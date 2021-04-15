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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210415/koronavirus-1728363137.html
В России выявили 8944 новых случая заражения коронавирусом
В России выявили 8944 новых случая заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 8 944 случая COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T11:12
2021-04-15T11:58
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8 944 случая COVID-19, следует из данных оперативного штаба.Накануне сообщалось о 8326 заразившихся. Темп прироста заболеваемости несколько ускорился — до 0,19 процента. Умерли 398 человек, выписались после лечения — 10 225.Новые случаи выявили в 83 регионах, прироста нет в Ненецком автономном округе и на Чукотке. Больше всего инфицированных зарегистрировали в Москве — 2455 (днем ранее было 1837), Санкт-Петербурге — 719, Подмосковье — 565, Ростовской области — 240, Нижегородской — 211. Меньше всего их в Еврейской автономной области — один, а в Туве и Магаданской области — по двое.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 4 675 153 человека, 104 398 из них умерли, 4 301 448 вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается почти 137 миллионов заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 138,2 миллиона. Около трех миллионов человек спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия и Франция. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Великобританию, Турцию, Италию, Испанию и Германию.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В России выявили 8944 новых случая заражения коронавирусом

11:12 15.04.2021 (обновлено: 11:58 15.04.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы " 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские сотрудники в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8 944 случая COVID-19, следует из данных оперативного штаба.
Накануне сообщалось о 8326 заразившихся. Темп прироста заболеваемости несколько ускорился — до 0,19 процента. Умерли 398 человек, выписались после лечения — 10 225.
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Новые случаи выявили в 83 регионах, прироста нет в Ненецком автономном округе и на Чукотке. Больше всего инфицированных зарегистрировали в Москве — 2455 (днем ранее было 1837), Санкт-Петербурге — 719, Подмосковье — 565, Ростовской области — 240, Нижегородской — 211. Меньше всего их в Еврейской автономной области — один, а в Туве и Магаданской области — по двое.
Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 4 675 153 человека, 104 398 из них умерли, 4 301 448 вылечились.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается почти 137 миллионов заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 138,2 миллиона. Около трех миллионов человек спасти не удалось.
Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия и Франция. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Великобританию, Турцию, Италию, Испанию и Германию.
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