурентных преимуществ на внутреннем и внешнем рынках невозможно без инвестиций в новые производства, модернизации уже работающих предприятий, поэтому Минпромторг России активно поддерживает техническое перевооружение отечественной легкой промышленности", - сказал Евтухов, слова которого приводятся в сообщении Роскачества.В целом, указывает организация, спортивные костюмы стоимостью до 6 тысяч рублей получили больше замечаний, чем более дорогие. "То есть утверждение "чем дороже, тем лучше" имеет место быть. Однако по результатам исследования были и исключения из этого правила", - говорится в сообщении.Роскачество указывает: исследование подтвердило, что спортивные костюмы, в составе которых больше синтетики, чем хлопка, "дышат" и пропускают воздух к телу примерно одинаково. Результаты проверки также показали, что исследованные женские спорткостюмы не токсичны, использованные красители безопасны, формальдегида в одежде не выявлено. Ткани костюмов оказались прочными к истиранию и устойчивыми к образованию катышков.

https://ria.ru/20210403/seks-1604012279.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210329/agressiya-1603264795.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, fila, роскачество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)