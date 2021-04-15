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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210415/koronavirus-1728483352.html
В Турции зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19
В Турции зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19
Число умерших от коронавирусной инфекции в Турции за последние сутки составило 297 человек, это новый максимум с начала пандемии; суточный прирост заболевших... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T20:31
2021-04-15T20:31
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
турция
в мире
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АНКАРА, 15 апр - РИА Новости. Число умерших от коронавирусной инфекции в Турции за последние сутки составило 297 человек, это новый максимум с начала пандемии; суточный прирост заболевших вновь превысил 60 тысяч, сообщает пресс-служба минздрава страны.Россия из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции ограничила авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня."Сегодня выявлено 61 400 новых случаев COVID-19, госпитализированы 2 845 больных. Умерли 297 человек, с начала пандемии - 35 031. В тяжелом состоянии находятся 3 080 больных", - говорится в сообщении.В среду суточный прирост заболеваемости показал максимум с начала пандемии, составив 62 797 случаев. Также был зафиксирован наивысший на тот момент показатель смертности за сутки - 279.Как заявил в конце марта президент Турции Тайип Эрдоган, из-за роста числа заражений в 58 из 81 турецких провинций, в том числе Стамбуле, Анкаре, Анталье, Мугле вновь вводится комендантский час по выходным - с 21.00 пятницы до 5.00 понедельника. Кроме того, в период священного для мусульман месяца Рамадана с 13 апреля до 12 мая кафе и рестораны на всей территории страны работают только в режиме доставки и на вынос. Во вторник Эрдоган заявил об ужесточении ограничительных мер, в частности, об ограничении междугороднего сообщения и увеличении продолжительности ежедневного комендантского часа - теперь он длится с 19.00 до 5.00.В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса препаратом CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. На первом этапе вакцину получили медики, учителя и пожилые люди. Число граждан, которые прошли вакцинацию, достигло 19 миллионов человек, при этом около 8 миллионов получили обе дозы вакцины.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, турция, в мире

В Турции зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19

20:31 15.04.2021
 
© AP Photo / Burhan OzbiliciЛюди в защитных масках на улице Анкары, Турция
Люди в защитных масках на улице Анкары, Турция - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© AP Photo / Burhan Ozbilici
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АНКАРА, 15 апр - РИА Новости. Число умерших от коронавирусной инфекции в Турции за последние сутки составило 297 человек, это новый максимум с начала пандемии; суточный прирост заболевших вновь превысил 60 тысяч, сообщает пресс-служба минздрава страны.
Россия из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции ограничила авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня.
"Сегодня выявлено 61 400 новых случаев COVID-19, госпитализированы 2 845 больных. Умерли 297 человек, с начала пандемии - 35 031. В тяжелом состоянии находятся 3 080 больных", - говорится в сообщении.
В среду суточный прирост заболеваемости показал максимум с начала пандемии, составив 62 797 случаев. Также был зафиксирован наивысший на тот момент показатель смертности за сутки - 279.
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Как заявил в конце марта президент Турции Тайип Эрдоган, из-за роста числа заражений в 58 из 81 турецких провинций, в том числе Стамбуле, Анкаре, Анталье, Мугле вновь вводится комендантский час по выходным - с 21.00 пятницы до 5.00 понедельника. Кроме того, в период священного для мусульман месяца Рамадана с 13 апреля до 12 мая кафе и рестораны на всей территории страны работают только в режиме доставки и на вынос. Во вторник Эрдоган заявил об ужесточении ограничительных мер, в частности, об ограничении междугороднего сообщения и увеличении продолжительности ежедневного комендантского часа - теперь он длится с 19.00 до 5.00.
В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса препаратом CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. На первом этапе вакцину получили медики, учителя и пожилые люди. Число граждан, которые прошли вакцинацию, достигло 19 миллионов человек, при этом около 8 миллионов получили обе дозы вакцины.
 
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