Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210415/kiberataki-1728427630.html
Американские спецслужбы обвинили СВР в кибератаках
Американские спецслужбы обвинили СВР в кибератаках
Cпецслужбы США обвинили Службу внешней разведки РФ в использовании пяти различных уязвимостей в киберпространстве. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T15:59
2021-04-15T16:14
технологии
в мире
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152991/28/1529912859_0:135:3164:1915_1920x0_80_0_0_3d1f48f450418649ff7e1e56ec4d6099.jpg
ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Cпецслужбы США обвинили Службу внешней разведки РФ в использовании пяти различных уязвимостей в киберпространстве."Борьба с этими уязвимостями критически важна, поскольку сети США и союзников постоянно сканируются, становятся целью и эксплуатируются российскими деятелями, поддерживаемыми государством. Помимо компрометации сети поставок SolarWinds, недавняя деятельность СВР включает таргетирование исследовательских объектов по COVID-19", - говорится в сообщении, которое подписали Агентство по национальной безопасности (АНБ) и Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA), а также Федеральное бюро расследований США.Всем, кто связан с кибербезопасностью, предлагается срочно устранить эти уязвимости на основе патчей, выпущенных производителями.
https://ria.ru/20210414/posol-1728169090.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/152991/28/1529912859_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_641f3543cfb42cae6ba531371e508895.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
технологии, в мире, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сша

Американские спецслужбы обвинили СВР в кибератаках

15:59 15.04.2021 (обновлено: 16:14 15.04.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЖенщина сидит за ноутбуком. Глобальная атака вируса-вымогателя поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира
Женщина сидит за ноутбуком. Глобальная атака вируса-вымогателя поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Cпецслужбы США обвинили Службу внешней разведки РФ в использовании пяти различных уязвимостей в киберпространстве.
"Борьба с этими уязвимостями критически важна, поскольку сети США и союзников постоянно сканируются, становятся целью и эксплуатируются российскими деятелями, поддерживаемыми государством. Помимо компрометации сети поставок SolarWinds, недавняя деятельность СВР включает таргетирование исследовательских объектов по COVID-19", - говорится в сообщении, которое подписали Агентство по национальной безопасности (АНБ) и Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA), а также Федеральное бюро расследований США.
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
14 апреля, 01:47
МИД Швеции вызвал посла России на фоне обвинений в кибератаках
Всем, кто связан с кибербезопасностью, предлагается срочно устранить эти уязвимости на основе патчей, выпущенных производителями.
 
ТехнологииВ миреРоссияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:14Прибывших из Турции и Танзании предложили дважды тестировать на COVID-19
04:10СК готов помочь Белоруссии в расследовании геноцида в годы войны
04:10Россиянам рассказали, как дешево починить смартфон
03:47"Две великие державы": Байден выступил с речью об отношениях с Россией
03:45Мужчина в Техасе устроил стрельбу у терминала аэропорта, сообщает СМИ
03:34Эксперт назвал новые санкции США признаком некомпетентности Байдена
03:29В Белом доме рассказали о планах после вывода войск из Афганистана
03:25НАСА впервые отправит экипаж МКС на многоразовых корабле и ракете
03:21В России началось строительство завода по производству ударных дронов
03:15Эксперт рассказал, что делать, если вам попалась дефектная банкнота
03:13В России приступили к созданию летающего автомобиля "Циклокар"
03:08Петербургские ученые разрабатывают вакцину от COVID-19 со вкусом ряженки
02:53ГИБДД назвала четыре главные ошибки при сдаче экзамена на права
02:35На юго-востоке Москвы частично рухнула крыша горящего склада
02:32Израиль ударил по объектам ХАМАС в ответ на запуск ракеты из сектора Газа
02:16Россияне назвали желаемый размер сбережений для комфортной жизни
02:15Аналитики дали совет, как получить пассивный доход в сто тысяч рублей
02:10Россиянам посоветовали есть почки
02:09Источник назвал причину сбоя при стыковке "Прогресса" с МКС
02:07Ученые нашли вещества для восстановления печени алкоголиков
Лента новостейМолния