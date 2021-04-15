Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210415/koronavirus-1728364857.html
В Москве за сутки госпитализировали 1033 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1033 человека с COVID-19
За последние сутки в Москве госпитализированы 1 033 человека с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID в столице. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T11:19
2021-04-15T11:19
распространение коронавируса
коронавирус в россии
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596877027_334:519:3051:2047_1920x0_80_0_0_75b3483703199dcf47061a1a2eebf9ad.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализированы 1 033 человека с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID в столице.Кроме того, в Москве скончались 59 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596877027_482:511:2530:2047_1920x0_80_0_0_e4487fb17cb8e882446d7ee02ad51289.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, москва

В Москве за сутки госпитализировали 1033 человека с COVID-19

11:19 15.04.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВременный госпиталь для пациентов с COVID-19 в Крылатском
Временный госпиталь для пациентов с COVID-19 в Крылатском - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализированы 1 033 человека с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID в столице.
"В столице выздоровели еще 1 944 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 966 781. В Москве выявлено 2 455 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 1 033 человека", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Москве скончались 59 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:28Медведь вышел к школе в сахалинском селе
12:23В ЛНР обвинили Киев в установке мин рядом с участком разведения сил
12:21Германия отвергла отказ от "Северного потока — 2" для давления на Россию
12:20В ФРГ оценили сообщения о спецпосланнике США по "Северному потоку — 2"
12:16Синоптик предупредил о первых весенних грозах в Москве
12:16Дмитрий Певцов предложил вернуть пятилетки в экономику
12:14В Госдуме проведут встречу с представителями Google
12:14В Москве задержали обвиняемых в нападении на профессора МГУ в 2002 году
12:12В Минсельхозе прокомментировали сообщения о подорожании конфет и вафель
12:10Алушта ужесточает график подачи воды для жителей
12:10Коллекторы "Сбера" внедрили технологию распознавания лжи
12:09На Урале рассказали о состоянии детей, выживших при пожаре в частном доме
12:08Жительница Ярославской области ответит в суде за убийство соседской кошки
12:07Путин и Лукашенко обсудили график предстоящих встреч
11:53Загадочная болезнь у собак оказалась кишечным коронавирусом
11:52Украина попросила Запад вернуть ей ядерное оружие
11:48Мэр Геленджика сообщил об обысках в кабинетах двух его замов
11:46Во Владимирской области три человека погибли в ДТП с грузовиком
11:42В Турции заявили о нейтралитете в конфликте между Россией и Украиной
11:39Эксперты рассказали, когда россияне смогут приехать в Испанию
Лента новостейМолния