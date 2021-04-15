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Хью Джекман и Лора Дерн сыграют родителей трудного подростка
Хью Джекман и Лора Дерн сыграют родителей трудного подростка
Хью Джекман и Лора Дерн исполнят главные роли в новом фильме "Сын" Флориана Зеллера, сообщает Variety. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T12:36
2021-04-15T12:36
2021-04-15T12:36
энтони хопкинс
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хью джекман
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Хью Джекман и Лора Дерн исполнят главные роли в новом фильме "Сын" Флориана Зеллера, сообщает Variety. Эта часть "семейной трилогии" французского писателя и драматурга: в прошлом году он представил драму "Отец" с Энтони Хопкинсом, получившую шесть номинаций на "Оскар".Питер (Джекман) живет насыщенной жизнью с новой партнершей Эммой и их ребенком. Но все меняется, когда к нему приходит бывшая жена Кейт (Дерн) с их сыном-подростком Николасом. Она просит Питера взять мальчика к себе, поскольку сама не справляется с озлобленным и замкнутым тинейджером. Герой Джекмана соглашается и делает все возможное, чтобы помочь Николасу справиться с непростыми жизненными моментами и переживаниями. Другие подробности, включая дату выхода ленты и полный актерский состав, пока неизвестны. Спектакль по пьесе Зеллера "Сын" идет на сцене московского РАМТа в постановке Юрия Бутусова.
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энтони хопкинс, кино и сериалы, новости культуры, хью джекман
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости.
Хью Джекман и Лора Дерн исполнят главные роли в новом фильме "Сын" Флориана Зеллера, сообщает
Variety.
Эта часть "семейной трилогии" французского писателя и драматурга: в прошлом году он представил драму "Отец" с Энтони Хопкинсом, получившую шесть номинаций на "Оскар".
Питер (Джекман) живет насыщенной жизнью с новой партнершей Эммой и их ребенком. Но все меняется, когда к нему приходит бывшая жена Кейт (Дерн) с их сыном-подростком Николасом. Она просит Питера взять мальчика к себе, поскольку сама не справляется с озлобленным и замкнутым тинейджером.
Герой Джекмана соглашается и делает все возможное, чтобы помочь Николасу справиться с непростыми жизненными моментами и переживаниями.
"Это глубоко человечная история, которая, мне кажется, близка нам всем. Я надеюсь, что зрители будут тронуты, наблюдая за перипетиями в жизни этой семьи,— прокомментировал Зеллер. — Надеюсь, что после фильма каждый захочет позвонить своим близким и друзьям, чтобы сказать им, что они любимы и не одиноки".
Другие подробности, включая дату выхода ленты и полный актерский состав, пока неизвестны. Спектакль по пьесе Зеллера "Сын" идет на сцене московского РАМТа в постановке Юрия Бутусова.