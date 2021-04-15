https://ria.ru/20210415/koronavirus-1728364857.html

В Москве за сутки госпитализировали 1033 человека с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1033 человека с COVID-19

За последние сутки в Москве госпитализированы 1 033 человека с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID в столице. РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T11:19

2021-04-15T11:19

2021-04-15T11:19

распространение коронавируса

коронавирус в россии

москва

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализированы 1 033 человека с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID в столице.Кроме того, в Москве скончались 59 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, москва