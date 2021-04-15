https://ria.ru/20210415/kiberataki-1728427630.html

Американские спецслужбы обвинили СВР в кибератаках

Американские спецслужбы обвинили СВР в кибератаках

Cпецслужбы США обвинили Службу внешней разведки РФ в использовании пяти различных уязвимостей в киберпространстве. РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T15:59

2021-04-15T15:59

2021-04-15T16:14

технологии

в мире

россия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сша

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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Cпецслужбы США обвинили Службу внешней разведки РФ в использовании пяти различных уязвимостей в киберпространстве."Борьба с этими уязвимостями критически важна, поскольку сети США и союзников постоянно сканируются, становятся целью и эксплуатируются российскими деятелями, поддерживаемыми государством. Помимо компрометации сети поставок SolarWinds, недавняя деятельность СВР включает таргетирование исследовательских объектов по COVID-19", - говорится в сообщении, которое подписали Агентство по национальной безопасности (АНБ) и Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA), а также Федеральное бюро расследований США.Всем, кто связан с кибербезопасностью, предлагается срочно устранить эти уязвимости на основе патчей, выпущенных производителями.

https://ria.ru/20210414/posol-1728169090.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, в мире, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сша