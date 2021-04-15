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Роскачество назвало лучшие женские костюмы для занятий спортом
Роскачество назвало лучшие женские костюмы для занятий спортом
Роскачество провело исследование 16 торговых марок женской одежды, предназначенной для занятий спортом и активного отдыха, и, согласно результатам, в число... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T08:09
2021-04-15T09:07
россия
fila
роскачество
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Роскачество провело исследование 16 торговых марок женской одежды, предназначенной для занятий спортом и активного отдыха, и, согласно результатам, в число лучших спортивных костюмов вошла одна российская марка, говорится в сообщении организации.Стоимость спортивных костюмов, которые изучались в рамках исследования, составила от 2 тысяч до 15 тысяч рублей. "Согласно рейтингу Роскачества, в пятерку лучших вошли спортивные костюмы марки Fila, New Balance, Putin Team, Reebok и Under Armour", - говорится в сообщении. Шесть спортивных костюмов (указанные, а также Demix) соответствуют и опережающим требованиям Роскачества."Развитие и приобретение конкурентных преимуществ на внутреннем и внешнем рынках невозможно без инвестиций в новые производства, модернизации уже работающих предприятий, поэтому Минпромторг России активно поддерживает техническое перевооружение отечественной легкой промышленности", - сказал Евтухов, слова которого приводятся в сообщении Роскачества.В целом, указывает организация, спортивные костюмы стоимостью до 6 тысяч рублей получили больше замечаний, чем более дорогие. "То есть утверждение "чем дороже, тем лучше" имеет место быть. Однако по результатам исследования были и исключения из этого правила", - говорится в сообщении.Роскачество указывает: исследование подтвердило, что спортивные костюмы, в составе которых больше синтетики, чем хлопка, "дышат" и пропускают воздух к телу примерно одинаково. Результаты проверки также показали, что исследованные женские спорткостюмы не токсичны, использованные красители безопасны, формальдегида в одежде не выявлено. Ткани костюмов оказались прочными к истиранию и устойчивыми к образованию катышков.
https://ria.ru/20210403/seks-1604012279.html
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россия, fila, роскачество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

Роскачество назвало лучшие женские костюмы для занятий спортом

08:09 15.04.2021 (обновлено: 09:07 15.04.2021)
 
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Девушки занимаются йогой на Имеретинской набережной в Сочи - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Роскачество провело исследование 16 торговых марок женской одежды, предназначенной для занятий спортом и активного отдыха, и, согласно результатам, в число лучших спортивных костюмов вошла одна российская марка, говорится в сообщении организации.
Стоимость спортивных костюмов, которые изучались в рамках исследования, составила от 2 тысяч до 15 тысяч рублей. "Согласно рейтингу Роскачества, в пятерку лучших вошли спортивные костюмы марки Fila, New Balance, Putin Team, Reebok и Under Armour", - говорится в сообщении. Шесть спортивных костюмов (указанные, а также Demix) соответствуют и опережающим требованиям Роскачества.
"Из них один товар российского происхождения - это Putin Team, который может претендовать на присвоение российского Знака качества", - отмечается в исследовании. Статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов отметил, что российская outdoor-индустрия продолжает развиваться, и многие российские производители при изготовлении продукции используют самые актуальные технологии.
"Развитие и приобретение конкурентных преимуществ на внутреннем и внешнем рынках невозможно без инвестиций в новые производства, модернизации уже работающих предприятий, поэтому Минпромторг России активно поддерживает техническое перевооружение отечественной легкой промышленности", - сказал Евтухов, слова которого приводятся в сообщении Роскачества.
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В целом, указывает организация, спортивные костюмы стоимостью до 6 тысяч рублей получили больше замечаний, чем более дорогие. "То есть утверждение "чем дороже, тем лучше" имеет место быть. Однако по результатам исследования были и исключения из этого правила", - говорится в сообщении.
Роскачество указывает: исследование подтвердило, что спортивные костюмы, в составе которых больше синтетики, чем хлопка, "дышат" и пропускают воздух к телу примерно одинаково. Результаты проверки также показали, что исследованные женские спорткостюмы не токсичны, использованные красители безопасны, формальдегида в одежде не выявлено. Ткани костюмов оказались прочными к истиранию и устойчивыми к образованию катышков.
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