Роскачество назвало лучшие женские костюмы для занятий спортом
08:09 15.04.2021 (обновлено: 09:07 15.04.2021)
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкДевушки занимаются йогой на Имеретинской набережной в Сочи
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Роскачество провело исследование 16 торговых марок женской одежды, предназначенной для занятий спортом и активного отдыха, и, согласно результатам, в число лучших спортивных костюмов вошла одна российская марка, говорится в сообщении организации.
Стоимость спортивных костюмов, которые изучались в рамках исследования, составила от 2 тысяч до 15 тысяч рублей. "Согласно рейтингу Роскачества, в пятерку лучших вошли спортивные костюмы марки Fila, New Balance, Putin Team, Reebok и Under Armour", - говорится в сообщении. Шесть спортивных костюмов (указанные, а также Demix) соответствуют и опережающим требованиям Роскачества.
"Из них один товар российского происхождения - это Putin Team, который может претендовать на присвоение российского Знака качества", - отмечается в исследовании. Статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов отметил, что российская outdoor-индустрия продолжает развиваться, и многие российские производители при изготовлении продукции используют самые актуальные технологии.
"Развитие и приобретение конкурентных преимуществ на внутреннем и внешнем рынках невозможно без инвестиций в новые производства, модернизации уже работающих предприятий, поэтому Минпромторг России активно поддерживает техническое перевооружение отечественной легкой промышленности", - сказал Евтухов, слова которого приводятся в сообщении Роскачества.
В целом, указывает организация, спортивные костюмы стоимостью до 6 тысяч рублей получили больше замечаний, чем более дорогие. "То есть утверждение "чем дороже, тем лучше" имеет место быть. Однако по результатам исследования были и исключения из этого правила", - говорится в сообщении.
Роскачество указывает: исследование подтвердило, что спортивные костюмы, в составе которых больше синтетики, чем хлопка, "дышат" и пропускают воздух к телу примерно одинаково. Результаты проверки также показали, что исследованные женские спорткостюмы не токсичны, использованные красители безопасны, формальдегида в одежде не выявлено. Ткани костюмов оказались прочными к истиранию и устойчивыми к образованию катышков.