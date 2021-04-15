https://ria.ru/20210415/koronavirus-1728341733.html

В Индии впервые выявили более 200 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

В Индии впервые выявили более 200 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

В Индии за минувшие сутки 200 739 человек заразились коронавирусом, более 1 тысячи человек скончались, это самое большое число заразившихся и умерших за одни... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T08:13

2021-04-15T08:13

2021-04-15T09:12

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

чхаттисгарх

карнатака

здоровье - общество

дели

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 15 апр – РИА Новости. В Индии за минувшие сутки 200 739 человек заразились коронавирусом, более 1 тысячи человек скончались, это самое большое число заразившихся и умерших за одни сутки с момента начала пандемии в стране, сообщает минздрав Индии.Рост числа заболевших в Индии продолжается уже 36-й день, в результате чего число лечащихся от COVID выросло с 135,9 тысячи до более чем 1,4 миллиона человек.Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрированы свыше 14 миллионов случаев COVID-19. При этом болезнь победили более 12,4 миллиона человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 173 тысячи человек.Наибольшее число заболевших в Индии пришлось на штат Махараштра, где за прошедший месяц выявлено наибольшее число новых случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки в штате выявлены 58,9 тысячи заболевших, всего в штате лечение от коронавируса получают более 613 тысяч человек.Ранее сообщалось, что в Махараштре выявлен вариант коронавируса с двойной мутацией, на долю которого приходится около 20% заражений в штате.Накануне власти штата ввели фактический карантин до 1 мая. Людям разрешено появляться на улице только по уважительной причине, на этот период будет продлен ночной комендантский час, а днем разрешено работать только поставщикам основных услуг – больницам, полиции и пожарным, магазинам продуктов, банкам и сотрудникам организаций, поставляющих воду, электричество и интернет.Следом за Махараштрой наибольшее число новых случаев заболевания выявлено в Уттар Прадеше (20 439), Дели (17 282), Чхаттисгархе (14 250), и Карнатаке (11 265).При этом минздрав отметил высокие темпы вакцинации в стране - по данным министерства, прививку получили более 114 миллионов человек, только за последние сутки число вакцинированных выросло на 3,3 миллиона. В стране разрешены для экстренного применения три вакцины против коронавируса - индийский вариант "оксфордской" вакцины от AstraZeneca под названием Covieshield, отечественная Covaxin и российская вакцина "Спутник V".

https://ria.ru/20201208/bolezn-1588127675.html

https://ria.ru/20201116/vaktsina-1584902979.html

чхаттисгарх

карнатака

дели

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, чхаттисгарх, карнатака, здоровье - общество, дели, в мире