Посольство России ответило на заявления Британии о кибератаках
23:57 15.04.2021 (обновлено: 00:29 16.04.2021)
© РИА Новости / Алекс МакнотонГлавное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне
ЛОНДОН, 16 апр – РИА Новости, Мария Табак. Посольство РФ считает заявление Форин-офиса о "вредоносной кибердеятельности российских спецслужб" попыткой подыграть США, говорится в переданном в РИА Новости заявлении дипмиссии.
В четверг МИД Великобритании вызвал в четверг посла РФ в Лондоне Андрея Келина в связи с "враждебной линией поведения" России, проявляющейся, с точки зрения британского ведомства, в кибератаках, вмешательстве в демократические процессы и в усилении военного присутствия на украинской границе и в "незаконно аннексированном Крыму". Перед этим власти Великобритании и США заявили, что служба внешней разведки России стояла за кибератаками SolarWinds.
"Опубликованный 15 апреля пресс-релиз МИД Великобритании о "разоблачении вредоносной кибердеятельности российских спецслужб" считаем не чем иным, как попыткой подыграть США, которые, столкнувшись с очевидным провалом собственных усилий по обеспечению кибербезопасности, по привычке пытаются возложить вину на Россию", - говорится в заявлении.
"При этом Лондон в очередной раз использует голословные обвинения "с аргументацией в стиле "хайли лайкли", совершенно не озаботившись представлением сколь-нибудь серьезной, не говоря уже о внушительной, фактуры на этот счет. Заодно удалось порекламировать собственный киберпотенциал: щедрое финансирование Национального центра кибербезопасности, военных киберсил и других структур требует регулярного обоснования в виде "внешней угрозы", - указывает посольство.
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Диппредставительство напоминает, что РФ не раз предлагала британской стороне обсудить вопросы кибербезопасности в формате экспертов, и это послужило бы интересам как и обеих стран, так и всего международного сообщества в целом.
"Остается лишь сожалеть, что даже в новых доктринальных документах Лондон не оставляет возможности диалога с Москвой по актуальным, представляющим взаимный интерес темам. У нас накопилось немало вопросов к британской стороне, которая демонстративно и без устали заявляет о наличии продвинутых наступательных потенциалов в киберсфере, что – вкупе с имеющимися политическими установками на российском направлении – свидетельствует о возможной угрозе безопасности нашей страны", - отмечает посольство.
По мнению посольства, все более очевидным становится стремление Великобритании громче заявлять о себе как о значимом международном игроке в условиях Brexit.
"Что ж, это дело британских властей. Однако нам представляется крайне недальновидным предпринимать попытки самоутверждения в ущерб обоюдовыгодным двусторонним отношениям с Россией", - подчеркивает диппредставительство.
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