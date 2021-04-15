https://ria.ru/20210415/kirov-1728421814.html
Власти Кирова осушили лужу, где жители устроили заплыв на лодке
Власти Кирова осушили лужу, где жители устроили заплыв на лодке
Огромную лужу в Кирове на улице Московской, по которой местные жители плавали на лодке, ликвидировали, сообщает пресс-служба городской администрации. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T15:34
2021-04-15T15:34
2021-04-15T15:34
киров
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 апр - РИА Новости. Огромную лужу в Кирове на улице Московской, по которой местные жители плавали на лодке, ликвидировали, сообщает пресс-служба городской администрации.Ранее в местном паблике "Место происшествия. Киров" было опубликовано видео заплыва жителя Кирова на лодке по затопленной автостоянке возле торгового центра на улице Московской."Данный участок дороги находится в низине. Днем 14 апреля в Кирове установилась теплая солнечная погода, что привело к обильному таянию снега на прилегающих к дороге участках. Было принято решение открыть канализационный коллектор и обеспечить отвод воды в него. Также подрядчик очистил от мусора водоотводные трубы. К ночи ситуация на улице Московской нормализовалась. В настоящее время вода на проезжей части не скапливается", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210329/taganrog-1603252174.html
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РИА Новости
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киров, общество