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Власти Кирова осушили лужу, где жители устроили заплыв на лодке
Власти Кирова осушили лужу, где жители устроили заплыв на лодке
Огромную лужу в Кирове на улице Московской, по которой местные жители плавали на лодке, ликвидировали, сообщает пресс-служба городской администрации. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T15:34
2021-04-15T15:34
киров
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 апр - РИА Новости. Огромную лужу в Кирове на улице Московской, по которой местные жители плавали на лодке, ликвидировали, сообщает пресс-служба городской администрации.Ранее в местном паблике "Место происшествия. Киров" было опубликовано видео заплыва жителя Кирова на лодке по затопленной автостоянке возле торгового центра на улице Московской."Данный участок дороги находится в низине. Днем 14 апреля в Кирове установилась теплая солнечная погода, что привело к обильному таянию снега на прилегающих к дороге участках. Было принято решение открыть канализационный коллектор и обеспечить отвод воды в него. Также подрядчик очистил от мусора водоотводные трубы. К ночи ситуация на улице Московской нормализовалась. В настоящее время вода на проезжей части не скапливается", - говорится в сообщении.
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киров, общество

Власти Кирова осушили лужу, где жители устроили заплыв на лодке

15:34 15.04.2021
 
© Станислав ШаклеинГород Киров
Город Киров - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© Станислав Шаклеин
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 апр - РИА Новости. Огромную лужу в Кирове на улице Московской, по которой местные жители плавали на лодке, ликвидировали, сообщает пресс-служба городской администрации.
Ранее в местном паблике "Место происшествия. Киров" было опубликовано видео заплыва жителя Кирова на лодке по затопленной автостоянке возле торгового центра на улице Московской.
"Данный участок дороги находится в низине. Днем 14 апреля в Кирове установилась теплая солнечная погода, что привело к обильному таянию снега на прилегающих к дороге участках. Было принято решение открыть канализационный коллектор и обеспечить отвод воды в него. Также подрядчик очистил от мусора водоотводные трубы. К ночи ситуация на улице Московской нормализовалась. В настоящее время вода на проезжей части не скапливается", - говорится в сообщении.
Жители города Таганрога перебираются через лужу на надувной лодке - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
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