https://ria.ru/20210415/kortunov-1728421951.html

Гендиректор РСМД Кортунов оценил санкции США против России

Гендиректор РСМД Кортунов оценил санкции США против России

Новые санкции США против России - еще не худший вариант, так как они не секторальные, но печалит, что американский президент Джозеф Байден, решая в том числе... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T15:34

2021-04-15T15:34

2021-04-15T16:13

андрей кортунов

swift

джо байден

вашингтон (город)

в мире

россия

сша

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Новые санкции США против России - еще не худший вариант, так как они не секторальные, но печалит, что американский президент Джозеф Байден, решая в том числе внутренние проблемы, пошел по пути продолжения дипломатической войны, заявил РИА Новости гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.США в четверг ввели новые санкции против РФ, которые включают в себя 32 физических лица и объединения. Кроме того, новые санкции запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Вашингтон также заявил, что высылает 10 сотрудников российской дипмиссии."Это уже устоявшаяся тактика администрации Байдена: делая шаг вперед, они потом делают шаг назад. По всей видимости, это имеет значение с точки зрения их внутриполитических задач. То есть они демонстрируют свою силу потенциальным критикам внутри страны, демонстрируют то, что они не идут на односторонние уступки и готовы отстаивать американские позиции последовательно и решительно", - сказал Кортунов.Характеризуя новые санкции, эксперт отметил, что "есть как хорошие, так и плохие новости"."Хорошая новость в том, что все-таки до самых масштабных санкций дело не дошло. То есть суверенный долг - это, конечно, серьезно. Но, тем не менее, такие меры как попытки отключить Россию от международной системы расчетов SWIFT или санкции в отношении российского газа и нефти на мировых рынках, все-таки пока это не реализовали. Да, санкции неприятные, но это еще не конец света, это не те санкции, которые перевели бы нашу конфронтацию на качественно иной уровень", - сказал Кортунов.То есть, добавил он, санкции осуществляются скорее в русле того, что делалось еще и до Байдена - в годы администраций Трампа и даже Обамы."В основном это санкции индивидуальные, в отношении конкретных людей, определенных институтов, но это не секторальные санкции. И это можно считать хорошей новостью, хотя не факт, что этим все закончится. А вот что беспокоит, так это то, что Байден продолжает идти по пути продолжения дипломатической войны. Это началось еще не вчера, еще с Обамы. Но были надежды, что Байден с его опытом и его вовлеченностью в американскую внешнюю политику на протяжении многих лет как раз понимает важность сохранения дипломатических каналов коммуникации, и он не будет дальше вести эту "войну посольств", - пояснил эксперт."Как мы видим, надежды не оправдались. Мотивировка, что, мол, это не дипломаты, что это люди, под прикрытием выполняющие иные функции, но, тем не менее, очевидно, что эта цепная реакция дипломатической войны будет продолжена, мы в ответ тоже будем высылать сотрудников американских дипмиссий", - сказал Кортунов."Это, конечно, вызывает сожаление", - резюмировал эксперт.

https://ria.ru/20210415/ukaz-1728422537.html

https://ria.ru/20210415/prigozhin-1728424283.html

https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728423458.html

вашингтон (город)

россия

сша

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андрей кортунов, swift, джо байден, вашингтон (город), в мире, россия, сша