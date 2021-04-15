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Число жертв COVID-19 в Европе превысило миллион
Число жертв COVID-19 в Европе превысило миллион
Число жертв COVID-19 в европейском регионе Всемирной организации здравоохранения превысило один миллион человек, заявил на брифинге в четверг глава европейского РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T14:53
2021-04-15T14:53
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ЖЕНЕВА, 15 апр – РИА Новости, Елизавета Исакова. Число жертв COVID-19 в европейском регионе Всемирной организации здравоохранения превысило один миллион человек, заявил на брифинге в четверг глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюгге.По его словам, существуют ранние сигналы о возможном снижении новых случаев COVID-19 в ряде стран. При этом остается важным снижение распространение вируса среди населения.Клюгге напомнил, что на данный момент в европейском регионе ВОЗ был распределен 171 миллион доз семи вакцин от COVID-19. Почти 13% населения Европы получили первую дозу и почти 7% населения полностью завершили вакцинацию.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, европа, в мире

Число жертв COVID-19 в Европе превысило миллион

14:53 15.04.2021
 
© РИА Новости / Джузеппе Маффиа / Перейти в фотобанкФонтан Четырех рек на площади Навона в Риме
Фонтан Четырех рек на площади Навона в Риме - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Джузеппе Маффиа
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ЖЕНЕВА, 15 апр – РИА Новости, Елизавета Исакова. Число жертв COVID-19 в европейском регионе Всемирной организации здравоохранения превысило один миллион человек, заявил на брифинге в четверг глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюгге.
"На прошлой неделе мы перешли черту в 1 миллион скончавшихся от COVID-19 в европейском регионе. Ситуация в регионе серьезная. Каждую неделю сообщается об 1,6 миллиона новых заражений. Это 9500 каждый час или 160 человек в минуту", - сказал он.
По его словам, существуют ранние сигналы о возможном снижении новых случаев COVID-19 в ряде стран. При этом остается важным снижение распространение вируса среди населения.
Клюгге напомнил, что на данный момент в европейском регионе ВОЗ был распределен 171 миллион доз семи вакцин от COVID-19. Почти 13% населения Европы получили первую дозу и почти 7% населения полностью завершили вакцинацию.
 
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