https://ria.ru/20210415/kiberataki-1728427630.html
Американские спецслужбы обвинили СВР в кибератаках
Американские спецслужбы обвинили СВР в кибератаках
Cпецслужбы США обвинили Службу внешней разведки РФ в использовании пяти различных уязвимостей в киберпространстве. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T15:59
2021-04-15T15:59
2021-04-15T16:14
технологии
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сша
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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Cпецслужбы США обвинили Службу внешней разведки РФ в использовании пяти различных уязвимостей в киберпространстве."Борьба с этими уязвимостями критически важна, поскольку сети США и союзников постоянно сканируются, становятся целью и эксплуатируются российскими деятелями, поддерживаемыми государством. Помимо компрометации сети поставок SolarWinds, недавняя деятельность СВР включает таргетирование исследовательских объектов по COVID-19", - говорится в сообщении, которое подписали Агентство по национальной безопасности (АНБ) и Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA), а также Федеральное бюро расследований США.Всем, кто связан с кибербезопасностью, предлагается срочно устранить эти уязвимости на основе патчей, выпущенных производителями.
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технологии, в мире, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сша