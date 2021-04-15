https://ria.ru/20210415/kino-1728365333.html

Хью Джекман и Лора Дерн сыграют родителей трудного подростка

Хью Джекман и Лора Дерн сыграют родителей трудного подростка

Хью Джекман и Лора Дерн исполнят главные роли в новом фильме "Сын" Флориана Зеллера, сообщает Variety. РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T12:36

2021-04-15T12:36

2021-04-15T12:36

энтони хопкинс

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кино и сериалы

новости культуры

хью джекман

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Хью Джекман и Лора Дерн исполнят главные роли в новом фильме "Сын" Флориана Зеллера, сообщает Variety. Эта часть "семейной трилогии" французского писателя и драматурга: в прошлом году он представил драму "Отец" с Энтони Хопкинсом, получившую шесть номинаций на "Оскар".Питер (Джекман) живет насыщенной жизнью с новой партнершей Эммой и их ребенком. Но все меняется, когда к нему приходит бывшая жена Кейт (Дерн) с их сыном-подростком Николасом. Она просит Питера взять мальчика к себе, поскольку сама не справляется с озлобленным и замкнутым тинейджером. Герой Джекмана соглашается и делает все возможное, чтобы помочь Николасу справиться с непростыми жизненными моментами и переживаниями. Другие подробности, включая дату выхода ленты и полный актерский состав, пока неизвестны. Спектакль по пьесе Зеллера "Сын" идет на сцене московского РАМТа в постановке Юрия Бутусова.

https://ria.ru/20210413/gosling-1728038681.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

энтони хопкинс, кино и сериалы, новости культуры, хью джекман