https://ria.ru/20210415/kiberataki-1728500183.html

Посольство России ответило на заявления Британии о кибератаках

Посольство России ответило на заявления Британии о кибератаках

Посольство РФ считает заявление Форин-офиса о "вредоносной кибердеятельности российских спецслужб" попыткой подыграть США, говорится в переданном в РИА Новости... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-15T23:57

2021-04-15T23:57

2021-04-16T00:29

кибератаки

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лондон

россия

форин-офис

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ЛОНДОН, 16 апр – РИА Новости, Мария Табак. Посольство РФ считает заявление Форин-офиса о "вредоносной кибердеятельности российских спецслужб" попыткой подыграть США, говорится в переданном в РИА Новости заявлении дипмиссии.В четверг МИД Великобритании вызвал в четверг посла РФ в Лондоне Андрея Келина в связи с "враждебной линией поведения" России, проявляющейся, с точки зрения британского ведомства, в кибератаках, вмешательстве в демократические процессы и в усилении военного присутствия на украинской границе и в "незаконно аннексированном Крыму". Перед этим власти Великобритании и США заявили, что служба внешней разведки России стояла за кибератаками SolarWinds."При этом Лондон в очередной раз использует голословные обвинения "с аргументацией в стиле "хайли лайкли", совершенно не озаботившись представлением сколь-нибудь серьезной, не говоря уже о внушительной, фактуры на этот счет. Заодно удалось порекламировать собственный киберпотенциал: щедрое финансирование Национального центра кибербезопасности, военных киберсил и других структур требует регулярного обоснования в виде "внешней угрозы", - указывает посольство.Диппредставительство напоминает, что РФ не раз предлагала британской стороне обсудить вопросы кибербезопасности в формате экспертов, и это послужило бы интересам как и обеих стран, так и всего международного сообщества в целом."Остается лишь сожалеть, что даже в новых доктринальных документах Лондон не оставляет возможности диалога с Москвой по актуальным, представляющим взаимный интерес темам. У нас накопилось немало вопросов к британской стороне, которая демонстративно и без устали заявляет о наличии продвинутых наступательных потенциалов в киберсфере, что – вкупе с имеющимися политическими установками на российском направлении – свидетельствует о возможной угрозе безопасности нашей страны", - отмечает посольство.По мнению посольства, все более очевидным становится стремление Великобритании громче заявлять о себе как о значимом международном игроке в условиях Brexit."Что ж, это дело британских властей. Однако нам представляется крайне недальновидным предпринимать попытки самоутверждения в ущерб обоюдовыгодным двусторонним отношениям с Россией", - подчеркивает диппредставительство.

https://ria.ru/20210415/kiberataki-1728444418.html

https://ria.ru/20210414/posol-1728169090.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кибератаки, москва, лондон, россия, форин-офис, сша, в мире