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В Москве за сутки госпитализировали 1033 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1033 человека с COVID-19
За последние сутки в Москве госпитализированы 1 033 человека с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID в столице. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T11:19
2021-04-15T11:19
2021-04-15T11:19
распространение коронавируса
коронавирус в россии
москва
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализированы 1 033 человека с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID в столице.Кроме того, в Москве скончались 59 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
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коронавирус в россии, москва