Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210415/koronavirus-1728341733.html
В Индии впервые выявили более 200 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки
В Индии впервые выявили более 200 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки
В Индии за минувшие сутки 200 739 человек заразились коронавирусом, более 1 тысячи человек скончались, это самое большое число заразившихся и умерших за одни... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T08:13
2021-04-15T09:12
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
чхаттисгарх
карнатака
здоровье - общество
дели
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570342670_0:41:2761:1594_1920x0_80_0_0_cf9a3916ed7f77e51eb2c6524ea19d77.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 15 апр – РИА Новости. В Индии за минувшие сутки 200 739 человек заразились коронавирусом, более 1 тысячи человек скончались, это самое большое число заразившихся и умерших за одни сутки с момента начала пандемии в стране, сообщает минздрав Индии.Рост числа заболевших в Индии продолжается уже 36-й день, в результате чего число лечащихся от COVID выросло с 135,9 тысячи до более чем 1,4 миллиона человек.Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрированы свыше 14 миллионов случаев COVID-19. При этом болезнь победили более 12,4 миллиона человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 173 тысячи человек.Наибольшее число заболевших в Индии пришлось на штат Махараштра, где за прошедший месяц выявлено наибольшее число новых случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки в штате выявлены 58,9 тысячи заболевших, всего в штате лечение от коронавируса получают более 613 тысяч человек.Ранее сообщалось, что в Махараштре выявлен вариант коронавируса с двойной мутацией, на долю которого приходится около 20% заражений в штате.Накануне власти штата ввели фактический карантин до 1 мая. Людям разрешено появляться на улице только по уважительной причине, на этот период будет продлен ночной комендантский час, а днем разрешено работать только поставщикам основных услуг – больницам, полиции и пожарным, магазинам продуктов, банкам и сотрудникам организаций, поставляющих воду, электричество и интернет.Следом за Махараштрой наибольшее число новых случаев заболевания выявлено в Уттар Прадеше (20 439), Дели (17 282), Чхаттисгархе (14 250), и Карнатаке (11 265).При этом минздрав отметил высокие темпы вакцинации в стране - по данным министерства, прививку получили более 114 миллионов человек, только за последние сутки число вакцинированных выросло на 3,3 миллиона. В стране разрешены для экстренного применения три вакцины против коронавируса - индийский вариант "оксфордской" вакцины от AstraZeneca под названием Covieshield, отечественная Covaxin и российская вакцина "Спутник V".
https://ria.ru/20201208/bolezn-1588127675.html
https://ria.ru/20201116/vaktsina-1584902979.html
чхаттисгарх
карнатака
дели
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570342670_30:0:2761:2048_1920x0_80_0_0_2b1a91d4ecbf507daab96cd76c260626.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, чхаттисгарх, карнатака, здоровье - общество, дели, в мире

В Индии впервые выявили более 200 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

08:13 15.04.2021 (обновлено: 09:12 15.04.2021)
 
© AP Photo / Rajanish KakadeВрачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия
Врачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© AP Photo / Rajanish Kakade
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 15 апр – РИА Новости. В Индии за минувшие сутки 200 739 человек заразились коронавирусом, более 1 тысячи человек скончались, это самое большое число заразившихся и умерших за одни сутки с момента начала пандемии в стране, сообщает минздрав Индии.
Рост числа заболевших в Индии продолжается уже 36-й день, в результате чего число лечащихся от COVID выросло с 135,9 тысячи до более чем 1,4 миллиона человек.
Медики у автомобиля скорой помощи в Индии - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
8 декабря 2020, 01:18
В Индии оценили связь новой таинственной болезни с коронавирусом
Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрированы свыше 14 миллионов случаев COVID-19. При этом болезнь победили более 12,4 миллиона человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 173 тысячи человек.
Наибольшее число заболевших в Индии пришлось на штат Махараштра, где за прошедший месяц выявлено наибольшее число новых случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки в штате выявлены 58,9 тысячи заболевших, всего в штате лечение от коронавируса получают более 613 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что в Махараштре выявлен вариант коронавируса с двойной мутацией, на долю которого приходится около 20% заражений в штате.
Испытания и производство вакцины от COVID-19 в лаборатории центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября 2020, 20:29Распространение коронавируса
В Индии разрабатывают назальную вакцину против коронавируса
Накануне власти штата ввели фактический карантин до 1 мая. Людям разрешено появляться на улице только по уважительной причине, на этот период будет продлен ночной комендантский час, а днем разрешено работать только поставщикам основных услуг – больницам, полиции и пожарным, магазинам продуктов, банкам и сотрудникам организаций, поставляющих воду, электричество и интернет.
Следом за Махараштрой наибольшее число новых случаев заболевания выявлено в Уттар Прадеше (20 439), Дели (17 282), Чхаттисгархе (14 250), и Карнатаке (11 265).
При этом минздрав отметил высокие темпы вакцинации в стране - по данным министерства, прививку получили более 114 миллионов человек, только за последние сутки число вакцинированных выросло на 3,3 миллиона. В стране разрешены для экстренного применения три вакцины против коронавируса - индийский вариант "оксфордской" вакцины от AstraZeneca под названием Covieshield, отечественная Covaxin и российская вакцина "Спутник V".
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19ЧхаттисгархКарнатакаЗдоровье - ОбществоДелиВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:23В ЛНР обвинили Киев в установке мин рядом с участком разведения сил
12:21Германия отвергла отказ от "Северного потока — 2" для давления на Россию
12:20В ФРГ оценили сообщения о спецпосланнике США по "Северному потоку — 2"
12:16Синоптик предупредил о первых весенних грозах в Москве
12:16Дмитрий Певцов предложил вернуть пятилетки в экономику
12:14В Госдуме проведут встречу с представителями Google
12:14В Москве задержали обвиняемых в нападении на профессора МГУ в 2002 году
12:12В Минсельхозе прокомментировали сообщения о подорожании конфет и вафель
12:10Алушта ужесточает график подачи воды для жителей
12:10Коллекторы "Сбера" внедрили технологию распознавания лжи
12:09На Урале рассказали о состоянии детей, выживших при пожаре в частном доме
12:08Жительница Ярославской области ответит в суде за убийство соседской кошки
12:07Путин и Лукашенко обсудили график предстоящих встреч
11:53Загадочная болезнь у собак оказалась кишечным коронавирусом
11:52Украина попросила Запад вернуть ей ядерное оружие
11:48Мэр Геленджика сообщил об обысках в кабинетах двух его замов
11:46Во Владимирской области три человека погибли в ДТП с грузовиком
11:42В Турции заявили о нейтралитете в конфликте между Россией и Украиной
11:39Эксперты рассказали, когда россияне смогут приехать в Испанию
11:33Космонавтам подняли зарплату до 500 тысяч рублей
Лента новостейМолния