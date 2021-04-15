https://ria.ru/20210415/koronavirus-1728413800.html

Число жертв COVID-19 в Европе превысило миллион

Число жертв COVID-19 в Европе превысило миллион

Число жертв COVID-19 в европейском регионе Всемирной организации здравоохранения превысило один миллион человек, заявил на брифинге в четверг глава европейского РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T14:53

2021-04-15T14:53

2021-04-15T14:53

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

воз

европа

в мире

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ЖЕНЕВА, 15 апр – РИА Новости, Елизавета Исакова. Число жертв COVID-19 в европейском регионе Всемирной организации здравоохранения превысило один миллион человек, заявил на брифинге в четверг глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюгге.По его словам, существуют ранние сигналы о возможном снижении новых случаев COVID-19 в ряде стран. При этом остается важным снижение распространение вируса среди населения.Клюгге напомнил, что на данный момент в европейском регионе ВОЗ был распределен 171 миллион доз семи вакцин от COVID-19. Почти 13% населения Европы получили первую дозу и почти 7% населения полностью завершили вакцинацию.

европа

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, европа, в мире